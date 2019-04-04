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Ужасы контактных зоопарков

19:15. 4 апреля 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:



“Взамен раздавленных животных закупали десятки новых”: изнанка контактных зоопарков.

На сегодняшний день в Москве функционирует больше пятидесяти «трогательных» заведений, где дети и взрослые могут вступить в контакт с редкими животными. Но что за этим стоит? Изнанка контактных зоопарков такова, что, узнав ее, адекватные родители вряд ли бы захотели привести туда детей

«Будьте готовы к царапинам, укусам. Если вдруг вы окажетесь «помеченным» кем-то из наших жителей, не стоит расстраиваться — вы просто сильно ему понравились» — такое объявление висит на входе в один из контактных зоопарков.

Столичные медики от такой интерпретации услуг хватаются за голову: регулярно в стационары обращаются горожане, покусанные животными в частных зооуголках. Перспектива у них нерадостная — курс уколов от бешенства. Ведь зачастую наличие прививок и справок у зверей — не обязательный пункт для их хозяев…

«Каждое утро мы, сотрудники, отмывали загон для животных спецсредством. Это делалось для того, чтобы не было запаха, и посетителей не тошнило от «аромата» животных. Я убирала из загонов мертвых зайчиков, цыплят и т.д.

Хозяин кормил сов и филина теми, кто был задушен, уронен или умер сам. Их хранили в морозилке. Если таковых не находилось, хозяева кормили хищников слабыми мелкими животными. Они ведь все равно скоро вырастут и станут неинтересны посетителям» — из рассказа женщины, работавшей в контактном зоопарке.

Контактные зоопарки сейчас есть практически в каждом втором большом торговом центре: открыть их не так сложно, самое главное — согласовать это с местной станцией по борьбе с болезнями животных.

В последнее время на рынке услуг появились даже предложения «ручной зоопарк под ключ»: за оговоренную сумму вам арендуют помещение, оборудуют его вольерами и заселят их питомцами. Фасадная сторона этих заведений выглядит вполне симпатично: отремонтированное помещение с небольшими загонами, где сидят самые разные звери — от кроликов до обезьян. Посетители могут зайти к каждому из них, погладить, взять в руки, почесать за ухом, сфотографироваться на память…

Во многих заведениях есть бахилы, гардероб, раковина, где можно помыть руки, стаканчики с кормом. Кажется, что всем здесь хорошо: и обитателям, и клиентам. На самом деле это не так.

Самое время вглядеться в детали и взглядом специалиста осмотреть устройство вольеров. Как правило, они совершенно пустые, «без мебели». Все для того, чтобы животному некуда было спрятаться от гостей. Меж тем наличие отдельного домика — обязательное условие для того, чтобы зверю жилось комфортно. Но просторные контактные зоопарки нам встречать не приходилось.

Кстати, обратите внимание: в таких зверинцах практически нет взрослых животных. Мини-пиги, козлята, ягнята, цыплята — все крошечные. Для подрощенных особей в зоопарке просто нет места: аренда дорогая, поэтому вольеры маленькие, и каждый сантиметр на счету.

— Укрытие, где животные могли бы спрятаться сами в случае дискомфорта или спрятать запасы еды, просто необходимо. Это касается практически всех видов, от белки до енота, — объясняет главный врач госпиталя для птиц Маргарита Кочерга.

Подобных укрытий в контактных зоопарках почти не бывает — ведь животное, пытаясь избежать контакта с людьми, будет отсиживаться там постоянно. А силовое извлечение зверя из убежища чревато травмами, даже если это безобидный на вид кролик. Оставшись без возможности уединиться, питомец ручного зоопарка попадает в безвыходную ситуацию, которая приводит к бесконечному стрессу и быстрой гибели.

Также вы почти никогда не увидите в загонах поилки с водой. А ведь наличие постоянного доступа к воде — один из основных принципов содержания абсолютно всех животных.

