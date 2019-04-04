Чему стоит поучиться у детей
07:35. 4 апреля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Дети мало что умеют, но взрослым всё же есть чему у них поучиться. Есть много вещей, которые помнят только самые счастливые взрослые и все дети. Может, пора вспомнить и нам?
Детям не надо работать, у них нет мыслей о политике и социальной лестнице, серьёзных отношений и драм, с этим связанных. Они находятся в том уникальном состоянии, когда можно понять, что на самом деле важно в этой жизни. И взрослым людям, со всеми своими запарками и проблемами, есть чему поучиться. Вот пять вещей, которые знают дети, но забыли мы.
Прекратить дуться и отвлечься
Взрослые привыкли решать, что им делать и где находиться. Дети не обладают такой привилегией, и если взрослые решили, что ребёнок должен ехать с ними на скучное мероприятие, то у него нет выбора — остаётся только капризничать или обижаться.
Плюс в том, что ребёнок не может обижаться долго. Ему слишком интересен окружающий мир, и любое мало-мальски интересное событие может его отвлечь и развеселить: классная песня по радио, дурацкая игрушка на iPod — что угодно.
Немногие взрослые могут так же быстро забывать свои несчастья и отвлекаться на что-то другое, и, хотя родители больше не могут заставить нас идти туда, куда нам не хочется, мы часто делаем это сами, потому что «надо».
Какой урок можно извлечь из поведения детей?
Не стоит зацикливаться на проблеме, скучном вечере или мероприятии, на котором вы обязаны присутствовать. Отвлекайтесь на что угодно — смотрите в окно, слушайте музыку, играйте в забавные игры или просто мечтайте. В любой ситуации можно найти что-то интересное, и это будет гораздо лучше, чем продолжать дуться на свою судьбу.
Ошибка — это не катастрофа
Когда вы общаетесь с детьми — неважно, своими или нет, — вы ограничиваете себя по многим параметрам, например не ругаетесь матом, не пьёте и не рассказываете пошлые шутки.
Но если вы вдруг ругнётесь при ребёнке матом, ничего страшного не произойдёт. Наверное, вам даже не придётся объяснять ему, что неправильно ругаться матом, потому что, если его воспитание не включало в себя ненормативную лексику каждый день, вы и не услышите от него непотребных слов. А если включало, отучить его от мата будет очень трудно — неважно, угрозами наказания или разъяснительными беседами.
Что можно извлечь из этого:
Не стоит переживать насчёт единичных ошибок, на них практически не обращают внимания. Например, если вы опоздали на 20 минут на работу один раз в год, ваш начальник, скорее всего, даже не заметит этого. Заметны уже сложившиеся паттерны поведения, а насчёт таких мелких просчётов можно даже не волноваться.
Обучение с увлечением
У детей не очень много времени, чтобы стать экспертами в чём-либо, но их не пугает неумение делать что-то. Если ребёнку интересна какая-то игра, он может проходить её тысячи раз, пока у него наконец не получится.
Дети не расстраиваются от того, что у них не получается делать что-то, они просто делают, пока не получится. Взрослые часто считают себя экспертами в какой-то области и даже не пытаются освоить что-то ещё.
Как будто «я это не умею» можно считать серьёзной причиной не делать.
Мораль такова:
Пока вы не начинаете учиться делать что-то, вы это не умеете. И неважно, сколько потребуется времени на то, чтобы делать успехи. Если вас увлекает какое-то занятие, не ставьте себе рамок, через сколько ДОЛЖНО получиться, а просто делайте, пока не получится.
Стремление к чему-то новому
Дети любят пробовать что-то новое, им интересен весь мир, потому что у них нет определённых стандартов, что интересно, а что нет.
У взрослых людей есть сложившиеся шаблоны, и то, что ТОЧНО не совпадает с их интересами, отметается как ненужное.
Урок очевиден:
Не ставьте себе ограничений насчёт интересов. Если вам советуют отличный фильм, жанр которого вы не очень-то любите, хотя бы попробуйте его посмотреть, вдруг он вам понравится. Это же касается и остальных интересов: если вы никогда не пробовали что-то, но думаете, что вам это не понравится, всё же попробуйте.
Нет шаблона для жизни
Дети могут одинаково хорошо общаться и с одногодками, и с теми, кто младше их, и со взрослыми, притом не обязательно со своими родителями и родственниками.
У большинства взрослых есть жёсткие шаблоны и разграничения по возрасту, полу, социальному положению. В то же время интересно может быть с любым человеком: с детьми, подростками, одногодками, людьми старшего поколения.
Да, занятия будут отличаться: с детьми вы не сможете посмотреть «Игру престолов» или поиграть в кровавый шутер, но это не значит, что с ними будет скучно.
