Ответы на вопросы слушателей НСР. Алексей Орлов

Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио.



В эфире главный редактор НСР – Алексей Орлов – ответил на следующие вопросы:



Сергей Королев

Здравия Олексей! как быть человеку, у которых нет финансов и они хотел бы жить в поселении и свободе жизни.. Как выбраться из этой сети системы для общего развития и обучения как личность..

——————————–

Александр Иванов

Один мой Друг говорит, что в городе нет технической возможности развиваться. Волны электричество, связь, и все похожее блокирует все что можно. Что только переехать на землю и только там.

——————————–

Вера Маковеева

Проведите семинар в Барнауле, или Новосибирске.

——————————–

Олег Вещий

Здравия ведущему и ВСЕМ! Актуальна ещё тема Песни о Жар-Птице?

——————————–

Марианна Власта

А может и в городе можно пригодиться?

——————————–

Солнечный ТенёкЪ

Можете пригласить теперешнего руководителя «Космопоиска» въ эфиръ, поговорить о насущныхъ делахъ?

——————————–

Ярослава

Когда сделаете репортаж с Экопоселения в зимнее время?

——————————–

Людмила Микулич

Мы живем на другой стороне земного шара. Возможностей развития минимум, но мы стараемся. Но дети теряют русский язык, особенно в общении между собой. Есть в планах создание передач, вебинаров для детей?

——————————–

Марианна Власта

Какие планы на год 2019?

——————————–

Кирилл

Здравия всем! Хочу наклейку на автомобиль с логотипом Славянского радио. Будет здорово узнавать единомышленников на дороге. И футболку! :-)

——————————–

Женя

Всем здравия. Алексей, на мой взгляд поступки человека и его действия скорее верные или ни верные, чем правильные или ни правильные, ведь правило кто- то придумал или установил (мнение СУБЪЕКТИВНОЕ). Твоё мнение?

——————————–

ГɣдiѦръ

Здравия Алексей! А с чем связано отсутствие эфиров с Георгием Алексеевичем Сидоровым?

——————————–

Игорь

К разговору о НАРОДНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сколько стоит открыть точку вещания официально??? Хотя бы одну . Про восемь Я молчу.

——————————–

Марианна Власта

Алексей можем ли запланировать для клуба НСР встречу недели через 3 в скайпе? И пригласить тех, кто хочет войти в клуб НСР?

——————————–

Марианна Власта

Нужна ли помощь НСР и в чем конкретно? Как стать участником клуба НСР? Будет ли этим летом Живая встреча НСР?

——————————–

Николай Сергеев

Здравия всем! Вопрос по РИТА Алексею: ” Возможна ли прописка образов Духа и Крови мужчины в яйцеклетках девственницы посредством обоюдной симпатической связи и как форматировать эти образы?

——————————–

Жанна Пузакова

По В.Шемшуку соскучились и песиглавцам.

——————————–

Игорь

Благодарю за ответ про радио стоимость, а есть уже достойные помощники??? Просто Я смотрю Вы Алексей в авторитете, а другого на вашем месте и представить не получается. А если есть, то почему вы их не вводите в курс дела чтобы мы из узнавали и знакомились? По моему это важно.

——————————–

Сергей Шиленок

Почему некоторые славянорусы просят денег на пиво? что с ними делать? Как решить проблему алкоголизма?

——————————–

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RWzUNl12Z-4