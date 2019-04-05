Российские военные нашли и вернули Израилю останки погибшего танкиста.
12:00. 5 апреля 2019 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал: Владимир
4 апреля, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву российская сторона, по поручению президента Владимира Путина, передала еврейскому государству останки военнослужащего, без вести пропавшего около 40 лет назад.
Израильский премьер прилетает в Москву в 12 раз с момента начала операции в Сирии. В ходе прошлого визита он пригласил Путина в Израиль на открытие памятника жертвам блокадного Ленинграда, и российский президент принял приглашение.
О передаче тела танкиста Захарии Баумеля, пропавшего в ходе боя за Султан-Якуб, Владимир Путин заявил во время встречи с израильским премьером, проходившей сегодня на территории Кремля в Москве.
- сказал Путин в ходе встречи.
История с поиском тела Захарии Баумеля продолжается уже 37 лет, он и два его товарища являются одними из самых "известных" в Израиле пропавших без вести. Больший резонанс могло вызвать только обнаружение тела Рона Арада, израильского штурмана, попавшего в плен к вооруженной шиитской милиции в Ливане в 1986 и известий о котором не было с 1988-го.
Баумель является одним из трех погибших, пропавших в ходе боя возле Султан-Якуб, который произошел 10-11 июня 1982-го года на раннем этапе Ливанской войны. Тогда, в результате ошибок разведки и командования израильские танковые соединения попали в окружение, а посланные им на помощь резервные силы не смогли прорваться к окруженным и оказались втянуты в боестолкновение с силами сирийской армии, по результатам которого были вынуждены отступить.
После выхода из боя обнаружилось, что на вражеской территории остались 8 танков, четыре из которых удалось эвакуировать. Также в окружении оказались 10 бойцов, один попал в плен к сирийцам, еще один – к группировке НФОП-ГК (оба солдата потом вернулись домой).
Трое танкистов пропали без вести. Это были Захария Баумель, Иегуда Кац и Цви Фельдман. Двое последних по-прежнему не найдены.
Один из доставшихся сирийцам «Магахов-3» (израильская версия американского танка М-48), оснащенный динамической броней, отправился в СССР. Там его защита стала аргументом в пользу оснащения аналогичными системами советских танков. Сам броневетеран отправился в качестве экспоната на Кубинку, откуда, в 2016 году, с подачи Владимира Путина, был передан израильской стороне в обмен на танк с баз хранения ЦАХАЛ.
Этот шаг имел принципиальное значение для еврейского государства, так как давал призрачную надежду семьям на обнаружение следов их пропавших близких. Как показала практика, важнее оказался не сам танк, а налаженное между государствами сотрудничество.
Израильский военный эксперт и историк Давид Гендельман, по просьбе «Военного обозрения», прокомментировал ситуацию, объяснив, чем так важен для Иерусалима жест Путина, и как координировался поиск тела павшего танкиста:
Пропавшие без вести это очень важная для Израиля тема, общественно и психологически. Имена пропавших постоянно на слуху, периодически даже возникали спонтанные движения типа ношения на шее жетонов с их именами, в знак того, что о них не забыли. В частности, такой жетон носил покойный ныне министр Рехавам Зеэви, убитый террористами в 2001 году.
Армейское подразделение ЭЙТАН («поиска пропавших» по-русски) ведет постоянную работу по идентификации безымянных погибших и пропавших без вести, на начало 2018 у них в работе было 176 дел. Эти дела включают в себя всех пропавших с момента начала войны за Независимость и далее во всех войнах Израиля. Проходящие службу в подразделении солдаты и офицеры постоянно находят следы в архивах либо свидетельства, в результате чего многие могилы становятся именными.
Что касается розыска пропавших без вести за границей, в частности, в бою у Султан-Якуб, то в отношении них основную работу ведут АМАН [израильская военная разведка – прим.ред.] и Моссад. Тема «Рехес арим» («Горный хребет») по трем пропавшим из Султан-Якуб никогда не снималась с повестки дня, постоянно велись разведывательные мероприятия по всем возможным направлениям: агентурным, техническим и другим. Частично информация о местонахождении была известна, к примеру, от Арафата в 1993 была получена половина нашейного жетона Захарии Баумеля, было еще несколько схожих историй.
Основная проблема была в ведении непосредственных поисков на территории Сирии, и уточнении конкретной точки захоронения в варианте «более точно, чем «на этом кладбище». В ходе гражданской войны был установлен контакт с местными вооружёнными группами, затем два года назад Нетаньяху обратился к Путину за оказанием помощи.
Российские военнослужащие работали с использованием израильских разведданных и по их наводке, на этапе подготовки операции – вместе с израильской группой под командованием полковника А., на этапе выполнения – самостоятельно. В АМАНе операция получила название «Земер нуге» ("Печальная мелодия"). В указанной точке у лагеря Ярмук возле Дамаска российские военные эксгумировали несколько тел, которые были переправлены в Россию, потом в Израиль. Одно из тел было идентифицировано как останки Захарии Баумеля, анализ других тел результатов не дал. Нетаниягу выразил за помощь благодарность Путину и как глава правительства, и от семьи Баумель лично.
В целом это положительный шаг в российско-израильских отношениях, особенно после инцидента с самолетом Ил-20 в 2018 году. В основном он символический, реальные отношения выстраиваются согласно реальным интересам. Но и символические шаги тоже важны.
