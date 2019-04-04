Ответы на вопросы слушателей НСР. Алексей Орлов
Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио.
В эфире главный редактор НСР – Алексей Орлов – ответил на следующие вопросы:
Сергей Королев
Здравия Олексей! как быть человеку, у которых нет финансов и они хотел бы жить в поселении и свободе жизни.. Как выбраться из этой сети системы для общего развития и обучения как личность..
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Александр Иванов
Один мой Друг говорит, что в городе нет технической возможности развиваться. Волны электричество, связь, и все похожее блокирует все что можно. Что только переехать на землю и только там.
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Вера Маковеева
Проведите семинар в Барнауле, или Новосибирске.
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Олег Вещий
Здравия ведущему и ВСЕМ! Актуальна ещё тема Песни о Жар-Птице?
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Марианна Власта
А может и в городе можно пригодиться?
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Солнечный ТенёкЪ
Можете пригласить теперешнего руководителя «Космопоиска» въ эфиръ, поговорить о насущныхъ делахъ?
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Ярослава
Когда сделаете репортаж с Экопоселения в зимнее время?
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Людмила Микулич
Мы живем на другой стороне земного шара. Возможностей развития минимум, но мы стараемся. Но дети теряют русский язык, особенно в общении между собой. Есть в планах создание передач, вебинаров для детей?
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Марианна Власта
Какие планы на год 2019?
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Кирилл
Здравия всем! Хочу наклейку на автомобиль с логотипом Славянского радио. Будет здорово узнавать единомышленников на дороге. И футболку! :-)
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Женя
Всем здравия. Алексей, на мой взгляд поступки человека и его действия скорее верные или ни верные, чем правильные или ни правильные, ведь правило кто- то придумал или установил (мнение СУБЪЕКТИВНОЕ). Твоё мнение?
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ГɣдiѦръ
Здравия Алексей! А с чем связано отсутствие эфиров с Георгием Алексеевичем Сидоровым?
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Игорь
К разговору о НАРОДНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сколько стоит открыть точку вещания официально??? Хотя бы одну . Про восемь Я молчу.
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Марианна Власта
Алексей можем ли запланировать для клуба НСР встречу недели через 3 в скайпе? И пригласить тех, кто хочет войти в клуб НСР?
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Марианна Власта
Нужна ли помощь НСР и в чем конкретно? Как стать участником клуба НСР? Будет ли этим летом Живая встреча НСР?
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Николай Сергеев
Здравия всем! Вопрос по РИТА Алексею: ” Возможна ли прописка образов Духа и Крови мужчины в яйцеклетках девственницы посредством обоюдной симпатической связи и как форматировать эти образы?
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Жанна Пузакова
По В.Шемшуку соскучились и песиглавцам.
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Игорь
Благодарю за ответ про радио стоимость, а есть уже достойные помощники??? Просто Я смотрю Вы Алексей в авторитете, а другого на вашем месте и представить не получается. А если есть, то почему вы их не вводите в курс дела чтобы мы из узнавали и знакомились? По моему это важно.
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Сергей Шиленок
Почему некоторые славянорусы просят денег на пиво? что с ними делать? Как решить проблему алкоголизма?
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