“ОТЛОЖЕННЫЙ РАЗУМ”

С современным человеком говорить о разнице между Умом и Деньгами очень проблематично: 9 из 10 вам скажут, что ум – это и есть деньги. То есть произошло смысловое слияние двух терминов: если у человека много денег, то у него и ума много.

И наоборот: нехватка денег указывает на нехватку ума: не додумался, как ловчее урвать от жизни кусок послаще!

Ум и деньги сведены в одно, как ветер и парус: есть ветер, есть смысл и в парусах, а нет ветра – зачем тогда паруса?

Такое жёсткое понятийное слияние ума и денег было не всегда. Например, в Средневековье мы застаём неграмотных королей и нищих книгочеев. Героиня пьесы Островского говорит сыну – что «с деньгами и без ума проживём». То есть – разводит и противопоставляет интеллектуальное и финансовое наполнение человека.

Максимально обобщая человеческую историю, производя «синтез смыслов» различных эпох и идеологий, мы понимаем непреходящую для человека ценность таких философских категорий как:

Разум – Созидание – Деньги[1] – Свобода.

Разум – это совершенствующее понимание мира и его законов человеком, постоянно совершенствующееся отражение истин мироздания. Созидание – это приложение Разума к окружающей среде, когда обобщённое её понимание (законы естества) обратно конкретизируется в рукотворных предметах.

Вначале вокруг нас первобытность.

Мы её изучаем – как в ней что устроено.

Изучив – можем переставить элементы местами, как нам удобно.

Из заложников природы мы становимся таким путём её хозяевами.

Став хозяевами – формализуем свой статус в собственности, акте владения, в деньгах.

Будучи и фактически, и формально хозяевами положения – мы обретаем Свободу, вырываясь из тисков нужды и горькой необходимости, избавляясь от террора, шантажа и заложничества у окружающих сред.

Разум, Созидание, Деньги и Свобода пребывают в диалектическом единстве и борьбе. Например, Деньги и Свобода, полученные ранее Разума и Созидания как бы перечёркивают их в глазах особи. Раз у меня есть конечный продукт – то зачем мне инструменты его добывания?!

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Связь разума и созидания очевидна: первобытный человек не мог построить небоскрёб или мост через Енисей, а учёный человек – может. Развитие разума умножает созидание. Связь жизни вокруг нас и нашей способности создавать, понимать проекты – бесспорны.

Связь денег и свободы тоже очевидна. Деньги не существуют и не нужны просто так, без свободы. Зачем, к примеру, Робинзону на его острове банкноты? Монеты ещё могут пригодиться, раз из металла, а бумажные деньги для чего Робинзону? Смысл денег в том, что они дают свободу. А их отсутствие – свободу отнимает. Поэтому они рассматриваются как инструмент освобождения человека.

Человек с деньгами делает, что хочет, и не делает, чего не хочет. То, чего ему делать не хочется, но для чего-то необходимо, он перекладывает на других: так появляются институты рабства, прислуги и т.п. Если у староанглийских пуритан связь между деньгами и свободой была задрапирована всяким словоблудием и маскировкой, то в наши дни она предстаёт всё более голо и бесстыдно: будут деньги, будет и свобода! Связь между обладанием деньгами и удовлетворением любых желаний человека стала вызывающе-открытой. Но мы же понимаем, что она была и у пуритан – только замаскированная…

Приведу пример. Если, допустим, какой-то школьник показал голый зад в соцсетях, обрёл популярность и через то хапнул миллион долларов – ему более не требуется ни учится, ни работать. Неожиданная популярность его голого зада обеспечила ему свободу на всю оставшуюся жизнь (феномен рок-поп-звёзд или топ-моделей). Проблема развития личности для него отменяется, снимается: зачем овладевать знаниями, профессией – если деньги уже есть?

Тут подвох: свобода, совмещённая с индивидуализмом – прежде всего, свобода от созидания и разумности.

Религиозные представления о свободе – говорят о свободе от греха, коммунистические – о свободе всего народа, единого и неделимого. Либеральная свобода – есть свобода от пользы обществу и любых обязанностей перед другими людьми.

Обретение такой свободы – это прекращение созидательной роли особи, переход к паразитизму. Деньги в запаснике – позволяют всё брать у общества, и ничего не отдавать ему взамен, что и есть строго-научное определение организма-паразита.

При этом очевидно смещение жажды перейти к паразитизиму на всё более и более юные годы.

Если человек обрёл поведенческую свободу в зрелые годы, или пожилым, то он уже сложился, как личность, круг его добровольных потребностей достаточно широк и сложен.

Он и в отсутствии ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ведёт добровольно, мотивируя сам себя - достаточно сложную деятельность.

А если человек стал паразитом в детском возрасте, то его кругозор и картина мира застывают на самом инфантильном уровне.

Что мы, собственно, и наблюдаем в проблеме, имя которой – иррациональность заявляемых потребностей. Одно дело, если человеку хочется еды и тёплого угла, понятно, откуда это, для чего и зачем.

И совсем другое – когда человек садист, и его потребность – истязание, за что он и готов платить.

Мы сталкиваемся с колоссальным ростом оплаты очевидной бессмысслицы или очевидного изуверства, при страшном дефиците средств, выделяемых на самое главное и безусловное в цивилизации.

