“ОТЛОЖЕННЫЙ РАЗУМ”
С современным человеком говорить о разнице между Умом и Деньгами очень проблематично: 9 из 10 вам скажут, что ум – это и есть деньги. То есть произошло смысловое слияние двух терминов: если у человека много денег, то у него и ума много.
И наоборот: нехватка денег указывает на нехватку ума: не додумался, как ловчее урвать от жизни кусок послаще!
Ум и деньги сведены в одно, как ветер и парус: есть ветер, есть смысл и в парусах, а нет ветра – зачем тогда паруса?
Такое жёсткое понятийное слияние ума и денег было не всегда. Например, в Средневековье мы застаём неграмотных королей и нищих книгочеев. Героиня пьесы Островского говорит сыну – что «с деньгами и без ума проживём». То есть – разводит и противопоставляет интеллектуальное и финансовое наполнение человека.
Максимально обобщая человеческую историю, производя «синтез смыслов» различных эпох и идеологий, мы понимаем непреходящую для человека ценность таких философских категорий как:
Разум – Созидание – Деньги[1] – Свобода.
Разум – это совершенствующее понимание мира и его законов человеком, постоянно совершенствующееся отражение истин мироздания. Созидание – это приложение Разума к окружающей среде, когда обобщённое её понимание (законы естества) обратно конкретизируется в рукотворных предметах.
Вначале вокруг нас первобытность.
Мы её изучаем – как в ней что устроено.
Изучив – можем переставить элементы местами, как нам удобно.
Из заложников природы мы становимся таким путём её хозяевами.
Став хозяевами – формализуем свой статус в собственности, акте владения, в деньгах.
Будучи и фактически, и формально хозяевами положения – мы обретаем Свободу, вырываясь из тисков нужды и горькой необходимости, избавляясь от террора, шантажа и заложничества у окружающих сред.
Разум, Созидание, Деньги и Свобода пребывают в диалектическом единстве и борьбе. Например, Деньги и Свобода, полученные ранее Разума и Созидания как бы перечёркивают их в глазах особи. Раз у меня есть конечный продукт – то зачем мне инструменты его добывания?!
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Связь разума и созидания очевидна: первобытный человек не мог построить небоскрёб или мост через Енисей, а учёный человек – может. Развитие разума умножает созидание. Связь жизни вокруг нас и нашей способности создавать, понимать проекты – бесспорны.
Связь денег и свободы тоже очевидна. Деньги не существуют и не нужны просто так, без свободы. Зачем, к примеру, Робинзону на его острове банкноты? Монеты ещё могут пригодиться, раз из металла, а бумажные деньги для чего Робинзону? Смысл денег в том, что они дают свободу. А их отсутствие – свободу отнимает. Поэтому они рассматриваются как инструмент освобождения человека.
Человек с деньгами делает, что хочет, и не делает, чего не хочет. То, чего ему делать не хочется, но для чего-то необходимо, он перекладывает на других: так появляются институты рабства, прислуги и т.п. Если у староанглийских пуритан связь между деньгами и свободой была задрапирована всяким словоблудием и маскировкой, то в наши дни она предстаёт всё более голо и бесстыдно: будут деньги, будет и свобода! Связь между обладанием деньгами и удовлетворением любых желаний человека стала вызывающе-открытой. Но мы же понимаем, что она была и у пуритан – только замаскированная…
Приведу пример. Если, допустим, какой-то школьник показал голый зад в соцсетях, обрёл популярность и через то хапнул миллион долларов – ему более не требуется ни учится, ни работать. Неожиданная популярность его голого зада обеспечила ему свободу на всю оставшуюся жизнь (феномен рок-поп-звёзд или топ-моделей). Проблема развития личности для него отменяется, снимается: зачем овладевать знаниями, профессией – если деньги уже есть?
Тут подвох: свобода, совмещённая с индивидуализмом – прежде всего, свобода от созидания и разумности.
Религиозные представления о свободе – говорят о свободе от греха, коммунистические – о свободе всего народа, единого и неделимого. Либеральная свобода – есть свобода от пользы обществу и любых обязанностей перед другими людьми.
