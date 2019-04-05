Кто определяет предназначение человека?
Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 3.
Были заданы вопросы.
- Кто или что определяет предназначение человека?
- С какого времени определяется предназначение человека?
- Предназначение – это Путь?
- Что происходит, если человек не принимает своего предназначения?
- Как помочь себе узнать своё предназначение?
Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4
Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
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