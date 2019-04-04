Умер режиссёр Георгий Данелия

Знаменитый советский режиссёр Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни.

Напомним, что в конце марта Данелия был госпитализирован в реанимацию с воспалением лёгких, врачи оценивали его состояние как тяжёлое и были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Позже супруга режиссёра сообщала, что состояние её мужа улучшилось, он начал дышать сам. Однако в последние дни состояние мэтра ухудшилось, и сегодня днём он ушёл из жизни.

Георгий Данелия снял полюбившиеся нескольким поколениям зрителей фильмы: «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза».