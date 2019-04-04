Новый атомный ледокол “Лидер” обойдётся России по цене продажи крабовых квот

Первый государственный телеканал России в последних числах марта сообщил миру и россиянам две большие новости:

Россия начинает строить новый атомный ледокол «ЛИДЕР» ценою в 98,6 миллиардов рублей, который будет круглогодично обслуживать СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ.

«Лидер» мощностью 120 МВт должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути, грузопоток по которому к 2024 году должен достигнуть 80 млн. тонн. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 метра, прокладывая коридор до 50 метров шириной и проводить караваны на скорости 10–12 узлов. Источник.

Вторая новость: Правительство России начинает по-другому, нежели это было прежде, распоряжаться своими морскими биоресурсами, точнее — пока только квотой на добычу краба.

Намеченные изменения, согласно расчётам Росрыболовства, приведут к тому, что в 2019 году доход государства только от крабодобывающей отрасти увеличится аж на 81,9 миллиарда рублей. Подробнее: https://primamedia.ru/news/745911/ А это 83% от расчётной стоимости атомного ледокола "ЛИДЕР".

Это была, как вы понимаете, читатель, сама вершина новостного айсберга, очень позитивная и крайне привлекательная. Между тем, то, что оказалось ниже новостной "ватерлинии", не менее интересно и даже похоже на детектив, поэтому я хочу осветить здесь "подводную" часть этих же самых новостей.

Со строительством нового атомохода всё предельно прозрачно и ясно — лидер России Владимир Путин (это, кстати, он дал название новому атомоходу — "ЛИДЕР") крайне заинтересован в экономическом и политическом развитии страны. Поэтому скорейшее открытие СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ — это очень важный и давно продуманный шаг в этих двух направлениях.

Эти две карты показывают, насколько короче будет путь движения транспортных судов через Север России.

Например, путь из японского порта Йокогама в голландский порт Роттердам через Север России будет почти на 60% короче, чем традиционный через Суэцкий канал. В расстоянии выигрыш составит около 13 тысяч километров! Посчитайте, сколько дизельного топлива будет экономить владелец каждого транспортного судна. Также существенна будет экономия времени прохода судов из Йокогамы в Роттердам, она составит около 40-ка суток! А это опять же экономия больших денег!

Теперь самое интересное. Поговорим о том, что Правительству России поставлена задача начать по-другому, нежели это было прежде, распоряжаться морскими биоресурсами — так, чтобы государство имело с этого ощутимую прибыль, а не копейки, как это имело место до сего дня.

Свой рассказ я начну с предисловия.

«Торговля рыбой — дело исконно воровское, а посему жалованье им положить мизерное, да по одному в год вешать, дабы другим неповадно было!» Такой указ издал царь всея Руси Пётр Алексеевич Романов, когда он приступил к управлению Державой.

"До Петра I рыбная ловля в основном была частным занятием. Ловили каждый сам по себе: общины, монастыри, отдельные граждане. В царскую казну с улова по идее должны были идти налоги в виде податей, оброков и иных сборов, но до государственного кармана по понятным причинам всё это доходило крайне редко и бессистемно. Пётр, прекрасно знающий и понимающий все особенности российских бизнес-процессов, начал с того, что сделал рыбалку государственным делом. Отныне ловить рыбу разрешалось только согласно царским указам. Для контроля над рыбной ловлей Пётр провёл учёт всех крупных водоемов в стране, а также произвёл перепись всех видов промысловых рыб, которые в этих водоемах водились. Особое внимание уделялось рекам Волге и Двине, основным рыбным артериям России в то время. Затем Пётр классифицировал орудия ловли на законные и браконьерские. Последние тогда назывались «самоловы», и относительно этих самоловов Пётр выпустил сразу несколько указов. Самоловы в них запрещались для того, что «за такими снастями рыбе и мелкой, а не только великой, вверх по реке пройти невозможно, и за тем в верховье рыбе бывает оскудение, а в низовых городах мелкая рыба всегда пропадает даром». Разумеется, к каждому указу прилагался внушительный список угроз для нарушителей, среди которых каторга была наиболее невинным наказанием. Впрочем, при определённых условиях в виде дополнительного оброка можно было ловить и самоловами. Поэтому многие рыбаки продолжали браконьерствовать, уверяя надзорные и карательные органы, что дополнительный оброк они обязательно когда-нибудь заплатят. Некоторые действительно откупались, некоторых вешали, но в целом ужесточение правил рыбной ловли постепенно стало давать свои плоды..." Источник.

