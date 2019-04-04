В Вильнюсе объявили приговор по делу о событиях января 1991-го – тогда во время антисоветских беспорядков погибли 14 человек ( «Лесные братья» в судейских мантиях» ). Маршалу Язову суд определил 10 лет тюрьмы, притом что прокуратура требовала пожизненного заключения. Экс-командир группы «А» Михаил Головатов получил 12 лет, бывший второй секретарь ЦК компартии Литвы Владислав Швед – 10, генерал-майор в отставке Альгимантас Науджюнас – 10, экс-начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик – 14.

На наших глазах Прибалтика совершает поступки, за которые рано или поздно ей будет стыдно. 94-летнего руководителя Советской армии приговаривают к тюремному сроку за исполнение им своих служебных обязанностей. Советских офицеров судят за исполнение приказов, причем отданных тогда, когда независимой Литвы не существовало, был Советский Союз. Да и приказ, который выполняли военнослужащие, нельзя назвать бесчеловечным или нарушающим какие-то международные нормы. Той же «Альфе» поставили задачу взять в Вильнюсе под контроль объект, с которого велась пропаганда. Остальные военнослужащие обеспечивали эту операцию. Приказа убивать, расстреливать, давить не отдавалось. И военные этого не делали. Потому обвинения, выдвинутые на литовском судилище, не подкрепляются никакими фактами.

«В 1991 году в Вильнюсе состоялась премьера технологии, ныне знакомой каждому как «Неизвестные снайперы»»

В 1991 году в Вильнюсе состоялась премьера технологии под названием «Неизвестные снайперы». Ныне о ней знают все. Какие-то люди с крыш домов убивали людей, собравшихся около вильнюсского телецентра. У наших же солдат попросту не было боевых патронов, и любая баллистическая экспертиза мгновенно опровергла бы обвинения, предъявленные военным, но лишь в том случае, если бы она была проведена. Однако литовское следствие никаких экспертиз не назначало, как не делает этого и нынешняя украинская власть. Но уже подтверждено, что несколько человек были убиты пулями, выпущенными из мосинской трехлинейки образца 1891 года. Спустя сто лет не было на вооружении Советской армии таких винтовок. Только этот факт и ему подобные никто не изучает и не расследует.

А что произошло? Предательство. Горбачев отдал приказ, а потом сделал вид, что группа «Альфа» по собственной инициативе села в самолет и прибыла в Вильнюс.

Возникает вопрос: как на подобные судилища должна реагировать Россия. На мой взгляд, максимально жестко. Если Россия позволит вытирать о себя ноги таким государствам, как Литва, Латвия, Эстония, да и любым другим, то уважение к нашей стране в мире быстро улетучится. Наверняка существует целый ряд экономических рычагов, о которых наше военно-политическое руководство знает гораздо лучше, нежели мы, рядовые граждане. Офицер, который честно выполнял свой долг, должен быть и по окончании службы в армии защищен нашим государством.

История не ограничивается судебными преследованиями российских граждан. Параллельно уже больше четверти века нагнетается истерия по поводу того, что Россия-де должна компенсировать Прибалтике ущерб, нанесенный «советской оккупацией». Только что в Риге прошла очередная конференция на эту тему. Может, пора уже создать официальную комиссию, которая подсчитает, сколько Советский Союз вложил в Литву, Латвию и Эстонию. И конкретно, подводя баланс с каждой из республик, установить, сколько, например, стоит город Вильнюс и прилегающая территория, до 1939-го входившая в состав Польши и переданная Советским Союзом Литве за полгода до ее вхождения в СССР. Все основания выдвинуть встречные иски у нас есть. А не захотят платить нам – пусть возвращают Виленское воеводство полякам, те давно об этом мечтают.