Где появляется Путин, там сходит с ума GPS, — американские СМИ

Исследователи вашингтонского исследовательского центра заметили странную закономерность: стоит только президенту России Владимиру Путину подойти к гавани, как навигационные системы GPS пришвартованных там кораблей выходят из строя, перемещая их местоположение за много километров от настоящего, на взлетно-посадочные полосы ближайших аэропортов.

Как следует из нового доклада экспертов по безопасности группы «C4ADS» этот феномен позволяет предположить, что Путин передвигается с мобильным устройством, имитирующим сигнал в системе GPS. В общем, Россия манипулирует всемирными системами навигации в гораздо больших масштабах, чем считалось ранее.

«Россия продолжает быть первопроходцем в этой области, демонстрируя свою готовность применить этот потенциал не только для защиты высокопоставленных лиц и стратегических объектов, но и для осуществления своих рискованных авантюр на границах Сирии и европейских границах России», — утверждается в докладе.

В рамках попытки Кремля пошатнуть военное преимущество Запада в сфере высокоточного вооружения российское военное ведомство сделало значительные инвестиции в радиоэлектронное оружие, значительно повысив его способность провоцировать сбои в коммуникационных системах противника. Таким образом, предположения США о сетевой войне, возможно, имеют под собой основания.

«Умное оружие требует наличия умных людей, которые будут отдавать ему умные команды. Ему нужны координаты позиций. Ему нужны навигационные системы, — говорит Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по российской армии в исследовательской организации Центра военно-морского анализа (CNA). — Темп осуществления операций требует постоянного доступа к данным в реальном времени», а российская армия считает, что радиоэлектронная война — «это часть борьбы с превосходством США в области точного оружия и воздушных атак».

Россия впервые использовала эти технологии на Украине и в Сирии, провоцируя помехи на радио, в системах GPS и сигналах РЛС. В Сирии американские командующие жаловались на «агрессивную радиоэлектронную среду», и теперь американская армия предпринимает меры по модернизации потенциала в области радиоэлектронной войны.

Сосредоточенность России на радиоэлектронной войне отражается на личной охране Путина, которая использует фальшивые сигналы GPS для защиты российского лидера от нападения при помощи беспилотников.

Однако за использованием технологий «создания помех» можно следить, что дает беспрецедентную возможность взглянуть на эффективность и масштаб российского потенциала в области ведения радиоэлектронной войны.

Телохранители Путина используют то, что при первом взгляде кажется парадоксальным способом противодействия попыткам покушения с применением беспилотников. Устройство, создающее помехи в системе GPS, с которым передвигается Путин, имитирует гражданские GPS-сигналы и передает принимающему устройству ложные координаты, относящиеся к местным аэропортам.

Это устройство выбирает их, потому что в коммерческих дронах обычно есть запрограммированные механизмы безопасности, благодаря которым они автоматически приземляются или выключаются при заходе в воздушное пространство аэропорта.

Теоретически дроны, действующие рядом с Путиным, должны выключаться или автоматически приземляться, когда они оказываются в пределах действия устройства, имитирующего сигнал. Опасения, связанные с убийством при помощи дрона, вполне реалистичны: в прошлом году президент Венесуэлы Николас Мадуро (Nicolá s Maduro) выжил после попытки покушения на него, осуществленной при помощи дронов со взрывчаткой.

Однако применение Россией технологий, генерирующих ложные сигналы, создает ряд удивительных побочных эффектов. В сентябре 2016 года Путин ехал к Керченскому проливу вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, чтобы оценить, как продвигается строительство моста, стоившего 4 миллиарда долларов, к материковой части России, а также встретиться с рабочими.

В то время как двое российских лидеров были там, автоматические опознавательные системы пришвартованных рядом кораблей — а эти системы отчасти базируются на GPS — начали определять свое местоположение как аэропорт Симферополя, находящийся в 200 километрах.

Два года спустя Путин вернулся в Керчь, чтобы возглавить колонну грузовой техники, проехавшей по только что построенному мосту. Опять же корабли, находившиеся в этом районе, начали неожиданные данные о своем местоположении, определяя его как аэропорт города Анапы, расположенного в континентальной части России.