Как оказалось, сегодняшняя ситуация в России в области добычи морских биоресурсов близка к той, что была при Петре I.

Сию тайну раскрыл прямо с Первого государственного телеканала России Николай Петрович Николаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Центра Общероссийского Народного Фронта по независимому мониторингу исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза», председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Мы говорим о крабе, не о всей рыбной отрасли. Краб — это отдельно взятый сегмент рынка. Вылов краба — бизнес высокомарженальный, рентабельность доходит до 100%, однако, по странному стечению обстоятельств, которые произошли много лет назад, краб является биоресурсом, за который государство получает самый-самый минимум! Коллеги, это же даже смешно! У нас за такой колоссальный ресурс государство получает порядка одного процента!!! Мы все говорим, что у нас там нефть несправедливо..., лес несправедливо... Слушайте, у нас за нефть государство получает порядка 1/3 от всего оборота, если не больше. С учётом налогов ещё больше! Здесь при обороте в 60 миллиардов рублей у нас всего за пользование крабами (т.е. природным ресурсом) плата государству составила 388 миллионов рублей! Чуть более половины процента!!! Слушайте, это вообще смешно по большому счёту!..."

ВИДЕО: "Законопроект о крабовых аукционах рекомендован к первому чтению": https://youtu.be/jex8fhtvAJ8

Выступая 01.04.2019 перед депутатами ГД Федерального Собрания Российской Федерации на заседании Комитета по природным ресурсам, Николай Николаев также сказал:

"Коллеги, надо понять, что, почему-то, я не знаю, какие причины были раньше много лет назад, но сложилась та практика, которая сложилась: государство практически ничего не получает от этого бизнеса! Практически ни-че-го! И поэтому, то, что нужно менять эту ситуацию — это абсолютно однозначно. И это решение, которое приняло Правительство РФ как механизм изменения самого порядка распределения квот на краба..."

Мне лично понравилось на том же заседании Комитета по природным ресурсам выступление представителя Мурманской области Алексея Борисовича Веллер, который сказал:

"Вы абсолютно правы, Николай Петрович, в том, что ситуацию надо менять. Налогооблагаемая база от рыболовецкой отрасли должна расти и расти существенно. Однако, для того, чтобы понять суть вопросов, которые сегодня обсуждаются, надо взглянуть чуть-чуть в краткую историю этих вопросов. Очень кратко буду говорить.

Два года назад был принят 349 Федеральный закон, который ввёл понятие "инвестиционной квоты". На основании этого закона Правительство РФ выпустило два постановления. Я сейчас не называю их номера ради сокращения времени. Первое постановление определило перечни водных биоресурсов, на которые будет распространяться данный Федеральный закон. Так вот, краб попал в это постановление. Вторым постановлением были установлены "правила игры". И вдруг краб оттуда выпал.

Задумайтесь, почему сегодня много говорится об определённом недоверии Правительству РФ? Возможно, корни там! Потому что, сначала одним постановлением мы закрепляем, потом что-то "выпадает", потом есть устные заявления представителей Правительства РФ, мол, "да, да, мы обязательно довнесём!" Так вот, почему сегодня нельзя те механизмы, которые заложены в 394 Федеральном законе, использовать для краба? Внятного ответа на этот вопрос я не услышал!"

Вот фактически и ответ на слова Николая Петровича Николаева, председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам: "я не знаю, какие причины были раньше много лет назад, но сложилась та практика, которая сложилась: государство практически ничего не получает от этого бизнеса!"

Весь фокус в том, что много лет назад кое-кто в Правительстве РФ посчитал, что его личный карман важнее государственного бюджета, вот и сложилась та практика, что государство Россия все эти годы практически ничего не получало от этого бизнеса! Наше государство, наверное, и дальше бы ничего не получало с ловли краба, а кое-кто и дальше бы говорил по любому поводу: "денег нет, но вы держитесь там!..", если бы Путину вдруг не понадобился новый атомный ледокол "ЛИДЕР" для Северного морского пути!

Я хочу рассказать далее, как я сам, будучи в прошлом моряком, "участвовал" в крабовом бизнесе, которым занималась ОАО "Карельская рыболовная кампания" ("КРК"), и что я лично видел и знаю.

