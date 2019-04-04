В.В. Сундаков. Культурные коды России

... его истории, как можно называться культурным человеком? Так вот я смею..., пока не пришли ею управлять культурные немцы-шведы. Вот такая подмена... больное воображение это придумало? Виталий СУНДАКОВ, историк, философ, этнограф, культуролог, профессиональный...
... собственного народа? Даже словосочетанье «культурный человек» в головах современников несет... многих постояльцев Интернета В. Сундаков пример достойный подражания. Могли бы...Ответ трудный, потому что занимался Сундаков самыми разными делами. Певец колыбельных...