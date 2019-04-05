О выборах на Украине: В итоге все равно побеждают американцы

Пока многие политические эксперты пытаются предугадать, кто же в конечном итоге победит во втором туре украинских выборов, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков пришел к выводу, что это не играет абсолютно никакой роли. По мнению политического деятеля, кто бы в конечном итоге не оказался в президентском кресле, победа все равно достанется руководству Соединенных Штатов Америки.

В первую очередь, считает Стариков, обратить внимание нужно на то, что оба кандидата на пост президента проговаривают чуть ли не слово в слово те же обещания: «Тезисы у них похожие. Бьют они друг по другу не потому, что у них разница подходов в том, как надо развивать Украину, с кем дружить, с кем воевать, куда входить. Разница в том, кто будет сидеть у кормушки, а кто будет сидеть в тюрьме».

Однако одно отличие все же есть. Кандидат Владимир Зеленский ещё не успел запятнать свое имя деятельностью в украинской политике: «Поражение Порошенко очень серьезное. И он, конечно, пытается его как-то наверстать, запуская черные ролики и используя слабые места, которые есть у его конкурента. А это слабое место, я бы сказал, «полуторное». Первое – неопытность в политических делах, что при определенном развороте может быть и плюсом. А с другой стороны несерьезность и комичность его образа. Собственно говоря, на это и давят. Это очень предсказуемо. Но если по этому бить, я не думаю, что Порошенко разницу в два раза может сократить».

В то же самое время, действующий президент страны уже успел заработать себе некую репутацию. И эта репутация точно работает не в его пользу: «Берем Порошенко. Что у него слабое место? Всё. Происхождение (Партия Регионов, олигархат), итоги, результаты, разочарования. Что за? Административный ресурс и, казалось бы, возможная поддержка американцев».

И здесь, уверен Стариков, заключается главная ошибка почитателей Порошенко. На данном этапе выборов Соединенным Штатам абсолютно все равно кто победит – оба кандидата будут действовать в том ключе, который необходим США: «Но, мне кажется, сейчас американцы дадут возможность событиям развиваться своим чередом. Кто победит, тот пусть и победит. Потому что в результате все равно побеждают Соединенные Штаты. Никто из двух кандидатов не останавливается останавливать войну. Вот, что является ключевым. А значит, американцы сохраняют контроль, в Европе продолжается война, проблемы на границах России. Их это вполне устраивает».

И, как бы не надеялись жители Украины на то, что Зеленский сможет привнести новые нотки в руководство страны, видимо, Стариков прав. Ведь, если учесть тот факт, что актер находится под протекцией олигарха Игоря Коломойского, изменения коснутся лишь изменения направления финансовых потоков. Украина же, как и пять предыдущих лет, будет дрейфовать в направлении полного краха. Хотя, конечно же, стоит надеяться на лучшее.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102440