Благодарность русским от еврейского лидера

4 апреля 2019

Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Россию с кратким рабочим визитом.

С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов, помощник Президента Юрий Ушаков, начальник Генштаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и спецпредставитель Президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги!

Очень рад приветствовать Вас в Москве. Мы виделись не так давно, но объём наших отношений таков, что это всегда востребованно.

Помню Ваше предложение посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвящённого защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Мы высоко ценим Ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу.

У нас, кстати говоря, сегодня начинается работа так называемых поисковых отрядов России. Это люди, которые добровольно занимаются поиском останков пропавших без вести советских воинов Красной армии, которые погибли в ходе боёв на территории России. Такие отряды у нас создали добровольцы – люди, которые делают это по зову сердца.

С Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. С Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Отряды созданы в 82 регионах Российской Федерации. В их работе принимает участие 42 тысячи человек. За это время они подняли 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести.

Такая же судьба, насколько я понимаю, была и у израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести. Как Вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения.

Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.

Б.Нетаньяху Премьер-министр Израиля (как переведено): Господин Президент, я всегда рад посещать Вас, встречаться с Вами.

Сегодня я растроган больше чем обычно, потому что Вы затронули важную ценность – возвращение останков тел пропавших без вести солдат. Мы разделяем эту ценность, господин Президент, о которой Вы говорили два года назад, – помочь в поиске останков наших солдат, включая сержанта Захарии Баумеля.

Вы лично позитивно откликнулись, Вы лично дали поручение российской армиипомочь в этом светлом деле. И сегодня вечером в Израиле пройдут похороны, в которых примет участие семья сержанта. Его тело будет предано земле Израиля.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху.

Мы ещё раз Вам глубоко благодарны, господин Президент, за Вашу личную дружбу, Вашу позицию, российскую позицию разделения с Израилем этих общих ценностей.

(Говорит по-русски.) Спасибо!

В.Путин: Насколько я знаю, все необходимые генетические экспертизы проведены. Останки находятся у нас, и мы сегодня в соответствии с воинскими традициями и при Вашем участии направим эти останки в Израиль.

Б.Нетаньяху: Да, мы знаем. Предстоит очень трогательная церемония сегодня. Мы хотели бы поблагодарить Министерство обороны, российскую армию. Мы не забудем это акт, и это войдёт в историю.

В.Путин: Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто. Прошу передать самые тёплые слова родственникам этого солдата.

Б.Нетаньяху: Да, семья покойного Захарии очень растрогана, трудно это описать. Отца, к сожалению, уже нет в живых, матери около ста лет; у Захарии есть сестра.

Им рассказали о самоотверженном акте российских бойцов, которые, рискуя своей жизнью, вывезли останки Захарии. Семья просит передать Вам, господин Президент, личную благодарность.

В.Путин: Спасибо.

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