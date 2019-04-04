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С какой целью в сознание людей внедряется культ супергероя?

11:42. 4 апреля 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Наверное, большинство из нас смотрели разные блокбастеры, где присутствует супергерой, спасающий весь мир, а то и всю Вселенную, ну, иногда всего лишь страну или небольшое городок. Особенно популярными такие фильмы были в 90-е и нулевые, когда в нашу страну с большим напором хлынула западная культура.

С возрастом человек понимает, что подобные фильмы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Но дети и подростки с упоением употребляют сей продукт кинематографа, который вводит их в иллюзии относительно реальной жизни.

Каковы же истинные мотивы создателей всех этих образов супергероев, а вернее заказчиков подобных шедевров современной культуры?

Сутью внедрения в сознание людей образов супергероев является разобщение людей. «Почему?» – спросите вы. Потому что каждый ребёнок, подросток и даже взрослый человек проецирует на себя образ понравившегося ему супергероя.

Что несёт в себе образ супергероя? А несёт он помимо того, что он положительный герой – борец со злом, то, что весь народ – это серая, беспомощная масса, которую нужно спасать. Не объединяться с этим народом в борьбе со злом, а спасать его в одиночку или с небольшой компанией себе подобных.

Хотя сейчас уже пошла тенденция делать героев не из положительных персонажей, а из негодяев, отморозков и психопатов. И вот это извращённое, эгоистичное, неверное понимание борьбы со злом и несправедливостью внедряется в головы доверчивых детей и подростков, которое они потом проецируют в свою жизнь. Причём, зачастую, эта борьба сопровождается кровавыми, зрелищными сценами насилия.

Переняв такое понимание борьбы за справедливость в свою жизнь, у человека появляется иллюзия того, что он в одиночку способен победить силы зла, что он может справиться со всеми бедами и жизненными невзгодами самостоятельно. Что не нужно обязательно работать над собой и иметь положительные качества, которые нарабатываются довольно не быстро и только с помощью силы воли. Можно просто быть эгоистичным, ленивым балбесом и ждать своего звездного часа в этом жестоком мире, чтобы накостылять злодеям, после того, как удачно сложатся жизненные обстоятельства.

У многих фантастических супергероев, конечно, есть друзья и помощники, но все они, естественно, находятся на вторых ролях в качестве вспомогательных элементов и являются такими же тщеславными эгомяньяками. «Ты все можешь сам, в одиночку», – говорит нам с экрана телевизора образ супергероя.

dlya chego vnedryaetsya kult supergeroya 1 С какой целью в сознание людей внедряется культ супергероя?

У детей и подростков личность только-только формируется. С помощью подобных фильмов и мультфильмов ребенка убеждают в том, что он сможет все сам, а помогающие ему люди должны находиться на вторых ролях, как говорится, на подхвате, и помогать только по собственной инициативе.

Супергерои не должны просить о помощи, они лишь говорят: «Я уж думал, ты не придешь, еще бы пару секунд и …». А если и просят, то второплановые персонажи – друзья обычно предают их или отказывают в помощи, а потом одумываются, что были не правы, а супердруг, как всегда, оказался прав. Это характерно, конечно, для фильмов и мультфильмов, ориентированных на мальчиков. Для девочек же есть образы принцесс, королев и иных персонажей, находящихся в центре всеобщего внимания.

Довольно часто встречаю в своей жизни людей, которые не могут обратиться с просьбой о помощи к другому человеку. Когда их спрашиваешь, почему так происходит – никто из них не может дать вразумительного ответа. Они сами этого не осознают и страдают от этого. А ведь это гордыня, отчасти, воспитанная как раз через образы тех самых супергероев.

Отсюда следует, что целью внедрения культа супергероя является разобщение людей.

Есть такое понятие – синергетический эффект. Это некий системный эффект, возникновение  которого объясняется тем, что любой коллектив, семья или команда, как целостность, всегда обладают набором свойств, превышающих сумму свойств отдельных ее элементов. Когда в коллективе каждый сам за себя, себе на уме, данный эффект приобретает отрицательный характер. То есть взаимодействие людей усиливает или ослабляет индивидуальные возможности результативности функционирования каждого человека в коллективе.

Например: работает разобщенный коллектив из 10 человек, где присутствуют распри, ссоры, зависть, сплетни, обусловленные нездоровым человеческим эгоизмом. Коэффициент полезного действия такого коллектива будет равен результату работы 8 человек. Работает коллектив из 10 человек, где каждый посредственно выполняет свою функцию. Отсюда коэффициент полезного действия как результат работы 10 человек. А вот если работает сплочённая дружная команда из 10 человек, где люди объединены идеей, где отсутствует конкуренция, где каждый может попросить ближнего своего о помощи и готов помочь, ради достижения общей цели – то коэффициент полезного действия  будет равен результату работы 12 человек. Или, например, представьте спортивную команду, где каждый сам за себя. Ведь они должны стать единым организмом, чтобы победить.

dlya chego vnedryaetsya kult supergeroya 3 С какой целью в сознание людей внедряется культ супергероя?

Посмотрите фильмы, в которых рассказываются реальные истории спасения мира из настоящей, невыдуманной жизни – это советские фильмы про Великую Отечественную войну. В этих фильмах выигрывает войну со злом не получающий удовольствие от своих суперспособностей и подвигов  эгоистичный супергерой, а единый сплоченный народ. Целью этих фильмов является показать людям, на что способна сила единства, и какое значение она имеет для каждого человека. Там показаны все стороны жизни и характеров людей. Через эти фильмы можно понять, что такое зло и добро, ложь и правда, хорошо и плохо.

Друзья! Подтверждения всему вышесказанному вы сможете найти в своей жизни и окружающем вас мире. Если вы ещё не научились смотреть на себя и на этот мир со стороны, займитесь самопознанием и у вас откроется другой взгляд на себя и предстанет перед вами совсем иная картина мира. И, возможно, тогда вы поймёте, что зло могут победить только любовь, дружба и единство, а не эгоизм, самолюбование, месть и злоба.

Задумайтесь, какой лучше фильм посмотреть и показать ребенку: про человека-паука, который плюется паутиной в таких же мутантов, как и он сам, или же фильм о реальном событии, о реальной победе, о реальных людях, о настоящем мужестве и не фальшивом героизме.

Сергей Суворов, группа ВК «Путь души к осознанию»

Комментарий редакции:

Тема супергероизма в кинематографе – одна из самых сложных и важных в аспекте влияния на общество. Поэтому рекомендуем изучить её подробнее, используя материалы прикреплённых статей и видеороликов.

1. Чему учат фильмы про супергероев?

2. Новая концепция супергероев от Marvel и DC: чему научат ребёнка герои-отморозки?

3. Синдром Супергероя

4. Кто для тебя Супергерой?

5. Статья: Трансформация образа американского супергероя
6. Результаты исследования: Супергерои в фильмах оказались опаснее злодеев
7. Результаты исследования: Супергерои учат детей агрессии и насилию

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/dlya-chego-vnedryaetsya-kult-supergeroya/

Метки: аналитика, технологии

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