Как признаются сотрудники, на это есть две причины. Во-первых, жидкость убирается, чтобы посетители случайно не разлили воду в вольере и не добавили хлопот персоналу. Во-вторых, звери от постоянного стресса будут много пить, а значит, много ходить в туалет. Это приведет к появлению неприятного запаха и загрязнению вольера, что, понятное дело, совершенно не на руку руководству.

Что еще должно насторожить сразу же при входе в контактный зоопарк — отсутствие неприятных запахов. А это значит, что зверям здесь живется… очень плохо. Для них специфические запахи — это естественная среда, в которой они чувствуют себя в комфорте и безопасности. Как нам нравится вдыхать морозный воздух или аромат свежескошенной травы, так и животным необходимо жить среди «их» запахов, которые человеческому носу порой кажутся невыносимыми.

— Самим зверям «неубранная» с точки зрения человека территория очень нравится, — объясняет зоолог Игорь Егоров. — Вычистите вольер для блеска, убрав все «метки» его обитателя, — и вы получите животное в сильнейшем стрессе. Кроме того, настырное уничтожение его запахов вызывает агрессию по отношению к человеку.

Стресс, невидовой рацион, неправильное содержание, отсутствие контроля за температурой и влажностью — все это приводит к болезням. Это отражается и на общем состоянии: животное сильно худеет, шерсть становится взъерошенной, оно выглядит заморенным, с людьми общаться уже не может. И тогда у зверя остаются два вида реакции — либо агрессия, когда силы еще есть, либо апатия, когда силы уже на исходе.

— К нам часто попадают пациенты из таких зоопарков с проблемами ЖКТ, а ведь их лечение — очень сложная задача, — рассказывает ветеринар Маргарита Николаевна. — Даже прием таблеток для животных — это стресс, не говоря уже об инъекции.

Недавно к медикам привезли обезьяну с выпадением прямой кишки. Это тоже последствия неправильного образа жизни в ручном зоопарке. Ей прописали лечение и… отправили обратно: обустроить для таких животных вольер в стационаре — трудная задача. Здоровье и жизнь примата напрямую зависят от добросовестности его хозяев.

«Нельзя говорить «НЕЛЬЗЯ» посетителям — это девиз компании. Но зачастую дети сжимали, роняли и кидали животных. Животные в постоянном стрессе, так как за день их тискают сотни рук. Смертность очень большая. Когда я спрашивала у «стареньких» сотрудников, куда девают выросших козлят, поросят, отвечали по-разному: кто-то говорил, на убой, кто-то — что отдают знакомым начальника. К экзотике (лемуры, еноты, альпаки) относились бережно, а вот к привычным (зайки, морские свинки, цыплята) — как к расходному материалу».

Вседозволенность для посетителей — отдельная глава. Изначальный посыл «знакомство с животным миром» трансформируется в полный беспредел по отношению к природе и ее обитателям. Вместо обучения бережному отношению детям разрешают относиться к питомцам как к живым игрушкам, над которыми можно ставить эксперименты. Один зоопарк даже придумал себе такое название — «Зверушки как игрушки», и от клиентов там не было отбоя…

— В нашем медицинском центре один контактный зоопарк еженедельно покупает по 20 штук хомяков в неделю, — рассказывает столичный ветеринар Елена. — Я как-то поинтересовалась: «Вы для корма?» В этом же ничего такого нет, многие хищные птицы едят грызунов. А нам честно ответили: «Да нет, у нас дети каждый день их давят — приходится постоянно закупать новых».

Давят, душат, бросают на пол не только хомяков, но и цыплят, утят, морских свинок… — всех, кто попадется под ногу. Причем в большинстве случаев это происходит намеренно. «Маленькая девочка, совсем кроха, делала движения ногой, пытаясь задавить морскую свинку. Лишь чудом мать ее спасла!»; «Дети дергали за задние лапы кролика, а тот взметал опилки до половины роста маленького мучителя под смех его мамы и ненавязчивое «ну чего ты, ему же больно, сейчас поцарапает»; «При мне дети сломали крылья цыпленку»; «Дети взяли морскую свинку за горло и долго держали на весу»… — такие сообщения сплошь и рядом встречаются в отзывах на «трогательные» зоопарки в Интернете.

