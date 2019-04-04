ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (3)

В результате ползучего государственного переворота, начало которому положило убийство И.В. Сталина и Л.П. Берии в 1953 г. 3 , и который завершился в 1993 г. принятием ныне действующей конституции Российской Федерации, юридически оформившей его итоги, Россия утратила государственный суверенитет. Причина этого в том, что на протяжении обозримой истории ни общество в целом, ни какие бы то ни было социальные группы в его составе не были носителями суверенитета потому, что на протяжении многих веков государственная власть культивировала в обществе понимание патриотизма как верноподданности правящему режиму, а не как готовности простонародья к осуществлению суверенитета; исключением из этой нормы был исторически непродолжительный период политики сталинского большевизма 4 .



Однако и при этом на протяжении обозримой истории государство эпизодически возглавляли личности, выражавшие в политике интересы развития народов страны, и тем самым делавшие суверенитет реальностью на некоторое время, в течение которого они руководили государством, а после их ухода, продолжала действовать порождённая ими социальная инерция.

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Здесь и далее:



государственный суверенитет — государственное управление, осуществляемое по полной функции управления;



государственный суверенитет в его полноте — государственное управление, осуществляемое по полной функции управления в интересах развития общества1.



В словарях и энциклопедиях даются иные определения государственного суверенитета потому, что их авторы (историки, социологи, политологи, философы) управленчески безграмотны, в силу чего свои представления о суверенитете не в состоянии соотнести с полной функцией управления и не в состоянии адекватно выразить их в слове.

Носителями государственного суверенитета могут быть:



практически всё население государства,



либо только какие-то социальные группы,



а в самом тяжёлом случае — только один единственный человек, возглавивший государство.



Чем у́же круг носителей суверенитета — тем проще уничтожить суверенитет государства и общества и тем сложнее его восстановить в случае утраты.

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После утраты суверенитета в 1991-1993 гг. в России протекают, переплетаясь, три процесса:



Подготовка к как бы самопроизвольному демонтажу и расчленению России как единого государства на множество криптоколониальных2 государств, полностью подконтрольных ТНК и государствам-лидерам научно-экономического развития (рисунки, аналогичные представленному слева, периодически публикуются на Западе, начиная со второй половины XIX века, а пики такого рода публикаций приходятся на кризисные периоды в жизни нашей страны).На публичное обсуждение течения этого процесса в СМИ наложен запрет1.



Один из его маркеров — термины «областные правительства», «министры» на уровне областей и иных субъектов Федерации. Эти термины характерны для общегосударственного уровня власти, а не для уровня регионов в составе государства.

Построение криптоколониального капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом и притязаниями возродить статус России как одной из «великих держав», передовой в научно-техническом и военно-экономическом отношении (см. рис. слева2). Об «успехах» в осуществлении этого процесса на протяжении последних 10-15 лет ежедневно вещает телевидение.3

Продвижение общества к восстановлению суверенитета в его полноте в выше определённом смысле — самоуправления по полной функции. Этот процесс также протекает без освещения в СМИ, поскольку де-юре народ России является носителем суверенитета1, вследствие чего в официозе СМИ, социологии и политологии не может быть темы «возрождение суверенитета в его полноте».



В силу взаимоисключающего характера целей этих процессов — Россия живёт в режиме «холодной гражданской войны», способной при некоторых обстоятельствах стать очень жестокой горячей войной с целью очистки общества и территории от своих противников приверженцами целей каждого из процессов2. И главная задача политики — как государственной, так и общественной — не допустить перехода «холодной гражданской» войны в горячую фазу.

При этом в вопросе восстановления суверенитета общества и государства, даже если оставаться в пределах господствующего в обществе понимания этого явления, как «независимости государства во внешних делах и верховенства государственной власти во внутренних делах», в России есть застарелая проблема, существующая со времён ранее царствования Ивана Грозного.



Ещё одна проблема состоит в том, что эта проблема не осознаётся ни политиками, ни сколь-нибудь многочисленной и политически дееспособной долей населения в качестве проблемы, а считается почти всеми нормой жизни.

Суть первой проблемы описал Иосиф Волоцкий (1440-1515), святой преподобный РПЦ. Он писал: «Царь, по своей природе, подобен всякому человеку, а по своей должности и власти подобен Всевышнему Богу»3.



Но Иосиф не возвеличивал царскую власть, в том смысле, что провозглашал её безгрешность, как его воззрения истолковывают многие, поскольку «самого царя Иосиф включает в ту же систему Божия тягла, — и Царь подзаконен, и только в пределах Закона Божия и заповедей обладает он своей властью. А неправедному или “строптивому” Царю вовсе и не подобает повиноваться, он в сущности даже и не царь, — “таковый царь не Божий слуга, но диавол, и не царь, а мучитель”»4.

