Видеоблог: Дмитрий Васюков

Концептуал СМИ Счастливые люди. Енисей. Серии 1-4

Есть ли в этот век развития высоких технологий выход из жёстких тисков матрицы, определяющей рамки нашего бытия? Каковы конкретные альтернативы для тех, кто хочет побольше воздуха и свободы передвижения на своих двоих? Читайте в книге:

Матрица ландшафта, Творческий коллектив проектирование будущего

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