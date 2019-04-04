Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 апреля 2019
- 10:22 Турецкий ответ.
- Вчера 22:02 Турция должна выбрать.
- 15:03 В Кабардино-Балкарии ликвидированы бандиты, связанные с ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:29 Сирийская армия сбила БПЛА исламистов в Северной Хаме.
Турецкий ответ
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4894385.html вчерашнему предложению США для Турции – выбрать между НАТО и покупкой С-400.
Турция еще раз отвергла американские притязания. Сводится ответ к следующему.
1. Турция суверенная страна и никто не может ей диктовать что-либо.
2. Турция сама определяет, у кого, что и в каких количествах она закупает в интересах своей национальной безопасности. Это частное дело Турции, а не кого-либо еще.
3. Турция предупреждает США, что они должны определиться – либо они поддерживают дружественные отношения с Турцией, либо же они продолжают поддерживать террористов действующих против союзников США по НАТО (толстый намек на курдов).
4. Турция считает, что если сейчас уступит, то в будущем США смогут в любой момент шантажировать Турцию отказывая ей в поставках вооружений по любому поводу, который не понравится Вашингтону. Для Турции такое развитие событий является неприемлемым.
5. Турция, в свое время, просила США продать ей ЗРК "Пэтриот" в рамках партнерства по НАТО, но США отказались, чем вынудили Турцию самостоятельно решать вопрос модернизации национальной системы ПВО. Вы сами виноваты, что мы покупаем С-400.
В дополнение к этому в турецкой патриотической прессе уже вовсю обсуждается покупка российского Су-35 или китайских аналогов в отместку за отказ продать F-35, а также традиционные с 2016 года угрозы выгнать США с авиабазы Инджирлик.
Но официально эти угрозы не озвучиваются.
Можно ожидать, что накал обвинительной риторики в американо-турецких отношениях будет возрастать.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Турция должна выбрать
Краткая история уговаривания Турции не покупать С-400.
1. Турция – Мы хотим купить у России С-400. В знак новой дружбы и партнерства.
2. США – Было бы нежелательно покупать у России С-400. Россия плохая, безответственная и не демократичная страна.
3. Турция – Мы уже подписали контракт с Россией. А Турция не нарушает подписанные договора.
4. США – Было бы хорошо, если бы вы его разорвали. Наши интересны важнее вашего слова.
5. Турция – Мы теперь многовекторная страна, оружием теперь будет покупать и у России тоже.
6. США – Тогда мы наложим на вас санкции. Нельзя покупать у тех, у кого мы не разрешаем.
7. Турция – Мы гордая нация и не боимся санкций, так хочется С-400 купить.
8. США – Тогда мы не будем поставлять вам ЗРК "Пэтриот". Будете знать.
9. Турция – Мы не поддадимся на шантаж. Сделку по С-400 ничто не отменит. А ваш "Пэтриот" не очень то и нужен – через него иранские ракеты проходят.
10. США – Тогда мы не будем продавать вам F-35. Не попадете в клуб передовых держав.
11. Турция – И снова мы не поддадимся на шантаж, а если что – купим другие самолеты у тех, у кого сами решим.
12. США – Ах так, пошли вон из нашей программы производства F-35. Пусть мы сами пострадаем, но вы заплатите за свою наглость.
13. Турция – Не очень то и хотелось, у нас как раз в июне первые поставки С-400.
14. США – Турция должна выбрать между НАТО и С-400 – между самым успешным альянсом в истории и стратегическим безрассудством.
Волнуюсь насчет турецкого ответа.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Кабардино-Балкарии ликвидированы бандиты, связанные с ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
Ночью 3 апреля в Кабардино-Балкарии на трассе Благовещенка — Прохладное были ликвидированы двое боевиков, которых подозревают в связях с ИГИЛ.
Правоохранители попытались остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на сотрудников полиции.
«В ответ на требование представителей правоохранительных органов остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
В результате скоротечного боеконтакта двое находившихся в машине бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью.
Их личности установлены. По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Информация о том, что ликвидированные бандиты причастны к нападению на полицейских, которое было совершено накануне, подтвердилась.
По месту жительства одного из убитых обнаружен бункер — «замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания». Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в результате проведённой спецоперации нет.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирийская армия сбила БПЛА исламистов в Северной Хаме
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