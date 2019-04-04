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Умер режиссёр Георгий Данелия

15:05. 4 апреля 2019 Просмотров - 166 3 коммент. Опубликовал:
Умер режиссёр Георгий Данелия | Русская весна

Знаменитый советский режиссёр Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни.

Напомним, что в конце марта Данелия был госпитализирован в реанимацию с воспалением лёгких, врачи оценивали его состояние как тяжёлое и были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Позже супруга режиссёра сообщала, что состояние её мужа улучшилось, он начал дышать сам. Однако в последние дни состояние мэтра ухудшилось, и сегодня днём он ушёл из жизни.

Георгий Данелия снял полюбившиеся нескольким поколениям зрителей фильмы: «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза».

Источник: https://rusvesna.su/news/1554379387

Метки: Новости

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3 коммент.»

  • 4789 2419
    XAPOH 4 апреля 2019 в 16:58 Ссылка
    GD Star Rating
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    Сейчас из нашей Земли делается сплошная «Кин-дза-дза»! И он это предвидел.

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  • 4727 4089
    Валерий 4 апреля 2019 в 17:11 Ссылка
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    Царство небесное, земля пухом.
    блин, второй раз сегодня это пишу…

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    • 745 613
      Айва Валерий 4 апреля 2019 в 17:56 Ссылка
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      Я помню, как под нашими окнами снимали сцену бега из фильма “Осенний марафон”, наблюдала за их суетой. Погодка была мерзкая, дождик, серо и уныло. Сочувствовала.

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