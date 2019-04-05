Русские типы

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... 200.Они и представили первоначальный русскийтип человека, обладавший универсальностью, проникший в... восточноевропейский тип человека как цивилизационная и социобиологическая реальность Русского мираЦивилизационная определённость Русского мира...