Проанализировав данные о морских координатах, которые находятся в публичном доступе, исследователи в «C4ADS» смогли дать первую оценку масштабного влияния российской деятельности по имитации сигнала.

В период с февраля 2016 года по ноябрь 2018 года организация зафиксировала 9883 случая организации помех, затронувших 1311 кораблей, а это свидетельствует, что применение имитации сигнала Россией гораздо более распространено и более беспорядочно, чем считалось ранее.

«Это действительно интересно, потому что это позволяет нам понять степень воздействия и взглянуть, на ком оно сказывается в географическом отношении, — говорит Кофман. — Трудность радиоэлектронной войны заключается в том, что определить ее масштабы невозможно».

Эти цифры отражают лишь минимальное количество случаев имитации сигнала в системе GPS, так как они фиксировали лишь один тип систем, на которые эти помехи оказали воздействие.

Доклад организации «C4ADS» сосредоточен на морских сигналах GPS из-за их доступности, в то время как другие гражданские системы, которые не оставляют данные о местоположении в публичном доступе, тоже могут подвергаться подобному воздействию.

В число территорий, затронутых помехами в GPS, «C4ADS» обнаружил входят территории в районе Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и российских военных баз в Сирии.

«C4ADS» зафиксировал размещение антидроновых устройств, создающих помехи в системе GPS, в официальных резиденциях российских чиновников и неофициальных правительственных зданиях, в том числе в «итальянском» дворце на Черном море.

Кремль всегда отрицал, что дворец принадлежит Путину, но его оснащение этой системой позволяет предположить обратное. Группа «C4ADS» смогла установить, что устройство, имитирующее сигналы в системе GPS, почти постоянно действует на территории дворца или на прилегающих к нему территориях.

Исследователи также выяснили, что эти технологии применяются на российской военной базе в Сирии, которая подверглась нападению при помощи беспилотников со стороны группировок ополченцев.

Нет свидетельств того, что российские устройства, создающие помехи в системе GPS, нанесли непосредственный ущерб мирным гражданам, но это только пока. В этом году из-за помех в системе GPS вышел из строя самолет скорой помощи на севере Норвегии, а соседи России недавно жаловались на вмешательство.

Во время прошлогодних учений НАТО в Скандинавии пилоты сообщали о проблемах с их системами GPS. «Это не шутка. Они угрожали безопасности обычных людей в воздушном пространстве», — говорит премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila), опытный пилот, иногда летающий на собственном самолете по правительственным делам.

Разведслужба Норвегии впоследствии связала помехи с действиями российской армии.

Но не только российская армия применяет устройства, имитирующие сигналы GPS. В этом году американские военные предупредили, что вмешательство в работу систем GPS может отразиться на значительной территории юго-востока Соединенных Штатов. Точной информации о том, какие именно технические системы спецслужбы США используют, чтобы защитить американских лидеров от угрозы атаки при помощи беспилотников, нет.

Подобные действия показывают, насколько уязвимы для манипуляций системы GPS. Исследователи в области безопасности подчеркивали в течение многих лет, что в работе подобных систем легко можно создать помехи, и непонятно, предпринимают ли производители этих систем меры по их защите.

Системы GPS в современной экономике стали почти вездесущими: они размещаются в смартфонах, автомобилях и промышленных системах управления. Электросеть США, например, использует GPS для осуществления ряда разнообразных целей.

С появлением программно-конфигурируемых радиостанций имитация сигналов GPS стала легкодоступной и дешевой. По данным группы «C4ADS», стоимость оборудования, используемого для имитации GPS-сигнала, составляет около 350 долларов. Неколько лет назад она составляла 10 тысяч долларов.

«Потенциал распространения и технологии, применяемые для ведения этой деятельности, представляют собой уникальную угрозу. Гипотетически злонамеренные силы могут ими завладеть и применить в любом месте», — говорит нашему изданию автор доклада, просивший не называть его имени, опасаясь возможной мести со стороны России.

Существуют доказательства, что подобная деятельность уже ведется. В 2015 году чиновники американского правительства предостерегали, что системы GPS беспилотников, расположенных вдоль границы США с Мексикой, столкнулись с имитацией сигнала — вероятно, со стороны наркокартелей.

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Элиас Гролл