Обретение такой свободы – это прекращение созидательной роли особи, переход к паразитизму. Деньги в запаснике – позволяют всё брать у общества, и ничего не отдавать ему взамен, что и есть строго-научное определение организма-паразита.
При этом очевидно смещение жажды перейти к паразитизиму на всё более и более юные годы.
Если человек обрёл поведенческую свободу в зрелые годы, или пожилым, то он уже сложился, как личность, круг его добровольных потребностей достаточно широк и сложен.
Он и в отсутствии ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ведёт добровольно, мотивируя сам себя - достаточно сложную деятельность.
А если человек стал паразитом в детском возрасте, то его кругозор и картина мира застывают на самом инфантильном уровне.
Что мы, собственно, и наблюдаем в проблеме, имя которой – иррациональность заявляемых потребностей. Одно дело, если человеку хочется еды и тёплого угла, понятно, откуда это, для чего и зачем.
И совсем другое – когда человек садист, и его потребность – истязание, за что он и готов платить.
Мы сталкиваемся с колоссальным ростом оплаты очевидной бессмысслицы или очевидного изуверства, при страшном дефиците средств, выделяемых на самое главное и безусловное в цивилизации.
Главная разница между умом и деньгами (созиданием и свободой, стоящими за тем и другим) – в том, что ум традиционно понимается, как даритель, предоставитель, как некий источник благ. Деньги же и Свобода в её либеральной версии прямо противостоят ему в этом качестве. Они являются не источником, а поглотителем благ. Они ничего не дают другим людям – а только забирают у них.
И потому если ум (рассудок) обозначает светлое будущее человечества, то либеральная Свобода – отражает мрачное, нисходящее, энтропическое его будущее. Она ведь не добавляет к наследию, а разбирает его, отнимает от него. Соответственно, вычерпывает, в итоге до донышка, все достижения многих поколений в рамках цивилизации.
Деньги, подменив собой живой ум (интеллект), так сказать, силой силу подменив – подменяют и созидательный труд на паразитический образ жизни. Ведь свобода – есть перевод обязательной деятельности в необязательную. В таком переводе неизбежно избавление недорослей от трудоёмких, сложных, тяжких, утомительных занятий – как бы ни были эти занятия для цивилизации важны.
Личная свобода человека – это порабощение цивилизации, как единой системы, имеющей в себе отдельных людей, как служебную функцию, как детали общего механизма. Например, личная свобода учёного – это порабощение им той науки, которую он представляет. Для такого свободного владельца научного статуса уже нет ни обязательного набора знаний, ни обязательных истин: всё он устанавливает сам, как захочет.
Наука и все её возможности оказываются в роли служанки у «свободного» от всего собственного представителя. Так учёный перерождается в шамана (что я лично многократно видел на наших кафедрах).
Он не познанием занимается, а личным благоустройством на авторитете приватизированной им науки. Разумеется, такая шаманизация, при которой не человек служит делу, а дело – человеку, свойственна и всем другим отраслям человеческой жизни. Во власть проникают те, кто понятия не имеет о созидательных возможностях власти (и знать не хочет), в искусство – извращенцы и самовыразители, и т.п.
Если люди не используются системой, а наоборот, используют систему для себя – они систему расшатывают и разрушают.
Это неизбежно. Крепка лишь та армия, в которой железная дисциплина. А та, в которой солдат свободен – на стадии развала. В мирной жизни всё то же самое.
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Как и всё рукотворное на свете – деньги и собственность являются продуктом человеческого ума, развития его возможностей. Но в либерализме они прошли через стадию перерождения, мутировав в отражение безумия и деградации человека.
Свобода, которую дают современные безликие деньги, стала восприниматься как желанное освобождение от ненавистного созидания и саморазвития.
И любой труд и всякое познание воспринимаются как «удел неудачников», как наказание. А в богатстве стали видеть «право на идиотизм», некую священную привилегию зоологического тунеядства человека-овоща, о которой, как утверждает современная масс-культура – все яростно мечтают.
