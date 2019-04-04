Коротко по Венесуэле. 04.04.2019

1. В Венесуэле завели уголовное дело на Гуйадо и анонсировали начало уголовного процесса по целому букету обвинений. Верховный Суд и Прокуратура намерены действовать в рамках существующих правовых процедур – у Гуайдо будет право на защиту, но в Национальной Ассамблее уже заявили, что Гуайдо заплатит за измену Родине и то, что он делал с январе 2019 года, пытаясь осуществить государственный переворот и организовать иностранную интервенцию против своей страны, не говоря уже о попытках узурпации власти и поддержке атак на инфраструктуру Венесуэлы. В принципе, после проведения правовых оснований и вынесения судебного решения по подобным обвинениям, Гуайдо вполне могут закрыть, особенно если и 6 апреля он не сможет на митингах показать чего-то существенного.2. Лавров в своем интервью заявил, что Россия не допустит превращения Венесуэлы во вторую Сирию, а также отметил, что не верит в возможность повторения "Карибского кризиса" на территории Венесуэлы в текущих условиях. В случае с Сирией, то вполне понятно, что здесь помощь Венесуэле оказывается более своевременно, чем она оказывалась Сирии в начальный период сирийской войны. Относительно ракетного кризиса – пока российских ракет нет в районе Каракаса, основа для ракетного кризиса отсутствует. Пока.3. Размещение своих войск в Венесуэле Россия считает оправданным и законным, ссылаясь как на действующие соглашения с Венесуэлой по ВТС, так и на то, что США размещают свои базы по всему миру и после этого еще кого-то пытаются учить, где и что размещать. Американцы на этот счет считают, что у них исключительная страна и такие сравнения неуместны. Но времена нынче иные, поэтому вопросов к "исключительности" все больше.4. Мадуро объявил, что Венесуэла стала первой страной, которая переживает первую кибер-войну в историю, которую санкционировал Дональд Трамп. По словам Мадуро, еще 4-5 лет назад США разработали планы атак на энергосистему Венесуэлы, дабы ослабить местные власти с целью помочь оппозиции совершить переворот. Это один из тех "вариантов на столе на Трампа", о которых постоянно говорят представители администрации Белого Дома и по мнению Мадуро, ныне, это основной план.5. В борьбе с последствиями, Мадуро сейчас реализует свой 30-дневный план по восстановлению и распределению подачи электроэнергии во всех районах страны. Также было объявлено, что будет проведено реформирование государственной энергетической компании для устранения объективных недостатков в управлении, техническом оснащении и безопасности. Параллельно с этим, руководство армии проводит комплекс мероприятий по дальнейшему усилению охраны стратегических объектов. О том, чем конкретно занимаются российские военные специалисты, информации пока практически нет.6. МИД КНР официально отрицает развертывание своих войск в Венесуэле, указывая на то, что заявления про-американских СМИ являются ложью. Китай на текущий момент сосредоточен (по заявлению МИД) на реализации гуманитарных программ, которые связаны с поставками медикаментов и оборудования для помощи Венесуэле. О создании военной базы и постоянном контингенте речь не идет.7. США обещают "помочь Венесуэле", выделив для нее несколько сотен миллионов долларов, сняв санкции и привлекая инвестиции. Но только после того, как Мадуро будет свергнут. Вместе с кнутом, пытаются использовать и пряник, что особенно цинично в свете украденных венесуэльских активов на десятки миллиардов долларов. Одновременно с этим Болтон анонсировал ужесточение санкций против Кубы, за то, что та активно поддерживает Венесуэлу, получает венесуэльскую нефть и мешает венесуэльским военным сделать правильный выбор в пользу "свободы и демократии". Удар будет нацелен на кубинские предприятия ведущие внешнеторговую деятельность.PS. На заглавной фотографии работники электростанции "Эль-Гури" и охраняющие станцию военные после диверсии на одном из трансформаторов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4894808.html