Фактически Иосиф предостерегал от порабощения общества догматом о непогрешимости власти главы государства, который хотя никогда и не провозглашался церковью публично, но фактически действовал по умолчанию во многие царствования и стал одним из генераторов катастрофы 1917 г.



Этот «догмат» открыто выразился в полном титуловании Николая II: «Божьей поспешествующей милостью, Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, (…) и прочая, и прочая, и прочая…»5, который ни церковь в целом, ни кто-либо из её деятелей персонально не отвергли.

В наши дни действие этого догмата выражается в законотворчестве в направлении введения наказаний граждан за неуважение к государственной власти, в регулярно возобновляемых попытках введения «презумпции законности» действий любого представителя правоохранительной системы, пока в суде не доказано обратное, в требовании ритуально-обязательного обращения к судьям на «ваша честь» и т.п.

Однако Иосиф не написал ничего о том, как остальное общество должно реагировать на ситуацию, если глава государства «не Божий слуга, но диавол, и не царь, а мучитель». Но это же касается и реакции общества — т.е. «простых людей», обычных граждан — на действия представителей государственной власти более низких рангов, если они «не Божьи слуги», а тираны, злоупотребляющие должностным положением.

И это — одна из проблем, поскольку управленчески умолчания об этом Иосифа Волоцкого означают отсутствие в системе обратных связей, замкнутых как на главу государства, так и на более низкие уровни во всех ветвях власти. Если обратные связи отсутствуют, то управление возможно только по программной схеме, которая утрачивает работоспособность по мере того, как программа перестаёт соответствовать обстоятельствам, в которых применяется.



Т.е. катастрофы управления — при сохранении системой этого качества — будут неизбежно повторяться: смута рубежа XVI-XVII веков, 1917 г., 1991 г. 1 (продолжение следует?).

Если анализировать переписку А.М. Курбского и Грозного2 не предвзято, т.е. не обвиняя царя в деспотизме ради деспотизма и в уничтожении людей, мотивированном безосновательными подозрениями и властолюбием, а исходя из социокультурных обстоятельств и политической конкретики той эпохи, то следует сделать вывод: Иван Грозный искренне старался следовать концепции царской власти и её взаимоотношений с обществом, основные положения которой в формулировках Иосифа Волоцкого приведены выше.

Олигархию (в тот период боярскую), которая сложилась к его времени, Грозный обвинял в том, что, во-первых, в царе она видит не высшего в обществе господина, данного Богом, а номинальную фигуру, чей авторитет, освещённый церковью, должен обеспечивать власть олигархии над простонародьем.



При этом интересы представителей олигархии сводятся к своему личному и кланово-групповому обогащению и честолюбию, а служить Богу (и соответственно христианскому народу) под руководством царя, Богом данного, они не желают, саботируют его политику и плетут заговоры, чтобы устранить его и посадить на трон свою марионетку

(как это имело место в тот период в Польше и Англии).

Если соотноситься с полной функцией управления, то конфликт между Грозным и боярской олигархией это — конфликт по поводу первых этапов полной функции управления: целеполагания и генерации концепции достижения целей.



С точки зрения Грозного целеполагание должно исходить от Бога через царя как наместника Божиего.



С точки зрения олигархии в целеполагании должно выражаться удовлетворение её клановых интересов, а обязанность царя обеспечить их достижение средствами подвластного ему государственного аппарата.



Т.е. это был конфликт по поводу осуществления жреческой власти в Русской цивилизации царём либо уничтожения мелочно-своекорыстной политически слепой боярской олигархией жреческой власти в любых её организационных формах и, соответственно, — уничтожения государственного суверенитета.

При этом Грозный, признавая свою греховность, обвиняет боярскую олигархию в том, что бояре, будучи распутны сами, вовлекают и его во грех, а он грешит по человеческой слабости, как и все люди. При этом он принимает на себя ответственность и за грехи его подданных, которые те совершили по его недосмотру.



И он признаёт, что среди жертв его репрессий могут быть и безвинные. Но А.М. Курбского и других членов олигархии, противящихся ему, он обвиняет в противлении Богу, поскольку культивируемая церковью этика обязывает христианина не противиться злому, а убеждать в неправоте открыто с любовью, а не разжигать вражду в обществе и не плести интриги.



При этом, если убедить в своей правоте царя не удаётся и он обрекает на казнь, то следует принять это как Божью волю, поскольку мученический венец праведника — это наивысшая награда от Бога, превосходящая все земные блага.



