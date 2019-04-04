Доцент МПГУ Ю.А.Никифоров. “Внешняя политика Советского Союза в 1920-1930-е годы”

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Как было заявлено на недавнем заседании Совета по правам человека при Президенте РФ, состоявшемся в Нальчике, 60% жителей России выступают за отделение республик Северного Кавказа. Более половины россиян – прежде всего, конечно, русские – не хотят жить с ...
... немалое число местных интеллектуалов – юристов, политиков, языковедов, этнографов, антропологов, писателей, поэтов... карпато-русского движения в области политики, истории, языкознания, правоведения, драматургии, богословия...