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Разговор об истоках и становлении. Александр Соколов и Алексей Орлов

09:27. 5 апреля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Становление человека как личности

Александр Соколов и Алексей Орлов

Человек родился… Что в последующем формирует его мировосприятие, мировоззрение?
Проблемы сегодня у целого НаРода…
Потенциал нашего народа.
Русский вопрос: Что делать?
Обращение к современникам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9UJR-9aF8UY

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