И на опасные шалости часто закрывают глаза. К примеру, в заведении на проспекте Андропова смотритель сама предупреждает посетителей: «Если носуха становятся сильно наглой, ударьте ее по носу, и она отойдет». В другом зоопарке предлагают сесть верхом на гигантскую черепаху и сфотографироваться.

Раненым животным зачастую не оказывается ветеринарная помощь — из экономии. Им дается несколько дней на борьбу, и если животные погибают, то идут на корм хищникам: грызунов отдают птицам, птенцов — сурикатам. Безотходное производство…

Травмированные животные тут же теряют привлекательность для посетителей, а значит, содержать их больше невыгодно. Если хозяин в этом случае дошел до ветеринара, для питомца еще не все потеряно.

Недавно столичным ветврачам пришлось столкнуться с нелегким выбором. В клинику привезли енота Тосю из контактного зоопарка, жаловались на агрессию и странные глаза. Обследование показало, что енот полностью ослеп — судя по всему, из-за травмы. После того как руководству зоопарка озвучили диагноз, их заинтересованность в Тосе пропала, и ее попросили усыпить. Сотрудники госпиталя не смогли так поступить и оставили енота в клинике. Из-за стресса у зверя начались приступы эпилепсии и проблемы с сердцем. Айболиты обеспечили Тосе абсолютный покой и хорошее питание; сейчас он живет у одного из врачей, зрение к нему не вернется, но в остальном ему гораздо лучше.

Непривычным к контактам животным вообще противопоказано проживание в тактильном зверинце. Еноты, сурикаты, кенгуру, лемуры могут жить в неволе, однако в этом случае они привыкают к одному человеку, максимум к двум. Но никак не к полчищам незнакомых людей. Пренебрежение этим фактом приводит к фатальным последствиям для животных. Лишь малая часть таких случаев становится известна широкой публике: погибшие кенгуру-альбинос Снежок из Новосибирска и знаменитый шимпанзе Малевич из Ставрополя — лишь те, кто привлек к себе внимание благодаря необычному внешнему виду и выдающимся способностям.

«Еж укусил вас потому, что вы взяли его без перчаток и фотографировали со вспышкой, укус стал его защитной реакцией» — из объяснений руководством контактного зоопарка причин, по которым их питомец искусал москвичку и ее пятилетнего сына.

Сами сотрудники пытаются застраховаться от последствий травм, нанесенных их питомцами. Практически каждая организация включила в правила посещения пункт о том, что «администрация не несет ответственность за полученные травмы, повреждения и ущерб, полученный посетителями вследствие невыполнения или ненадлежащего соблюдения правил». И успешно ссылаются на них в случаях, когда травмированные дети, точнее, их родители начинают качать права.

«Вы же видели правила, что в отсутствие сотрудника животных трогать запрещено!» — это самый распространенный довод, который приводят в свою защиту работники ручных уголков. Но эти обвинения не имеют никакого юридического основания — говоря простым языком, просто перекладывание вины с больной головы на здоровую.

Наличие такого пункта в правилах ни в коем случае не снимает с организаторов ответственности, — объясняет юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов. — Законом четко установлено: при причинении вреда посетителю — даже при условии его вины в этом — ответственность несет исполнитель, предоставляющий услугу.

Сотрудники должны обеспечить безопасность клиентов. И если они видят ненадлежащее обращение с животными, должны пресечь это. А если не видят, то тем хуже для них, ведь они должны осуществлять непрерывный контроль. С точки зрения закона укус хищного животного или иная травма в тактильном зоопарке не является неосмотрительностью самого гражданина.

