С какой целью в сознание людей внедряется культ супергероя?

Наверное, большинство из нас смотрели разные блокбастеры, где присутствует супергерой, спасающий весь мир, а то и всю Вселенную, ну, иногда всего лишь страну или небольшое городок. Особенно популярными такие фильмы были в 90-е и нулевые, когда в нашу страну с большим напором хлынула западная культура.

С возрастом человек понимает, что подобные фильмы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Но дети и подростки с упоением употребляют сей продукт кинематографа, который вводит их в иллюзии относительно реальной жизни.

Каковы же истинные мотивы создателей всех этих образов супергероев, а вернее заказчиков подобных шедевров современной культуры?

Сутью внедрения в сознание людей образов супергероев является разобщение людей. «Почему?» – спросите вы. Потому что каждый ребёнок, подросток и даже взрослый человек проецирует на себя образ понравившегося ему супергероя.

Что несёт в себе образ супергероя? А несёт он помимо того, что он положительный герой – борец со злом, то, что весь народ – это серая, беспомощная масса, которую нужно спасать. Не объединяться с этим народом в борьбе со злом, а спасать его в одиночку или с небольшой компанией себе подобных.

Хотя сейчас уже пошла тенденция делать героев не из положительных персонажей, а из негодяев, отморозков и психопатов. И вот это извращённое, эгоистичное, неверное понимание борьбы со злом и несправедливостью внедряется в головы доверчивых детей и подростков, которое они потом проецируют в свою жизнь. Причём, зачастую, эта борьба сопровождается кровавыми, зрелищными сценами насилия.

Переняв такое понимание борьбы за справедливость в свою жизнь, у человека появляется иллюзия того, что он в одиночку способен победить силы зла, что он может справиться со всеми бедами и жизненными невзгодами самостоятельно. Что не нужно обязательно работать над собой и иметь положительные качества, которые нарабатываются довольно не быстро и только с помощью силы воли. Можно просто быть эгоистичным, ленивым балбесом и ждать своего звездного часа в этом жестоком мире, чтобы накостылять злодеям, после того, как удачно сложатся жизненные обстоятельства.

У многих фантастических супергероев, конечно, есть друзья и помощники, но все они, естественно, находятся на вторых ролях в качестве вспомогательных элементов и являются такими же тщеславными эгомяньяками. «Ты все можешь сам, в одиночку», – говорит нам с экрана телевизора образ супергероя.

У детей и подростков личность только-только формируется. С помощью подобных фильмов и мультфильмов ребенка убеждают в том, что он сможет все сам, а помогающие ему люди должны находиться на вторых ролях, как говорится, на подхвате, и помогать только по собственной инициативе.

Супергерои не должны просить о помощи, они лишь говорят: «Я уж думал, ты не придешь, еще бы пару секунд и …». А если и просят, то второплановые персонажи – друзья обычно предают их или отказывают в помощи, а потом одумываются, что были не правы, а супердруг, как всегда, оказался прав. Это характерно, конечно, для фильмов и мультфильмов, ориентированных на мальчиков. Для девочек же есть образы принцесс, королев и иных персонажей, находящихся в центре всеобщего внимания.

Довольно часто встречаю в своей жизни людей, которые не могут обратиться с просьбой о помощи к другому человеку. Когда их спрашиваешь, почему так происходит – никто из них не может дать вразумительного ответа. Они сами этого не осознают и страдают от этого. А ведь это гордыня, отчасти, воспитанная как раз через образы тех самых супергероев.

Отсюда следует, что целью внедрения культа супергероя является разобщение людей.

Есть такое понятие – синергетический эффект. Это некий системный эффект, возникновение которого объясняется тем, что любой коллектив, семья или команда, как целостность, всегда обладают набором свойств, превышающих сумму свойств отдельных ее элементов. Когда в коллективе каждый сам за себя, себе на уме, данный эффект приобретает отрицательный характер. То есть взаимодействие людей усиливает или ослабляет индивидуальные возможности результативности функционирования каждого человека в коллективе.

Например: работает разобщенный коллектив из 10 человек, где присутствуют распри, ссоры, зависть, сплетни, обусловленные нездоровым человеческим эгоизмом. Коэффициент полезного действия такого коллектива будет равен результату работы 8 человек. Работает коллектив из 10 человек, где каждый посредственно выполняет свою функцию. Отсюда коэффициент полезного действия – как результат работы 10 человек. А вот если работает сплочённая дружная команда из 10 человек, где люди объединены идеей, где отсутствует конкуренция, где каждый может попросить ближнего своего о помощи и готов помочь, ради достижения общей цели – то коэффициент полезного действия будет равен результату работы 12 человек. Или, например, представьте спортивную команду, где каждый сам за себя. Ведь они должны стать единым организмом, чтобы победить.

Посмотрите фильмы, в которых рассказываются реальные истории спасения мира из настоящей, невыдуманной жизни – это советские фильмы про Великую Отечественную войну. В этих фильмах выигрывает войну со злом не получающий удовольствие от своих суперспособностей и подвигов эгоистичный супергерой, а единый сплоченный народ. Целью этих фильмов является показать людям, на что способна сила единства, и какое значение она имеет для каждого человека. Там показаны все стороны жизни и характеров людей. Через эти фильмы можно понять, что такое зло и добро, ложь и правда, хорошо и плохо.

Друзья! Подтверждения всему вышесказанному вы сможете найти в своей жизни и окружающем вас мире. Если вы ещё не научились смотреть на себя и на этот мир со стороны, займитесь самопознанием и у вас откроется другой взгляд на себя и предстанет перед вами совсем иная картина мира. И, возможно, тогда вы поймёте, что зло могут победить только любовь, дружба и единство, а не эгоизм, самолюбование, месть и злоба.

Задумайтесь, какой лучше фильм посмотреть и показать ребенку: про человека-паука, который плюется паутиной в таких же мутантов, как и он сам, или же фильм о реальном событии, о реальной победе, о реальных людях, о настоящем мужестве и не фальшивом героизме.

Сергей Суворов, группа ВК «Путь души к осознанию»

Комментарий редакции:

Тема супергероизма в кинематографе – одна из самых сложных и важных в аспекте влияния на общество. Поэтому рекомендуем изучить её подробнее, используя материалы прикреплённых статей и видеороликов.

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/dlya-chego-vnedryaetsya-kult-supergeroya/