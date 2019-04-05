ФКП. Смерть от жадности
19:49. 5 апреля 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фильм.
“Соль Земли” – Реж. Вим Вендерс (2014)
Книга.
“Хорошо ловится рыбка-бананка” – Джером Д. Сэлинджер
Песня.
“Я живу в Москве” – Ва-банк и IFK
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#КонстантинСемин #ФКП