Видеоблог: Дмитрий Васюков
12:34. 5 апреля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Счастливые люди. Енисей. Серии 1-4
Есть ли в этот век развития высоких технологий выход из жёстких тисков матрицы, определяющей рамки нашего бытия? Каковы конкретные альтернативы для тех, кто хочет побольше воздуха и свободы передвижения на своих двоих? Читайте в книге:
Матрица ландшафта, Творческий коллектив проектирование будущего
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-dmitriy-vasyukov