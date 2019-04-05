Российские военные нашли и вернули Израилю останки погибшего танкиста.

Как Вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения.



Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.

Израильский военный эксперт и историк Давид Гендельман, по просьбе «Военного обозрения», прокомментировал ситуацию, объяснив, чем так важен для Иерусалима жест Путина, и как координировался поиск тела павшего танкиста: