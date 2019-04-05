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Антидолларовый ответ Кремля провалился. Валентин Катасонов

19:01. 5 апреля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Что ждёт американскую систему СВИФТ?

Очередная радость российских властей – отечественные банки начали подключаться к китайской платежной системе CIPS, чтобы можно было проще проводить расчеты с Китаем в рублях и юанях. Вместе с этим Центробанк презентует по всему миру свою платежную систему – СПФС. Федеральные СМИ уже назвали это “антидолларовым ответом” на санкции США, потому что американская система СВИФТ, вроде бы, как бы остается не у дел в этих вопросах. Да и вообще про отключение России от СВИФТ говорят давно. Но не все так радужно, как это хочет представить Кремль. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Накануне.RU

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/antidollarovyy-otvet-kremlya-provalilsya-valentin-katasonov

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