Парадокс: стать «овощем», который ничего не делает и ничего не знает, и никак не страдает от своей бездеятельности и незнания – воспринимается ныне как вершина всех человеческих дум и стремлений!
Но если у общества такой идеал (цель жизни – стать паразитом, добиться почётного и желанного права стать паразитом) – то понятно, что это общество обречено деградировать именно через множественные попытки достижения своего идеала. Ведь во многом – мы именно то, чего мы хотим!
Слияние в массовом сознании умности и денежности аннулировало созидательную, творческую природу умности.
Подменило её мертвечиной самовлюблённой самодостаточности, не только не стремящейся к самосовершенствованию, но и ненавидящей всякое совершенствование, как «напряг».
Средства созидания (денежные средства) превратились в средства консервации, увековечивания язв и уродств человека и общества.
Из средств восходящего движения – они стали средством торможения всякого движения, источником кастового фатализма и застойной безысходности: тем, у кого деньги есть – ничего уже не нужно, а тем, у кого их нет – ничто уже не поможет.
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А что же мысль? У свободного человека она – произвольная. Борьба с внешней дисциплиной и служебностью снимает и внутреннюю дисциплину мышления, служебные функции мышления. Если Ф.Бэкон на заре индустриализма провозгласил, что «знание – сила», то в условиях свободы оно снова теряет силу, возвращаясь к первобытному своему состоянию: оторванного от жизни развлечения, просмотра внутренних картинок, никак не влияющих на жизнь.
Ведь в кастовом мире, где деньги заменили ум, уже не важно, каково качество и содержание мышления: оно может быть каким угодно или никаким. Знаменитый футболист не перестаёт быть «завидным женихом» для миллионов дур, даже если он не в состоянии связать и двух слов: при чём тут его мысли, когда есть его деньги?
Озвучивая современную мечту, телепередача «Выйти замуж за миллионера» вообще не раскрывает, да и не пытается раскрыть личных качеств завидного партнёра. Ему не нужно ни лица, ни имени, ни внешних, ни внутренних индивидуальных качеств. У него есть миллионы – и этой информации о нём достаточно. Причём это принимается по умолчанию, как аксиома, и на уровне целой страны!
Личность нивелирована под корень!
У человека не предполагают никакого внутреннего содержания, кроме бумажника во внутреннем кармане!
Деньги освободят вас от всего, чего вы не желаете. А чего желаете – вы решите сами. Это самопредоставленность в условиях деградации человека ведёт к постоянному сужению и примитивизации желаний, к вырождению всех дум и чаяний «освобожденцев» к зоопсихологии в чистом виде.
[1] Обобщённо: не только денежные знаки, но и собственность, владение, личные возможности, доступ к благам и т.п.
В. Евлогин
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Здесь сейчас сделана методическая ошибка: деньги являются деньгами тогда и только тогда, когда они обеспечены государством, т.е. аппаратом насилия. Это именно государство приказывает силой своей власти людей принимать деньги как деньги. В противном случае даже золото деньгами не является.
Без государства, без власти такое понятие как деньги просто не существует!!!
Не деньги являются созидательным фактором, а государство, которое эти деньги обеспечивает как деньги!!!!!
А вот ум, он является самодостаточным фактором. Но тоже обеспечивается окружением.
Так если философ оказался в пустыни, очень умный и много знающий, то это не поможет ему добыть воды, которой в принципе нет 100км вокруг него, если уж так. А вот навыки выживания в пустыне помогут любому дураку, который в ней жил и родился. В то же время, в той же ситуации и деньги ему не помогут. И ум и деньги это средства, если уж смотреть на них с точки зрения общества. А вот с точки зрения каждого отдельного человека это совершенно разные вещи. Кроме того, ум тоже бывает разный, заточенный под разное. Можно быть очень умным, но если ты один, то твоего ума будет всегда недостаточно. А вот общество сильно тем, что в нём есть самые разные умы, и даже оно сильно и тем что в нём есть дураки, как не странно и это так.
В принципе статья методически ошибочна. И навязывает нам неправильные выводы.