Израильский премьер прилетает в Москву в 12 раз с момента начала операции в Сирии. В ходе прошлого визита он пригласил Путина в Израиль на открытие памятника жертвам блокадного Ленинграда, и российский президент принял приглашение.
О передаче тела танкиста Захарии Баумеля, пропавшего в ходе боя за Султан-Якуб, Владимир Путин заявил во время встречи с израильским премьером, проходившей сегодня на территории Кремля в Москве.
Как Вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения.
Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.
Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.
- сказал Путин в ходе встречи.
История с поиском тела Захарии Баумеля продолжается уже 37 лет, он и два его товарища являются одними из самых "известных" в Израиле пропавших без вести. Больший резонанс могло вызвать только обнаружение тела Рона Арада, израильского штурмана, попавшего в плен к вооруженной шиитской милиции в Ливане в 1986 и известий о котором не было с 1988-го.
Баумель является одним из трех погибших, пропавших в ходе боя возле Султан-Якуб, который произошел 10-11 июня 1982-го года на раннем этапе Ливанской войны. Тогда, в результате ошибок разведки и командования израильские танковые соединения попали в окружение, а посланные им на помощь резервные силы не смогли прорваться к окруженным и оказались втянуты в боестолкновение с силами сирийской армии, по результатам которого были вынуждены отступить.
После выхода из боя обнаружилось, что на вражеской территории остались 8 танков, четыре из которых удалось эвакуировать. Также в окружении оказались 10 бойцов, один попал в плен к сирийцам, еще один – к группировке НФОП-ГК (оба солдата потом вернулись домой).
Трое танкистов пропали без вести. Это были Захария Баумель, Иегуда Кац и Цви Фельдман. Двое последних по-прежнему не найдены.
Один из доставшихся сирийцам «Магахов-3» (израильская версия американского танка М-48), оснащенный динамической броней, отправился в СССР. Там его защита стала аргументом в пользу оснащения аналогичными системами советских танков. Сам броневетеран отправился в качестве экспоната на Кубинку, откуда, в 2016 году, с подачи Владимира Путина, был передан израильской стороне в обмен на танк с баз хранения ЦАХАЛ.
Этот шаг имел принципиальное значение для еврейского государства, так как давал призрачную надежду семьям на обнаружение следов их пропавших близких. Как показала практика, важнее оказался не сам танк, а налаженное между государствами сотрудничество.
Израильский военный эксперт и историк Давид Гендельман, по просьбе «Военного обозрения», прокомментировал ситуацию, объяснив, чем так важен для Иерусалима жест Путина, и как координировался поиск тела павшего танкиста:
Пропавшие без вести это очень важная для Израиля тема, общественно и психологически. Имена пропавших постоянно на слуху, периодически даже возникали спонтанные движения типа ношения на шее жетонов с их именами, в знак того, что о них не забыли. В частности, такой жетон носил покойный ныне министр Рехавам Зеэви, убитый террористами в 2001 году.
Армейское подразделение ЭЙТАН («поиска пропавших» по-русски) ведет постоянную работу по идентификации безымянных погибших и пропавших без вести, на начало 2018 у них в работе было 176 дел. Эти дела включают в себя всех пропавших с момента начала войны за Независимость и далее во всех войнах Израиля. Проходящие службу в подразделении солдаты и офицеры постоянно находят следы в архивах либо свидетельства, в результате чего многие могилы становятся именными.
Что касается розыска пропавших без вести за границей, в частности, в бою у Султан-Якуб, то в отношении них основную работу ведут АМАН [израильская военная разведка – прим.ред.] и Моссад. Тема «Рехес арим» («Горный хребет») по трем пропавшим из Султан-Якуб никогда не снималась с повестки дня, постоянно велись разведывательные мероприятия по всем возможным направлениям: агентурным, техническим и другим. Частично информация о местонахождении была известна, к примеру, от Арафата в 1993 была получена половина нашейного жетона Захарии Баумеля, было еще несколько схожих историй.
Основная проблема была в ведении непосредственных поисков на территории Сирии, и уточнении конкретной точки захоронения в варианте «более точно, чем «на этом кладбище». В ходе гражданской войны был установлен контакт с местными вооружёнными группами, затем два года назад Нетаньяху обратился к Путину за оказанием помощи.
Российские военнослужащие работали с использованием израильских разведданных и по их наводке, на этапе подготовки операции – вместе с израильской группой под командованием полковника А., на этапе выполнения – самостоятельно. В АМАНе операция получила название «Земер нуге» ("Печальная мелодия"). В указанной точке у лагеря Ярмук возле Дамаска российские военные эксгумировали несколько тел, которые были переправлены в Россию, потом в Израиль. Одно из тел было идентифицировано как останки Захарии Баумеля, анализ других тел результатов не дал. Нетаниягу выразил за помощь благодарность Путину и как глава правительства, и от семьи Баумель лично.
В целом это положительный шаг в российско-израильских отношениях, особенно после инцидента с самолетом Ил-20 в 2018 году. В основном он символический, реальные отношения выстраиваются согласно реальным интересам. Но и символические шаги тоже важны.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, пресс-служба правительства Израиля
Источник: https://topwar.ru/156422-rossijskie-vooruzhennye-sily-nashli-i-vernuli-izrailju-ostanki-propavshego-37-let-nazad-soldata.html
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останки танкиста это хорошо. хорошо что нашли. а убийц владислава листьева часом не нашли? нет? так я и думал
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Как Израиль за него подпишется ,могёт быть и озвучат ,но чёт мне кажется не подпишется,вдруг его жиды и грохнули.