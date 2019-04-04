Умер режиссёр Георгий Данелия
Знаменитый советский режиссёр Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни.
Напомним, что в конце марта Данелия был госпитализирован в реанимацию с воспалением лёгких, врачи оценивали его состояние как тяжёлое и были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.
Позже супруга режиссёра сообщала, что состояние её мужа улучшилось, он начал дышать сам. Однако в последние дни состояние мэтра ухудшилось, и сегодня днём он ушёл из жизни.
Георгий Данелия снял полюбившиеся нескольким поколениям зрителей фильмы: «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза».
Источник: https://rusvesna.su/news/1554379387
loading...
Сейчас из нашей Земли делается сплошная «Кин-дза-дза»! И он это предвидел.
loading...
Царство небесное, земля пухом.
блин, второй раз сегодня это пишу…
loading...
Я помню, как под нашими окнами снимали сцену бега из фильма “Осенний марафон”, наблюдала за их суетой. Погодка была мерзкая, дождик, серо и уныло. Сочувствовала.