Мы стараемся подбирать друзей по интересам, и чаще всего социальные деления действительно работают. Но это не значит, что вы не можете почерпнуть что-то от людей из другой социальной группы.
Детям не надо работать, у них нет мыслей о политике и социальной лестнице, серьёзных отношений и драм, с этим связанных. Они находятся в том уникальном состоянии, когда можно понять, что на самом деле важно в этой жизни. И взрослым людям, со всеми своими запарками и проблемами, есть чему поучиться. Вот пять вещей, которые знают дети, но забыли мы.
Прекратить дуться и отвлечься
Взрослые привыкли решать, что им делать и где находиться. Дети не обладают такой привилегией, и если взрослые решили, что ребёнок должен ехать с ними на скучное мероприятие, то у него нет выбора — остаётся только капризничать или обижаться.
Плюс в том, что ребёнок не может обижаться долго. Ему слишком интересен окружающий мир, и любое мало-мальски интересное событие может его отвлечь и развеселить: классная песня по радио, дурацкая игрушка на iPod — что угодно.
Немногие взрослые могут так же быстро забывать свои несчастья и отвлекаться на что-то другое, и, хотя родители больше не могут заставить нас идти туда, куда нам не хочется, мы часто делаем это сами, потому что «надо».
Какой урок можно извлечь из поведения детей?
Не стоит зацикливаться на проблеме, скучном вечере или мероприятии, на котором вы обязаны присутствовать. Отвлекайтесь на что угодно — смотрите в окно, слушайте музыку, играйте в забавные игры или просто мечтайте. В любой ситуации можно найти что-то интересное, и это будет гораздо лучше, чем продолжать дуться на свою судьбу.
Ошибка — это не катастрофа
Когда вы общаетесь с детьми — неважно, своими или нет, — вы ограничиваете себя по многим параметрам, например не ругаетесь матом, не пьёте и не рассказываете пошлые шутки.
Но если вы вдруг ругнётесь при ребёнке матом, ничего страшного не произойдёт. Наверное, вам даже не придётся объяснять ему, что неправильно ругаться матом, потому что, если его воспитание не включало в себя ненормативную лексику каждый день, вы и не услышите от него непотребных слов. А если включало, отучить его от мата будет очень трудно — неважно, угрозами наказания или разъяснительными беседами.
Что можно извлечь из этого:
Не стоит переживать насчёт единичных ошибок, на них практически не обращают внимания. Например, если вы опоздали на 20 минут на работу один раз в год, ваш начальник, скорее всего, даже не заметит этого. Заметны уже сложившиеся паттерны поведения, а насчёт таких мелких просчётов можно даже не волноваться.
Обучение с увлечением
У детей не очень много времени, чтобы стать экспертами в чём-либо, но их не пугает неумение делать что-то. Если ребёнку интересна какая-то игра, он может проходить её тысячи раз, пока у него наконец не получится.
Дети не расстраиваются от того, что у них не получается делать что-то, они просто делают, пока не получится. Взрослые часто считают себя экспертами в какой-то области и даже не пытаются освоить что-то ещё.
Как будто «я это не умею» можно считать серьёзной причиной не делать.
Мораль такова:
Пока вы не начинаете учиться делать что-то, вы это не умеете. И неважно, сколько потребуется времени на то, чтобы делать успехи. Если вас увлекает какое-то занятие, не ставьте себе рамок, через сколько ДОЛЖНО получиться, а просто делайте, пока не получится.
Стремление к чему-то новому
Дети любят пробовать что-то новое, им интересен весь мир, потому что у них нет определённых стандартов, что интересно, а что нет.
У взрослых людей есть сложившиеся шаблоны, и то, что ТОЧНО не совпадает с их интересами, отметается как ненужное.
Урок очевиден:
Не ставьте себе ограничений насчёт интересов. Если вам советуют отличный фильм, жанр которого вы не очень-то любите, хотя бы попробуйте его посмотреть, вдруг он вам понравится. Это же касается и остальных интересов: если вы никогда не пробовали что-то, но думаете, что вам это не понравится, всё же попробуйте.
Нет шаблона для жизни
Дети могут одинаково хорошо общаться и с одногодками, и с теми, кто младше их, и со взрослыми, притом не обязательно со своими родителями и родственниками.
У большинства взрослых есть жёсткие шаблоны и разграничения по возрасту, полу, социальному положению. В то же время интересно может быть с любым человеком: с детьми, подростками, одногодками, людьми старшего поколения.
Да, занятия будут отличаться: с детьми вы не сможете посмотреть «Игру престолов» или поиграть в кровавый шутер, но это не значит, что с ними будет скучно.
Мы стараемся подбирать друзей по интересам, и чаще всего социальные деления действительно работают. Но это не значит, что вы не можете почерпнуть что-то от людей из другой социальной группы.
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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8599565.html