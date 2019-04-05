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Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2019

16:07. 5 апреля 2019 Просмотров - 125 2 коммент. Опубликовал:

ВСУ испытали крылатую ракету «Нептун» (ВИДЕО)

ВСУ испытали крылатую ракету «Нептун» (ВИДЕО) | Русская весна

На полигоне в Одесской области испытали крылатую ракету «Нептун», которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

При этом он заявил, что «враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы».

По словам Порошенко, ракету также могут использовать и сухопутные силы.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты составляет до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение — уничтожать корабли противника.

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«Вот почему нас жучат англосаксы» — мнение комбрига ДНР

«Вот почему нас жучат англосаксы» — мнение комбрига ДНР | Русская весна

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, в чем сила Запада.

«Заметил, как резко поубавилось трогательных репортажей о захватах храмов и разрушении советских памятников на Украине от штабов „юго-восточных” кандидатов. Все? Образумились? Вандализм и святотатство закончились? Или, может, актуальность писать и говорить об этом пропала?

Поспекулировали, поиграли на чувствах — вернёмся к вопросу перед парламентскими выборами. 

Вот потому нас и жучат англосаксы — они системны и последовательны, и программы у них носят национальный, а не предвыборный характер, и расписаны на сто лет вперёд! А мы только перед выборами входим в образ радетелей и благодетелей, а как получим или не получим то, ради чего перлись — тут и сказочкам конец».

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Шансов спастись не было: в ВСУ рассказали «подробности» гибели «Ведьмы» и «Деда» (ВИДЕО)

Шансов спастись не было: в ВСУ рассказали «подробности» гибели «Ведьмы» и «Деда» (ВИДЕО) | Русская весна

Сослуживцы украинских оккупантов Яны Червоной («Ведьмы) и Александра Милютина («Деда») рассказали свою версию их гибели.

«Обстрел 120-мм минометами велся по всем позициям взводного опорного пункта, а гаубицами — именно по тому месту, где была Яна Червоная», — рассказал комбат карательного батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.

Оккупанты отмечают, что у «Ведьмы» и «Деда» шансов спастись не было.

В то же время начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что причиной гибели карателей стало двойное заряжание 120-мм миномета, из которого нетрезвые Червоная и Милютин намеревались пострелять по позициям НМ ЛНР.

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Метки: компиляция

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2 коммент.»

  • 6679 1996
    nikolay 5 апреля 2019 в 16:25 Ссылка
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    Это надо знать каждому русскому. Все офицеры добровольцы из РФ – евреи. “Вот потому нас и жучат англосаксы – они системны и последовательны” говорит офицер еврей Ходаковский! При этом Ходаковский не говорит, что они воюют с украинскими солдатами, которые к англосаксам отношения не имеют.

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  • 246 186
    чужой 5 апреля 2019 в 17:07 Ссылка
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    Особенно Рамзан Кадыров – сионист апхахочешься.
    Паналяпали в Украине баз НАТО, что сами не понимают чем может все закончится.
    Деньги украинского народа уже тю-тю.
    Осталось “ноги” сделать красиво. И оставить евро-украинский народ в кружевных трусиках.

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