Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, в чем сила Запада.

«Заметил, как резко поубавилось трогательных репортажей о захватах храмов и разрушении советских памятников на Украине от штабов „юго-восточных” кандидатов. Все? Образумились? Вандализм и святотатство закончились? Или, может, актуальность писать и говорить об этом пропала?

Поспекулировали, поиграли на чувствах — вернёмся к вопросу перед парламентскими выборами.

Вот потому нас и жучат англосаксы — они системны и последовательны, и программы у них носят национальный, а не предвыборный характер, и расписаны на сто лет вперёд! А мы только перед выборами входим в образ радетелей и благодетелей, а как получим или не получим то, ради чего перлись — тут и сказочкам конец».

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