14 ноября 2004 года приказом №126 я был переведен на должность помощника капитана по радиоэлектронике небольшого транспортного судна М-0592 "Невский", с неограниченным районом плавания и приспособленным для перевозки грузов массой до 300 тонн.

К сожалению, ни одной фотографии "Невского" у меня не сохранилось, 15 лет прошло, но для того, чтобы у читателя было представление о размерах "железного лаптя", плавающего по воде, посмотрите на рыболовное судно "Никольский", той же компании. Длина "Невского" и "Никольского" одинакова — 54 метра.

Капитан судна М-0592 "Невский" Николай Плотников получил в конторе задание: прибыть в точку промысла краба (в Баренцевом море), там снять с судов нашей же компании готовую продукцию ("варёно-мороженные щупальца камчатского краба") в количестве 147 тонн и отвезти в Канаду, в порт Bayside.

Это путешествие из точки А в точку В посреди зимы в дикие шторма стоило того. Нам ведь доверили перевезти груз камчатского краба весом 147 тонн стоимостью 2.940.000 долларов США, причём на старом судне, остаточная стоимость которого была меньше этой суммы более чем в десять раз!

У нас на судне имелась спутниковая телефонная связь, и разное начальство регулярно звонило с конторы капитану Плотникову и говорило, как они там за нас волнуются и переживают. Понятно, что переживали за нас постольку-поскольку, главное, чтобы мы хотя бы туда дошли и благополучно сдали груз.

Я как радист (помощник капитана по радиоэлектронике) регулярно, по несколько раз в день принимал сводки погоды, чтобы капитан и штурмана могли понимать, через какие погодные условия нам предстоит пробираться в далёкий канадский порт Bayside.

Образец карты погоды, которую получают моряки с берега по радиосвязи. Образец карты погоды, которую получают моряки с берега по радиосвязи.

И надо сказать, погода тогда ну никак не хотела нас баловать. На картах погоды по всему пути следования был шторм (зимой в Северной Атлантике по другому и не бывает!), и в ряде мест высота волн достигала 8, 10 и даже 11 метров! Иногда (в зависимости от погодной ситуации) я подписывал в уголке карт карандашом и мелкими буквами свои комментарии: "ужас!" или "...опа!" А капитан Н.Н.Плотников мне потом выговаривал, что я "чертей привлекаю!"

Должен сказать, что для данного судна проекта 502ЭМ, построенного в Киеве ещё во времена СССР на судостроительном заводе «Ленинская кузница», все шторма были преодолеваемы. Но людей, экипаж, непогода, конечно же, сильно изматывала.

Чего мы туда попёрлись в этот канадский порт Bayside почти за 6 тысяч километров?

Конторские менеджеры изучили мировой рынок краба и выяснили, что в Канаде покупатели дают за него самую лучшую цену. Они согласились покупать у ОАО "Карельская Рыболовная Компания" варёно-мороженные щупальца камчатского краба по цене 20$ килограмм с тем расчётом, что сами будут продавать наш товар в США по 40$ килограмм. Ну а поскольку наших на американский рынок напрямую не пускали, то они согласились на эту схему. Да и цена 20$ за килограмм краба — была просто космической для наших работодателей.

Где-то недели за три мы таки дошли до порта Bayside, судно пришвартовалось у бетонного причала, и все свободные от вахты моряки свалили на берег. Там неподалёку была "миссия", служащая одновременно "клубом-моряков", где можно было провести время, воспользоваться Интернетом, чтобы списаться или созвонится с родными и друзьями. Я туда тоже ушёл, провёл в "миссии" часа три, а может больше, и когда стал возвращаться назад, то увидел тот же причал, но судна, стоящего у него я не увидел!

Что за ерунда?! — промелькнула тогда мысль. Вопрос разрешился сам собой, когда я подошёл ближе. Я впервые тогда узнал и увидел вживую, что в Канаде приливы и отливы достигают 8 метров и более!!! Наше маленько судно, длиною 54 метра, всё целиком ушло вниз под причал по самую мачту! Спускаться пришлось по вертикальному металлическому трапу, предусмотрительно вмонтированному канадскими строителями прямо в конструкцию причала.

Это то, что оставило у меня тогда самые яркие впечатления. Обратно мы тоже благополучно вернулись, заработав каждый чуть больше 1 тысячи долларов за этот рейс.

Это я на капитанском мостике. Это я на капитанском мостике.

