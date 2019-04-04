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«Союз» с грузовым «Прогрессом» стартовал к МКС с Байконура (ФОТО, ВИДЕО)

16:00. 4 апреля 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:
«Союз» с грузовым «Прогрессом» стартовал к МКС с Байконура (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-11» стартовала к МКС с Байконура в 14:01:35 (мск).

Грузовой корабль запущен по сверхкороткой схеме: он сделает лишь два витка вокруг Земли и уже в 17:25 (мск) — через 3 часа 24 минуты после запуска — пристыкуется к Международной космической станции.

Ранее российские корабли добирались до МКС по стандартной двухсуточной (34 витка) или по короткой 6-часовой (четыре витка) схемам.

В июле 2018 года «Прогресс МС-09» впервые долетел к МКС по новой схеме — за три часа и 39 минут.

Прогресс МС-11» доставит экипажу МКС продукты, воду, топливо и сжатые газы, а также систему динамического освещения, которая будет имитировать световой день от заката до рассвета (за его продолжительность были взяты показатели середины мая для средней полосы России).

Систему установят на модуле «Рассвет» российского сегмента МКС.

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«Союз» с грузовым «Прогрессом» стартовал к МКС с Байконура (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Союз» с грузовым «Прогрессом» стартовал к МКС с Байконура (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Союз» с грузовым «Прогрессом» стартовал к МКС с Байконура (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1554379730

Метки: Новости

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