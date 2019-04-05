Благодарность русским от еврейского лидера
Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Россию с кратким рабочим визитом.
С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов, помощник Президента Юрий Ушаков, начальник Генштаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и спецпредставитель Президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги!
Очень рад приветствовать Вас в Москве. Мы виделись не так давно, но объём наших отношений таков, что это всегда востребованно.
Помню Ваше предложение посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвящённого защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Мы высоко ценим Ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу.
У нас, кстати говоря, сегодня начинается работа так называемых поисковых отрядов России. Это люди, которые добровольно занимаются поиском останков пропавших без вести советских воинов Красной армии, которые погибли в ходе боёв на территории России. Такие отряды у нас создали добровольцы – люди, которые делают это по зову сердца.
Отряды созданы в 82 регионах Российской Федерации. В их работе принимает участие 42 тысячи человек. За это время они подняли 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести.
Такая же судьба, насколько я понимаю, была и у израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести. Как Вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения.
Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.
Б.Нетаньяху Премьер-министр Израиля (как переведено): Господин Президент, я всегда рад посещать Вас, встречаться с Вами.
Сегодня я растроган больше чем обычно, потому что Вы затронули важную ценность – возвращение останков тел пропавших без вести солдат. Мы разделяем эту ценность, господин Президент, о которой Вы говорили два года назад, – помочь в поиске останков наших солдат, включая сержанта Захарии Баумеля.
Вы лично позитивно откликнулись, Вы лично дали поручение российской армиипомочь в этом светлом деле. И сегодня вечером в Израиле пройдут похороны, в которых примет участие семья сержанта. Его тело будет предано земле Израиля.
Мы ещё раз Вам глубоко благодарны, господин Президент, за Вашу личную дружбу, Вашу позицию, российскую позицию разделения с Израилем этих общих ценностей.
(Говорит по-русски.) Спасибо!
В.Путин: Насколько я знаю, все необходимые генетические экспертизы проведены. Останки находятся у нас, и мы сегодня в соответствии с воинскими традициями и при Вашем участии направим эти останки в Израиль.
Б.Нетаньяху: Да, мы знаем. Предстоит очень трогательная церемония сегодня. Мы хотели бы поблагодарить Министерство обороны, российскую армию. Мы не забудем это акт, и это войдёт в историю.
В.Путин: Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто. Прошу передать самые тёплые слова родственникам этого солдата.
Б.Нетаньяху: Да, семья покойного Захарии очень растрогана, трудно это описать. Отца, к сожалению, уже нет в живых, матери около ста лет; у Захарии есть сестра.
Им рассказали о самоотверженном акте российских бойцов, которые, рискуя своей жизнью, вывезли останки Захарии. Семья просит передать Вам, господин Президент, личную благодарность.
В.Путин: Спасибо.
Источник: ruan.info
loading...
Мы тоже помним и будем помнить их деяния на русской земле…
loading...
Благодарность русским от евреев – в параллельной реальности… Аффтар большой шутник…