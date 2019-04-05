ФКП. Смерть от жадности

Фильм.

“Соль Земли” – Реж. Вим Вендерс (2014)



Книга.

“Хорошо ловится рыбка-бананка” – Джером Д. Сэлинджер



Песня.

“Я живу в Москве” – Ва-банк и IFK





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#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qYxq3tNiG_M