Главная разница между умом и деньгами (созиданием и свободой, стоящими за тем и другим) – в том, что ум традиционно понимается, как даритель, предоставитель, как некий источник благ. Деньги же и Свобода в её либеральной версии прямо противостоят ему в этом качестве. Они являются не источником, а поглотителем благ. Они ничего не дают другим людям – а только забирают у них.

И потому если ум (рассудок) обозначает светлое будущее человечества, то либеральная Свобода – отражает мрачное, нисходящее, энтропическое его будущее. Она ведь не добавляет к наследию, а разбирает его, отнимает от него. Соответственно, вычерпывает, в итоге до донышка, все достижения многих поколений в рамках цивилизации.

Деньги, подменив собой живой ум (интеллект), так сказать, силой силу подменив – подменяют и созидательный труд на паразитический образ жизни. Ведь свобода – есть перевод обязательной деятельности в необязательную. В таком переводе неизбежно избавление недорослей от трудоёмких, сложных, тяжких, утомительных занятий – как бы ни были эти занятия для цивилизации важны.

Личная свобода человека – это порабощение цивилизации, как единой системы, имеющей в себе отдельных людей, как служебную функцию, как детали общего механизма. Например, личная свобода учёного – это порабощение им той науки, которую он представляет. Для такого свободного владельца научного статуса уже нет ни обязательного набора знаний, ни обязательных истин: всё он устанавливает сам, как захочет.

Наука и все её возможности оказываются в роли служанки у «свободного» от всего собственного представителя. Так учёный перерождается в шамана (что я лично многократно видел на наших кафедрах).

Он не познанием занимается, а личным благоустройством на авторитете приватизированной им науки. Разумеется, такая шаманизация, при которой не человек служит делу, а дело – человеку, свойственна и всем другим отраслям человеческой жизни. Во власть проникают те, кто понятия не имеет о созидательных возможностях власти (и знать не хочет), в искусство – извращенцы и самовыразители, и т.п.

Если люди не используются системой, а наоборот, используют систему для себя – они систему расшатывают и разрушают.

Это неизбежно. Крепка лишь та армия, в которой железная дисциплина. А та, в которой солдат свободен – на стадии развала. В мирной жизни всё то же самое.

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Как и всё рукотворное на свете – деньги и собственность являются продуктом человеческого ума, развития его возможностей. Но в либерализме они прошли через стадию перерождения, мутировав в отражение безумия и деградации человека.

Свобода, которую дают современные безликие деньги, стала восприниматься как желанное освобождение от ненавистного созидания и саморазвития.

И любой труд и всякое познание воспринимаются как «удел неудачников», как наказание. А в богатстве стали видеть «право на идиотизм», некую священную привилегию зоологического тунеядства человека-овоща, о которой, как утверждает современная масс-культура – все яростно мечтают.

Парадокс: стать «овощем», который ничего не делает и ничего не знает, и никак не страдает от своей бездеятельности и незнания – воспринимается ныне как вершина всех человеческих дум и стремлений!

Но если у общества такой идеал (цель жизни – стать паразитом, добиться почётного и желанного права стать паразитом) – то понятно, что это общество обречено деградировать именно через множественные попытки достижения своего идеала. Ведь во многом – мы именно то, чего мы хотим!

Слияние в массовом сознании умности и денежности аннулировало созидательную, творческую природу умности.

Подменило её мертвечиной самовлюблённой самодостаточности, не только не стремящейся к самосовершенствованию, но и ненавидящей всякое совершенствование, как «напряг».

Средства созидания (денежные средства) превратились в средства консервации, увековечивания язв и уродств человека и общества.

Из средств восходящего движения – они стали средством торможения всякого движения, источником кастового фатализма и застойной безысходности: тем, у кого деньги есть – ничего уже не нужно, а тем, у кого их нет – ничто уже не поможет.

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А что же мысль? У свободного человека она – произвольная. Борьба с внешней дисциплиной и служебностью снимает и внутреннюю дисциплину мышления, служебные функции мышления. Если Ф.Бэкон на заре индустриализма провозгласил, что «знание – сила», то в условиях свободы оно снова теряет силу, возвращаясь к первобытному своему состоянию: оторванного от жизни развлечения, просмотра внутренних картинок, никак не влияющих на жизнь.

Ведь в кастовом мире, где деньги заменили ум, уже не важно, каково качество и содержание мышления: оно может быть каким угодно или никаким. Знаменитый футболист не перестаёт быть «завидным женихом» для миллионов дур, даже если он не в состоянии связать и двух слов: при чём тут его мысли, когда есть его деньги?

Озвучивая современную мечту, телепередача «Выйти замуж за миллионера» вообще не раскрывает, да и не пытается раскрыть личных качеств завидного партнёра. Ему не нужно ни лица, ни имени, ни внешних, ни внутренних индивидуальных качеств. У него есть миллионы – и этой информации о нём достаточно. Причём это принимается по умолчанию, как аксиома, и на уровне целой страны!

Личность нивелирована под корень!

У человека не предполагают никакого внутреннего содержания, кроме бумажника во внутреннем кармане!

Деньги освободят вас от всего, чего вы не желаете. А чего желаете – вы решите сами. Это самопредоставленность в условиях деградации человека ведёт к постоянному сужению и примитивизации желаний, к вырождению всех дум и чаяний «освобожденцев» к зоопсихологии в чистом виде.

[1] Обобщённо: не только денежные знаки, но и собственность, владение, личные возможности, доступ к благам и т.п.

В. Евлогин

Источник: https://economicsandwe.com/36F519C4D3F9C890/