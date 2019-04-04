Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 апреля 2019

Ночью 3 апреля в Кабардино-Балкарии на трассе Благовещенка — Прохладное были ликвидированы двое боевиков, которых подозревают в связях с ИГИЛ.

Правоохранители попытались остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на сотрудников полиции.

«В ответ на требование представителей правоохранительных органов остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.

В результате скоротечного боеконтакта двое находившихся в машине бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью.

Их личности установлены. По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Информация о том, что ликвидированные бандиты причастны к нападению на полицейских, которое было совершено накануне, подтвердилась.

По месту жительства одного из убитых обнаружен бункер — «замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания». Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в результате проведённой спецоперации нет.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.