Но супротивники Ивана Грозного предпочитают земные блага, а не царствие небесное, чем и обличают себя как богоотступников и подтверждают правоту Грозного. Эти идеи рассыпаны по всему тексту ответов Грозного Курбскому, поэтому изложить их в цитатной форме из-за ограниченности объёма не представляется возможным.

Если же соотноситься с новозаветным учением1, то в лице Ивана Грозного История показала несостоятельность мечтаний многих о праведном царе, который своею сильнейшей волей покарает злодеев и обеспечит благополучную жизнь всем остальным: искренне благонамеренный царь, будучи обычным человеком, не может всего знать; он обречён на ошибки; он обречён на обман и саботаж его политики со стороны олигархии; обречён на зрительскую безучастность к происходящему подавляющего большинства простонародья, у которого в обществе, организованном исходя из поучений апостола Павла2, нет ни прав, ни возможностей, ни знаний, ни заботливого отношения с судьбам страны, необходимых для того, чтобы помочь праведному главе государства осуществлять власть в русле Промысла Божиего.

Суть первой проблемы в том, что:



обязанность обеспечивать суверенитет государства в интересах всего населения страны со времён ранее Иосифа Волоцкого возлагается людьми всех сословий и классов вне зависимости от их национальности на князя, царя, императора, генерального секретаря ЦК КПСС, президента РФ;



а сами они способны только публично выражать главе государства верноподаннические чувства, подчас — лицемерно, либо подрывать суверенитет в угоду своему эгоизму, пребывая под управлением внешнеполитических манипуляторов, всегда готовых придать определённую направленность русскому бунту, бессмысленному и беспощадному, и руководить им.



Суть второй проблемы в том, что первая проблема подавляющему большинству населения видится как безальтернативная норма жизни. Но этой «норме жизни» на протяжении всей обозримой истории соответствует и качество жизни в виде череды социальных катастроф и военных поражений на грани разгрома государства и геноцида народа1.

Тем не менее:



суверенитет государства в его полноте это — государственное управление по полной функции всеми аспектами жизни общества в интересах общественного развития (развитие и деградация объективно различны в силу того, что в них выражается действие объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей2);



но и отсутствие суверенитета тоже — управление обществом по полной функции, ряд этапов которой осуществляются исключительно внешнеполитическими субъектами.



В обоих случаях управление осуществляется на всех шести приоритетах обобщённых средств управления3, но во втором случае многие средства воздействия на государство, утратившее суверенитет, выступают в качестве оружия, в целях воспрепятствования возобновлению суверенитета.

Утрата суверенитета в жёсткой форме — это оккупация и управление «аборигенами» непосредственно оккупационной властью.

Утрата суверенитета в форме криптоколонии обеспечивается тем, что «элита» «аборигенов» — большей частью без непосредственного административно-полицейского контроля со стороны поработителей — «рулит» сама, но в интересах поработителя, который позволяет ей поддерживать более или менее удовлетворяющий её потребительский и социальный статус. Именно так и осуществляется управление постсоветской Россией.

В проекте «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» «Инновационная Россия — 2020»4, опубликованном Минэкономразвития в 2010 г.5, есть и такие показатели:



При этом обратим внимание на то, что в приведённом выше фрагменте таблицы «Индикаторов решения поставленных задач» в первой строке речь идёт о получении госслужащими за рубежом дополнительного образования6, а во второй — о получении профессионального высшего образования за рубежом, что по умолчанию подразумевает отдание предпочтения тем кандидатам на должности «высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы», которые получили первое высшее профессиональное образование за рубежом.



Остаётся только предполагаемые 12 % зарубежных агентов влияния, получивших профессиональное образование за рубежом, продвинуть на наиболее значимые должности и — о реальном суверенитете России можно будет на некоторое время забыть по причине целесообразности полученного ими образования по отношению к решению вполне определённых задач, не соответствующих интересам народов России.



Это же во многом касается и повышения квалификации в зарубежных вузах действующими должностными лицами1.

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Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

3 В США в 1945 г, судя по всему, тоже произошёл государственный переворот, поскольку многое в официальной версии смерти Ф.Д. Рузвельта сомнительно. Потом ещё один государственный переворот имел место в 1963 г., когда был убит президент Д.Ф. Кеннеди.

4 «Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии» (Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. 1952 г.). — Чтобы быть «активными деятелями общественного развития», необходимо быть не верноподданным, а выразителем суверенитета в его полноте, поскольку в противном случае невозможно профилактирование ошибок и злоупотреблений со стороны носителей государственной власти. Деспоты и тираны таких задач перед обществом не ставят.

