Историки НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ ИМ В ГЛАЗА. БЕЛЫЕ БОГИ ЦИВИЛИЗАТОРЫ в схожих мифах РАЗНЫХ народов МИРА.

Большинство мифов дает описания этих Богов. Если внимательно их прочесть, выяснится, что практически все они были белокожими, светловолосыми, светлоглазыми – и Боги Египта, и обитатели Олимпа, и даже прилетевший в Китай Хуан Ди. Можно было бы решить, что все это фантазия, метафора белого цвета как самого чистого и лучшего, и так далее. Но и в Южной Америке, и в Египте, и даже в Китае обнаружены мумии с золотистыми, русыми, рыжими и светло-каштановыми волосами. В Египте такой внешностью обладали не только фараоны, но и элита рангом пониже.

Сейчас Голливуд приучает нас к такому богу, который появляется в фильме "Брюс всемогущий" Но предания большинства древних культур говорят совсем о другом - о загадочных БЕЛЫХ пришельцах, которых народы неизменно наделяли Божественным происхождением и небывалыми возможностями. То они приходят из космоса, то прилетают по воздуху, то выходят из морских глубин, строят небывалые сооружения. В общем, не парятся и ни в чем себя не ограничивают. Кем же были эти загадочные цивилизаторы? Давайте разбираться... Большинство мифов дает описания этих Богов. Если внимательно их прочесть, выяснится, что практически все они были белокожими, светловолосыми, светлоглазыми – и Боги Египта, и обитатели Олимпа, и даже прилетевший в Китай Хуан Ди. Можно было бы решить, что все это фантазия, метафора белого цвета как самого чистого и лучшего, и так далее. Но и в Южной Америке, и в Египте, и даже в Китае обнаружены мумии с золотистыми, русыми, рыжими и светло-каштановыми волосами. В Египте такой внешностью обладали не только фараоны, но и элита рангом пониже. Вот с него мы и начнём. Египет По одной из древних египетских легенд государство Египет создали девять Белых Богов. Эти Белые Боги одновременно были их первыми правителями, а пришедшие с ними люди стали их первой аристократией. О том, что правящей кастой Египта были белые люди, историкам хорошо известно. Так, в экспозиции Каирского музея находятся статуи фараонов 4-й Династии и их жён, которые имеют явные признаки европиоидной расы. Голубые или светлые глаза присутствуют на многих статуях, Гор описывается, как «голубоглазый», а знаменитый артефакт «глаз Гора» всегда должен быть изготовлен из лазурита, синего полудрагоценного камня. Плутарх писал что Гор был светлокожим, а Сет – розовощёким и рыжеволосым. До наших дней сохранились скульптуры, в глаза которых вставлены оптические линзы из горного хрусталя, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения от голубого до дымчато-серого. Светлокожими и светловолосыми также были люди, составлявшие египетскую знать, о чём свидетельствует мумия египетского царедворца по имени Юуйя. Он был отцом Тию, которая была женой фараона Аменхотепа Третьего. Рядом с ним покоилась его белокурая жена Туйя, прабабушка Тутанхамона. А мать фараона Аменхотепа Четвёртого из 18-ой династии изображали, как голубоглазую блондинку с румяным лицом. Напомним, что Гор изображается с головой сокола. В славянской традиции сокол носит имена Рарога и Финиста. Сокол всегда ассоциируется с полетом, с высотой. Но имя Гор переводится с египетского и как «высота». А в русском языке есть высокое русское слово «гора»... Вот ещё несколько совершенно случайных совпадений: Богиня Маат (титры Мать); Божество земли и плодородия по имени Птах (титры Петух, птица); Божество в виде белого гуся по имени Великий Гоготун (титры Гусь) Древняя Греция Легенды Древней Греции изображают жителей Олимпа светловолосыми и белокожими. Гомер называет их светлыми, высокими, светлоокими, златокудрыми или светлокудрыми, героев тоже наделяет могучими белыми телами, женщины в его описаниях – «белоногие» и «румяноланитные». Мы привыкли к греческой скульптуре, но современные методы позволили обнаружить остатки пигментов, выцветших от времени. Оказалось, античные статуи не были белыми: мир древней Эллады был ярким и многоцветным! Индия Индийские Веды, согласно легендам, в Индию принесли Белые Учители (Риши), пришедшие с Севера, из-за высоких гор. Риши (Раша) переводится с санскрита еще и как Раса. В Махабхарате рассказывается о «светозарной Стране счастья» Шветадипа (Белый остров). Она находится «на севере Молочного моря», там живут «люди светлые, сияющие, подобно месяцу». Здесь же расположена священная мировая гора Меру, рядом с которой «полгода – день, полгода – ночь», «одна ночь и один день вместе равны году». Здесь, высоко на небе сияет «укрепленная богом-творцом Полярная звезда». Индийский эпос изображает также северное сияние, замерзшие воды, которые «принимают красивые образы», именно там обитают «Семь божественных риши». Да что там говорить про далёкую Индию, если даже у чукчей... Ну если быть точнее, у эвенков, сохранились предания о высоких белых людях – народах эндри и гомендри, которые владели огромными территориями вплоть до Северного океана. Эти народы разводили оленей, мамонтов и лосей. Мамонты погибли в катастрофе, изображенной как битва Злого и Доброго духов. Во время этой битвы горело небо, горела земля, вода поглотила жилища. Белые великаны, выступив на стороне добра, победили злых духов, а потом ушли в другие земли.

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Есть устоявшееся мнение, что древние цивилизации – это что-то очень далекая от нас и не имеющее к нам никакого отношения. Ну жили себе люди, ходили в набедренных повязках, ну что-то строили из камней, иногда что-то величественное, но всё равно уровень развития их технологий был так далек от современного уровня, что даже и обсуждать как-то неприлично. Специально для таких скептиков подкинем следующую информацию для размышления. Древняя шумерская цивилизация. Существует вполне себе признанный традиционными учеными источник, а именно глиняная табличка испещренная клинописью из которого следует, что боги Древнего Шумера занимались клонированием людей. Да, да!!! Именно людей для вполне себе рутинной деятельности, а именно добыче полезных ископаемых. Конкретно золота! Или вот ещё одна информация для размышления. Что это по-Вашему? Вы, наверное, удивляетесь: «Что за детский вопрос? Понятно же, что это наручные часы!». Кстати, мы и сегодня пользуемся системой счета времени разработанной в те далекие времена. Каково будет количество минут в часе, часов в сутках, дней в неделе, в месяце и в году решили именно древние шумеры. Чтобы Вы понимали речь идёт о цивилизации возрастом, как минимум, несколько тысяч лет!.Уже не удивляетесь наличию наручных часов у богов Древнего шумера?! Но обо всём по порядку. Цивилизация, некогда возникшая в низовьях Тигра и Ефрата, считается одной из самых древних на планете. Предполагают, что именно здесь впервые появилась письменность, причем, как реальное средство общения. Развитие науки (в особенности, математики и астрономии) в шумерских городах-государствах и сегодня поражает воображение, как и развитая система управления, а также искусства, ремесла, литература. При этом большинство шумерологов считают шумеров выходцами с других территорий. Но что это был за народ? Откуда пришел, куда исчез? Кем были его Боги-пришельцы, прибывшие, судя по шумерским текстам, с других планет? Почему их, а также правителей Шумера, изображали голубоглазыми, не скупясь на яркие краски? Почему мифические описания сотворения человека больше всего напоминают некие генетические эксперименты? Древние мифы тоже говорят о том, что шумеры пришли в Междуречье издалека. Они рассказывают о некой далекой прародине Дильмун: «В этой прекрасной стране царили мир и согласие. Большие и малые птицы пели и ворковали, лев никого не убивал. Только быки и ослы, овцы и козы резвились на лугах, не опасаясь хищников, Не было жалящих змей и ядовитых скорпионов, Робкий голубь не опускал голову перед коршуном». Жили на этом острове люди, которые «... не знали, что такое болезни и дряхлость. Среди них не было вдов и вдовцов. Они не знали, что такое головная боль и глазные болезни. Женщина достигала преклонного возраста, но оставалась юной и свежей. Мужчина становился все старше и старше, но не чувствовал себя стариком». Эта легенда явно перекликается с мифами других народов о Золотом веке и древней прародине. Некоторые ученые пришли к выводу о том, что в незапамятные времена существовал и праязык этой прародины, из которого потом выделились индоевропейская, уральская, алтайская, дравидийская и другие языковые семьи (Х.Педерсен, В.М.Иллич-Свитыч, Н.Я.Марр, Н.Д.Андреев и др). Добавим, что известный чешский лингвист Берджик Грозный считал шумеров выходцами с Алтая и Иртыша. Но ведь это земли легендарного Беловодья древних Славян-Ариев.

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