Да, в своде правил написано, что без присмотра животных трогать нельзя, но ведь зоопарк неспроста назвали контактным — посетители идут туда именно за этим: погладить, потрогать, почесать за ухом… А во многих случаях, когда маленьких гостей кусали звери, их родители говорили, что поблизости вообще не было сотрудников.

Очень распространенный сценарий, когда персонал у вольера присутствует, но ребенок не рассчитывает силы и сжимает животное слишком сильно. В ответ — агрессивная реакция. Поэтому в случае травмы смело можете идти в суд. И даже если клиент все же намеренно спровоцировал укус или удар, отвечать за это будет руководство зоопарка.

Правда, служители Фемиды все-таки снизят компенсацию морального вреда до минимальной. А уж если плохих намерений у клиента не было, то шанс возместить ущерб очень высок. Для этого нужно собрать как можно больше доказательств: фото раны и животного, медицинское освидетельствование, чеки за медуслуги, входной билет в зоопарк, и — обязательно — возьмите телефоны свидетелей. Потому что служащие сделают все, чтобы выставить виноватыми именно гостей.

Недавний случай в Москве: в контактном зоопарке в Сокольниках пятилетнего мальчика и его маму покусал еж. Мама потребовала показать справки о прививках, ей продемонстрировали бумагу, где было написано, что пять южноафриканских ежей были вакцинированы от бешенства. Только в загоне было не пять, а шесть зверюшек. Сотрудники уверяли, что шестой ежик родился в этом самом вольере, никуда оттуда не выходил и в прививке не нуждается. Но они были обязаны привить и его, а также обеспечить нахождение поблизости сотрудника, который следил бы за обстановкой.

Главная задача, которую преследуют посетители тактильных зоопарков, — познакомить детей с животным миром, дать прикоснуться к редким питомцам. Но действительно ли посещение этих мест способно привить любовь к фауне?

— Знакомство с животными — идея, безусловно, хорошая, — считает семейный психолог Наталья Панфилова. — Но контактные зоопарки уходят в другую крайность, позволяя детям слишком многое. В живой природе такого никогда не бывает, и от этого нужно отталкиваться. Объяснять детям, что относиться к живым существам нужно бережно, что в условиях природы ты это животное не сможешь ни поймать, не погладить. Отрывая бабочке крылья, ребенок не понимает, что она умрет, — в его фантазии она отрастит себе новые, а эти, красивые, останутся у него. Задача взрослых — объяснить, к каким трагическим последствиям это приведет. Дети должны понимать, что если перейдут границу, то совершат непоправимое. А если человек хлебнул вседозволенности, то в будущем он станет транслировать ее не только на всех других животных, но и на людей…

Чтобы составить наиболее адекватное представление о животном, недостаточно просто посмотреть на него или погладить по шерсти. Нужно «принюхаться» к нему, понаблюдать за повадками, послушать, какие звуки они издают… Все это недоступно в контактных зоопарках — здесь вы увидите просто ожившую картинку, которую через короткое время просто заменят на другую.

— Мне кажется, что смысл контактного зоопарка — разрешить максимально близко подойти к животному, а не замучить его до смерти, — считает Панфилова. — Если хотите приблизить ребенка к природе — сходите с ним в лес, отвезите в деревню к бабушке, которая содержит домашний скот… Еще можно посетить приют для животных и взять одну из собак на прогулку — такая практика есть во многих учреждениях.

Прежде чем идти в «трогательные» зоопарки в России, помните самое главное: ни одно животное не приспособлено к жизни, где его регулярно трогают люди. Не нужно ходить далеко за примерами: представьте, как отреагирует ваша собака или кошка, если ее на протяжении 12 часов будут постоянно гладить разные незнакомцы. Она в буквальном смысле сойдет с ума. И это домашние питомцы. Что же тогда говорить о диких?..



Автор: Елена Апрельска

Источник: http://2planeta.ru/news/uzhasy_kontaktnykh_zooparkov/2019-04-04-74158

Метки: животные и растения

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