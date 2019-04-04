Новый хозяин Украины

Нового хозяина Украина получила независимо от того, кто захватит президентство.

Хозяина зовут Игорь Валерьевич Коломойский. Это именно он расписал и реализовал сценарий первого тура таким образом, что прошедший во второй тур Порошенко, не прошедшая Тимошенко и занявший четвёртое место Бойко, а с ними и ставившие на каждого из них олигархические группировки оказались в полной зависимости от Коломойского.

Как ему удалось установить контроль над территориальными избирательными комиссиями, которые должны были обеспечить подсчёт голосов в интересах Юлии Владимировны, мы не знаем. Но можем предположить, что Юлия Владимировна и её штаб сами отдали ему этот контроль в рамках соглашения о совместной борьбе против Порошенко. Менталитет Юлии Владимировны и её окружения не позволял им предположить, что Коломойский договорится с президентом (пусть даже временно). Ведь именно Порошенко отнял у Игоря Валерьевича «Укрнефть», «Приватбанк», выжил самого Коломойского из страны и серьёзно пощипал его бизнес-активы. Следовательно, они не видели никакой проблемы в том, чтобы поручить Коломойскому работу с комиссиями. Ведь Зеленский (которого продвигал Коломойский) во второй тур проходил в любом случае, с Порошенко Коломойский (по мнению Тимошенко) сговориться не мог, а больше никто не мог составить Юлии Владимировне конкуренцию в борьбе за место во втором туре. В штабе у Тимошенко считали, что Коломойскому будет только выгодно строить во втором туре дерби своих кандидатов. Кроме того, покупка комиссий стоила дорого, а Коломойский известен тем, что платит не торгуясь, в то время как Тимошенко привыкла в ходе политических кампаний не тратить деньги, а зарабатывать. Так почему бы не позволить Коломойскому оплачивать лояльность комиссий? Союзник ведь, и вариантов смены партнёра у него не просматривается.

Игорь Валерьевич оказался значительно умнее, чем все остальные украинские политики. Он просчитал ситуацию дальше первого хода. Очевидно, что, как только Порошенко начал терять шансы сохранить президентство, интерес Тимошенко к сотрудничеству с Коломойским должен был стремительно упасть. Зачем ей делить власть с его ставленником, не понаслышке зная, насколько тяжело работать с Игорем Валерьевичем. Можно попытаться выйти в единоличные лидеры. Тем более что весь украинский олигархат боялся и ненавидел Коломойского как слишком умного и непредсказуемого, легко обыгрывающего каждого из них в любом конфликте.

В общем, оказавшись с Зеленским во втором туре, Тимошенко практически гарантированно стала бы собирать антиколомойскую коалицию. Не исключено, что ей и Порошенко (с остатками его админресурса) удалось бы подключить к этому делу, пообещав ему сохранить собственность и свободу после прихода Тимошенко к власти. А если бы и не стала, то возможность имела, а в политике оцениваются не намерения, а возможности. Тем более что сама Тимошенко никогда не рефлексировала по поводу верности соратникам по борьбе и продавала их каждый раз, как в них отпадала необходимость и находился покупатель. Но Коломойский не просто опередил, предав раньше, чем предали его. Это не решало для него проблему второго тура. Поскольку вырвавшийся туда Порошенко становился такой же точкой сборки для всех антиколомойских сил, какой была бы Тимошенко. И ещё неизвестно, кто был бы для Коломойского опаснее.

Коломойский сыграл одновременно с двумя партнёрами. С одной стороны, пользуясь контролем над тимошенковскими комиссиями, он обеспечил Порошенко проход во второй тур. Думаю, Юлия Владимировна отказалась от идеи поскандалить по поводу фальсификаций не в последнюю очередь потому, что они происходили в тех ТИКах, где сидели её люди. Просто фальсифицировали они не в её пользу. Возмущаться собственными назначенцами, обвиняя их в фальсификациях, не только выглядит глупо, но и опасно, поскольку после этого никто с тобой не будет работать.

С другой стороны, Коломойский обеспечил своему ставленнику огромный перевес в голосах. Зеленский собрал на 165 тысяч больше голосов, чем Порошенко и Тимошенко, вместе взятые. Этот ход имеет огромное психологическое значение. Зная, насколько не пересекается электорат Тимошенко и Порошенко, никто не поверит, что их избиратели объединятся против Зеленского. Скорее избиратели Тимошенко поддержат ставленника Коломойского. Аналогичная ситуация с избирателями Юрия Бойко. Но Бойко + Тимошенко + Зеленский = почти 10,5 миллиона голосов. Даже если полтора миллиона не явятся на выборы или проголосуют за кого-то другого, победа во втором туре гарантирована с лихвой.

Более того, результаты Порошенко, Тимошенко и Бойко расположились очень тесно. Между вторым и четвёртым местом разница около 4% и меньше 800 тысяч голосов. Это даёт Коломойскому хороший задел на парламентские выборы, которые должны пройти осенью, но могут быть проведены и досрочно (пока не сдулась народная вера в «благородного комика»). Если выборы в Раду будут в целом коррелировать с президентскими, то, проведя в парламент список партии Зеленского «Слуга народа», Коломойский получит «золотую акцию». Возможное некоторое падение поддержки самого Зеленского можно частично компенсировать указанием на то, что «олигархический парламент» не даёт развернуться «народному президенту». Главным же компенсатором, позволяющим даже нарастить результат, должен быть электорат Порошенко. В любом обществе 5-10% активных избирателей голосуют за любую власть. Но если Зеленский изберётся президентом, то «любой властью» будет уже он, а значит, и эти 1-2 миллиона избирателей пополнят ряды его сторонников.

Если результаты парламентских выборов будут хотя бы частично коррелировать с результатами президентских (а они будут коррелировать даже больше, чем обычно), в Раду смогут пройти пять-шесть партийных проектов. Смешко может к кому-нибудь присоединиться, но самостоятельно он партию в Раду не заведёт. Под вопросом также прохождение в Раду порошенковской «Солидарности». С учётом перетекания голосов к Зеленскому и оттока их от Порошенко коалицию можно будет формировать либо с Бойко, либо с Тимошенко, либо с ними обоими. Укрепить её при необходимости можно всегда готовым к подобного рода услугам миноритарным партийным проектом Ляшко.

Коломойский уже показал, как он умеет контролировать голосование. Так что сомнений в том, что нужные ему партии получат нужное количество голосов, практически нет. У него есть одна проблема — весьма вероятная нелояльность Зеленского, после того как он станет президентом, получит власть и к нему начнут приходить олигархи с предложением располагать их кошельком и их людьми на государственных должностях. Но, поскольку эта проблема лежит на поверхности, её Коломойский должен был предусмотреть, тем более что решить её можно несколькими способами, не особенно напрягаясь.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102431