НАТО 70 лет — юбилей русофобов

Автор: Влад Терпигин

Почему опасно быть русским послом?

Задумывались ли вы когда либо над тем, сколько существует профессий представляющих реальную опасность для жизни? Уверен, многие сейчас вспомнят, спасателей и военных, полицейских и шахтеров, ведь именно о преждевременном уходе из жизни представителей этих профессий мы слышим наиболее часто. Некоторые из нас, особенно искушенные в познании истории, скажут, что определенный риск для жизни имеют и люди выбравшие своим поприщем политику. Действительно, за прошедшие века человеческого бытия, история накопила не мало примеров, когда политики, особенно исполняющие функции руководителя государства, поплатились жизнью за свою деятельность. Однако есть в мире и профессия на первый взгляд не вызывающая у простого обывателя ассоциаций с риском для жизни. Профессия эта – дипломат!

За серыми однообразными буднями рутинной бумажной работы скрываются и весьма незаурядные задачи. Уходя корнями в историю, дипломатическая деятельность неразрывно связана с военным делом, не зря существует известная поговорка о том, что когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Работает это поговорка и в обратном направлении − после того как замолкают пушки всегда начинают говорить дипломаты. Так произошло и в далеком 1828 году, завершалась, длившаяся предыдущие два года, Русско-персидская война. Военные неудачи заставили персов пойти на мирные переговоры. 22 февраля 1828 года между Россией и Персией(как тогда именовался Иран) был подписан Туркманчайский мирный договор, название этому документу дала небольшая персидская деревушка Туркманчай, близ Тебриза, в которой он и был подписан. Иран подтверждал территориальные приобретения России по Гюлистанскому мирному договору 1813 года, а так же соглашался с передачей под контроль России территорий Восточной Армении, Эриванское и Нахичеванское ханства. На Персию налагалась контрибуция в 20 млн руб. серебром. Так же стороны обменивались и дипломатическими миссиями. Значительным пунктом заключенного мирного договора для последующих событий было и то, что Персия соглашалась на возможность свободного переселения армян в пределы России.

Одновременно с мирным договором был подписан торговый трактат, в соответствии с которым русские купцы получили право свободной торговли на всей территории Ирана. Так, договор, подтверждал свободу плавания в Каспийском море для русских торговых судов и исключительное право России иметь здесь военный флот.В разработке условий столь выгодного для России договора участвовал Александр Грибоедов, более известный современным россиянам по школьным урокам литературы. Именно ему генерал Паскевич, командующий русскими войсками на Кавказе и поручил доставить в Петербург донесение о заключенном мире. Император Николай I, высоко оценил заслуги Грибоедова и назначил его тем самым российским посланником в Персии. Установившийся мир и укрепление российских позиций на Кавказе категорически не устраивали Британию, опасающуюся за свои колониальные владения. Англичане уже не первый год вели против России по сути первую холодную войну, за влияние Ближнем Востоке и Средней Азии, названную ими же Большой игрой. Уже позднее, накануне Крымской войны, премьер-¬министр Англии лорд Палмерстон сказал фразу, отражающую все подноготную британской политики по отношению к России на протяжении последних веков. Звучала она так: Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет.

Прибыв осенью 1828 года в Тавриз, где и располагались иностранные посольства в Иране, Грибоедов вскоре с дипломатической миссией отправился представляться Фетх Али-шаху в Тегеран. Обладая в принимающей стране особыми привилегиями, как представители иностранного государства, дипломатические работники по этой же причине подвержены и большему риску. Ведь нет лучшего способа поссорить государства, чем неуважительное отношение к лицам её представляющим, а уж лучшего повода стравить Россию с Персию в очередную войну чем провокация с её дипломатической миссией не придумать.

Так и произошло в конце января 1829 года. Именно в это время поздним вечером в российскую дипмиссии пришел армянин-евнух, казначей шахского гарема, выразивший желание вернуться домой в Армению. На что получил первоначально отказ от Грибоедова. Евнух вернулся на следующий день и опять попросил российского покровительства, в конечном итоге Грибоедову не осталось ничего, кроме как принять армянина под свою защиту и гарантировать ему неприкосновенность до отправки домой. Реакция персидского шаха была резкой. От Грибоедова требовали вернуть евнуха, обвиняя его к всему прочему в разграблении казны. Неоднократно российскую в миссию являлись вельможи, уговаривая посланника отказать просителю в покровительстве, на что получили отказ Грибоедова и подтверждение российских обязательств по гарантии переселения армянского народа в Россию. После этого возмущение выплеснулось уже на улицы Тегерана. Главный мулла Тегерана Мирза-Месих призвал мусульман к мятежу против неверных. 30 января 1829 года толпа тегеранцев, возглавляемая людьми Аллаяр-хана, напала на русское посольство. Конвой миссии оказал сопротивление, но силы были неравны. Грибоедов спустился ко входной двери и также оказал сопротивление. В схватке погиб весь конвой миссии и весь состав российской дипмиссии, включая и самого Грибоедова Из всего русского посольства спасся лишь секретарь миссии Мальцов, сумевший спрятаться во время резни.

Напуганный последствиями столь дикой резни в российском посольстве, персидский шах послал в Санкт-Петербург своего внука. Получив аудиенцию российского императора принц, пал на колени перед императором Николаем, приставив острие шашки к своей груди и требуя взять его жизнь взамен жизни Александра Грибоедова. Так же в возмещение пролитой крови он привёз Николаю I богатые дары, в их числе был алмаз «Шах», ныне находящийся в коллекции Алмазного фонда. По преданию Николай I так и не взял его в руки. Несмотря на вопиющие преступление, российский самодержец проявил мудрость и не стал объявлять столь желанную Англии новую войну Персии, и ограничился заверениями шаха о неизбежном наказании виновных.

Доподлинно установить был ли погром российского посольства трагическим стечением обстоятельств или имела место быть провокация со стороны наших британских «партнеров», желавших всеми силами не допустить укрепление дружеских отношений России и Персии, невозможно. Однако, стоит заметить что среди придворного окружения шаха, было не мало вельмож предпочитавших развивать отношения с Британией, а не с Россией.

История произведшая почти два столетия назад актуальна и сегодня. Дерзкое убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, очень напоминает историю резни в Тегеране. Как и тогда посягательство на жизни представителя России произошло в момент налаживания отношений между странами. Резкое сближение России и Турции и очевидные успехи российских ВКС в деле уничтожения терроризма в Сирии не могли оставить англосаксов равнодушными. Конечно, организаторы этой провокации не рассчитывали на войну между Россией и Турцией, но вот подорвать зарождавшееся российско-турецкое сотрудничество она явно могла. К счастью и в этот раз, руководство России проявило мудрость и трагическая гибель нашего посла не стала причиной разрыва отношений.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102412