1 Выделенное курсивом дополнение — значимо, поскольку государственный суверенитет может быть и антиобщественным, античеловеческим.

2 Криптоколония — государство де-юре суверенное, декларирующее «независимость во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах», но де-факто эксплуатируемое внешнеполитическими субъектами (другими государствами, транснациональными корпорациями и мафиями), в котором подавляющее большинство населения де-факто — один из экономических ресурсов, на который нормы «элитарно»-корпоративной этики местной правящей «элиты» не распространяются. Однако и на местную правящую «элиту» нормы «элитарно»-корпоративной этики внешнеполитических субъектов тоже не распространяются, хотя об этом им в прямой форме обычно не сообщают.

1 В частности, проблемы национальных взаимоотношений замалчиваются, национальности многих преступников скрываются под предлогом «преступность не имеет национальности, негодяи есть во всех народах» и умалчивается о том, что статистика преступности имеет национальную окраску, и некоторые народы представлены в ней долями, многократно превосходящими их долю в составе многонационального населения страны.

2 На рисунке представлены данные по авиапарку России по состоянию на сентябрь 2013 г. (по данным ГосНИИ гражданской авиации). Но если посмотреть на лётные поля отечественных аэропортов, то к 2019 г. стало ещё хуже: авилайнеров отечественной разработки и постройки на них невидно вообще.

3 Однако в успехах политики государства и высоком качестве жизни населения телевизор убедить людей не способен. Это могут сделать только: 1) покупательная способность

зарплат, пенсий, иных социальных выплат, семейных накоплений, 2) прилавки магазинов и рынков, на которых должна преобладать продукция высочайшего качества отечественных разработчиков и производителей, задающая мировой уровень в своей области применения, доступная подавляющему большинству населения по ценам, 2) государственные гарантии защиты прав и свобод граждан и прав их детей на будущую счастливую жизнь. Понятно, что всё это после катастрофы культуры 1991 г. мгновенно обеспечить невозможно, но за 25 лет действия нынешней конституции РФ не сделано ничего, что фактами жизни подтверждало бы общенародный, а не «элитарно»-корпоративный характер постсоветской государственности и проводимой ею политики. Что там у нас с ЗиЛом, АЗЛК, Сталинградским тракторным, Таганрогским комбайновым, Академией им. К.А. Тимирязева и многими другими предприятиями? В чьей собственности ВАЗ, УАЗ и многие другие предприятия? Что стоит за тем фактом, что «молочных продуктов» в РФ полно, а поголовье коров меньше, чем в СССР в 1941 г.? Каково качество жизни в сельской глубинке? И как ты паразитов — спортсменов-рекордсменов и прочих шоуменов — по ТВ ни показывай и не восхваляй, не отмечай их государственными наградами и премиями, экономика инновационной и мощной от этого не станет, а авторитет государственной власти и политиков персонально не вырастет. Обоснование того факта, что «советское разрушено, а нового не построено и это — замечательно», имеют место быть, но носят идиотский характер, см. например: https://zzackon.ru/blog/43355911639/ZASUNTE-SEBE-ETI-ZAVODYI-KUDA-POGLUBZHE — является это произведением ЦРУ-шных либо отечественных недоумков — вопрос открытий. Необходимо отметить, что на русскоязычных сайтах довольно много публикаций, осуществлённых по инициативе спецслужб государств Запада: для таких публикаций характерно систематическое употребление оборотов речи, не свойственных для русского языка, избрание при переводе не тех русских слов и терминов, которые употребляются в соответствующих сферах деятельности, незнание общеизвестных фактов даже в тех случаях, когда смысл повествования — не идиотский. Положение упрощается тем, что ЦРУ-шники необучаемы и на протяжении многих лет демонстрируют незнание норм русского языка и его профессиональных слэнгов, нашей истории и нашей жизни — в общем, синдром известный: «я — сама крымчанка, дочь офицера…»

1 Конституция РФ, ст. 3, часть 1: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ».

2 Анекдот из сети — выразитель настроений и предвестник возможных событий: «Президент заявил, что российские граждане "готовы отдать жизнь за Отечество". Я, как сознательный гражданин, уже приготовился. У меня есть длинный список людей, чью жизнь я готов отдать за Отечество. И я уверен, что Отечеству от этого полегчает». — И количество так «мыслящих» людей нарастает в среде простонародья и, в особенности, — в среде молодёжи, многие представители которой не видят для себя приемлемых перспектив в будущем, поскольку их психика и миропонимание покалечены системой образования, созданной реформаторами в процессе построения криптоколониального капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом.



