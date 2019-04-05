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Может ли быть предназначение у народа, страны?

09:27. 5 апреля 2019 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 4.

Были заданы вопросы.
- Может ли быть предназначение у народа, страны. И какое предназначение у России?
- Что имеется в виду под словосочетанием «Взаимодействие Миров». Что это за миры?

Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4

Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
Телефон
+7 909 683 88 69

Вотсап
+7 978 809 79 21

Всем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fFIZXystpR4

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