Это, повторюсь, был 2004 год.

И вот сейчас председатель Комитета по природным ресурсам, депутат ГД РФ Николай Николаев довёл до народа информацию, которой озаботился лично Президент России. "Я не знаю, — сказал Николаев, — какие причины были раньше много лет назад, но сложилась та практика, которая сложилась: государство практически ничего не получает от этого бизнеса! Практически ни-че-го!"

Получается, что Правительство России в течение 15 лет создавало условия, позволяющие особому классу "бизнесменов" красть у государства огромные денежные средства, на которые можно было построить новый атомный ледокол "ЛИДЕР" ещё 4-5 лет назад.

И ещё что обидно. В Мурманской области камчатский краб ловится по всему побережью Кольского полуострова. Для нашего северного моря он что саранча для Кубани. Его надо вылавливать по принципу: чем больше, тем лучше. Но местному населению, живущему на побережье, категорически запрещено ловить краба! Это якобы собственность государства! Это ведь очень дорогостоящий государственный биоресурс!

А по факту, если государство с краба ничего не имеет, то чьи интересы обслуживает инспекция по биоресурсам и те силовые структуры, которые ловят и судят частников, пытающихся втихаря ловить для себя этот деликатес? Воров и жуликов государственного масштаба они обслуживают?!

Вот информация за 2017 год:

"Федералы не разрешают северянам ловить крабов"

В ЗАТО (закрытое территориальное образование) Островной Мурманской области население ставит ребром «крабовый вопрос». Депутаты ЗАТО передали в областную Думу инициативу внести изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна: люди заявляют, что существующий порядок ловли, а точнее, запрета на ловлю крабов лишает жителей поселка доходов и в сущности еды: теплоход с продуктами приходит не каждый день. Тем временем крабов плодится очень много, их поголовье растёт. Но уже не первый год по какой-то странной причине федеральные власти держат мораторий на вылов краба для частных лиц – в то время как в соседней Норвегии этот промысел разрешен, более того, поощряется: ведь если в водоеме много крабов, они съедают рыбу.

Эта проблема обсуждается уже несколько лет, ей уделяли внимание и т.н «федеральные» СМИ, включая официальную «Российскую газету» (в 2015 году). За это время доблестная рыбоохрана задержала немало ловцов крабов, тонны крабов уничтожены как «контрабандные».

Ну и так далее.

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Ещё одно любопытное информационное сообщение из "Рыбного Мурмана":

Штраф 100 тысяч за вылов крабов

Ещё в июне 2015 года житель поселка Видяево Мурманской области гражданин Х. совместно с четырьмя приятелями, незаконно выловили в районе полуострова Рыбачий Печенгского района 231 экземпляр краба камчатского.

В отношении его подельников Печенгским районным судом ранее уже вынесены судебные решения по этому делу. А пятый член преступной группировки во время задержания сотрудниками пограничного управления ФСБ России с места преступления скрылся в неизвестном направлении, длительное время находился в розыске.

«Незаконными действиями обвиняемого водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб, который в денежном эквиваленте составил более 192 тысяч рублей», — сообщает Прокуратура Печенгского района.

В ходе судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с применением судебного штрафа. В виду того, что Х. уже был судим за совершение аналогичного преступления, с учётом мнения государственного обвинителя судом ходатайство защитника было отклонено.

Печенгским районным судом подсудимый был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору).

В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор. Гражданину Х. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Интересно, каким образом и по каким таблицам Прокуратура Печенгского района посчитала ущерб, который понесло наше государство от браконьерского лова гражданином Х., который в составе группы краболовов, выловил в районе полуострова Рыбачий 231 краба?

Ну если государство до апреля 2019 года с вылова многих тысяч тонн этого самого краба, именуемого "биологическим ресурсом Российской Федерации", не имело ни-че-го, как сообщил председатель Комитета по природным ресурсам Николай Николаев, только "денежную пыль", то какой реальный ущерб нанёс браконьер, выловивший две сотни штук этих крабов?

Это большой вопрос!

Надеюсь, что теперь в этом "воровском деле" таки будет наведён порядок, и Россия на деньги, вырученные с продажи крабовых квот, построит себе во славу новый атомный ледокол "ЛИДЕР", который позволит нашей стране и нашим гражданам зарабатывать уже другие деньги, с грузоперевозок по СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ!

3 апреля 2019 г. Мурманск. Антон Благин