Конкурс «Лидеры России» — шоу, а не инструмент решения проблем кадровой политики в силу того, что принятая в нём методология кастинга и оценки кандидатов разработана Высшей школой экономики вовсе не для развития России, поскольку в нём нет адекватной образовательной программы по тематике управления биосферно-социально-экономическими системами на основе объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей во всех её аспектах.

3Протоиерей В.В. Зеньковский. История русской философии. — YMCA-PRESS, Париж, 11, rue de la Montagne-Ste-Genevieve. 1989. Т. 1, ч. 1. — С. 49.

4Протоиерей Г.Флоровский. Пути русского богословия. Часть 1. — Издание второе, исправленное и дополненное, 2003 год. Интернет-версия под общей редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. (Интернет-ресурс:

http://dl.biblion.realin.ru/text/10_Bogoslovie/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya-1.doc ).

5 Эта формулировка подразумевает: что бы ни сделал царь — всё есть «споспешествующая милость Божия»: кадровая политика, приведшая к русско-японской войне, и гибель в ней множества русских людей, расстрел крестного хода к царю-батюшке 9 января 1905 г. (в связи этим расстрелом крестного хода применительно к Николаю II см. слова Христа: Матфей, гл. 7: 9. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 10. и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 11. Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него), ленский расстрел 1912 г., политика втягивания России в первую мировую войну ХХ века, приведшей страну к катастрофе государственности и культуры и гражданской войне, и многое другое…

1 В этой связи приведём слова Ю.В. Андропова: «Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок» (из его статьи в журнале «Коммунист» № 3, 1983 г. «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР»). — Значимо, что эти слова принадлежат человеку, который возглавлял КГБ с 1967 по 1982 г., в функции какой «конторы» входило изучать то, что происходит в обществе СССР, и то, что происходит в мире. Т.е.:

Ю.В. Андропов этой фразой расписался в своём несоответствии занимаемым должностям — прошлой (Председателя КГБ — «конторы», которая обязана была изучать и знать всё, относящееся к обеспечению безопасности общества и государства) и тогдашней (Генерального секретаря ЦК КПСС).



Она в полной мере объясняет и для отечественных политиков, и для ЦРУ-шников низкую сходимость с реальностью прогнозов в отношении России и осуществимость сценариев в отношении неё с сопутствующими эффектами, во многом обесценивающими достижение даже поставленных целей.



2 См.: Иван IV Грозный. Сочинения. — СПб: Азбука-классика. 2008.

1 Учение Христа о становлении Царствия Божиего усилиями самих людей: «Закон и пророки до Иоанна <Крестителя>; с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Лука, 16:16). «Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё (по контексту благоденствие земное для всех людей) приложится вам» (Матфей, 6:33). — Все церкви имени Христа назвали его ересью — ложным учением.

2 «5. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, 6. не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, 7. служа с усердием, как Господу…» (К Ефесянам, гл. 6). Это положение в официальных вероучениях церквей богословы развивали и приспосабливали к текущим политическим потребностям того или иного «кесаря», в большинстве случаев игнорируя последующий текст Павла: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия» (К Ефесянам, 6:9).

1 См. работу ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…» (2006 г.).

2 Соответственно объективные закономерности познаваемы, а политика государства и жизнь общества должны строиться в соответствии с ним так, чтобы обеспечить общественное развитие. Поэтому корень, из которого вырастает суверенитет личностей и обществ, — личностная познавательно-творческая культура, методология познания и творчества.

3 О приоритетах обобщённых средств управлении / оружия см. далее в разделе 5.2.2.

5 В это время главой Минэкономразвития была Э.С. Набиуллина, впоследствии помощник президента РФ и ныне глава центробанка РФ. И соответственно в представленной ею Программе есть признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ — государственная измена.

6 Это полезно при условии, что базовое образование в Отечестве — жизненно состоятельно, что подтверждается не знающим исключений принципом «практика — критерий истины».

1 Кто из действующих чиновников разного уровня «повысил квалификацию» за рубежом на специально созданных для этого зарубежными государствами курсах? — желающие могут поискать информацию по этому вопросу сами: получится интересный список. Какая стране от этого «повышения квалификации» польза? — никакой, поскольку нет за рубежами РФ социолого-экономических теорий, которые позволяют разрешить и профилактировать проблемы нашей страны. Зато есть угроза в виде вербовки «повышающих квалификацию» спецслужбами государств-«просветителей»…

ВП СССР



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Продолжение следует.

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