Главная » Мировоззрение

В.Э. Багдасарян. Идет ли мир к счастью?

19:24. 3 апреля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4398106.html

Метки: Багдасарян, духовный, Запад, капитализм, Россия, статистика, счастье, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мировой паразитический центр: исторические воплощения
... на периферии этой мир-системы, и мир-система борется с ..., для демонтажа замкнутых, закрытых мир-систем. Выдвигается концепт открытости, ..., Восточная Азия. А не идет ли дело к искусственному столкновению... социального паразитизма.В.Э.Багдасарян***Источник.
Советское образование было образованием исходной широкой фундаментальной подготовки
....С другой — в вузах идет сопротивление бесспорно необходимым сторонам Болонского...потребителей в мире».Риторика реформаторов близка к военной или революционной — идет сопротивление... широкой поддержкой общественности и педагогов.Багдасарян В. Э. д.ист....
Русская цивилизация против антисистем
...не идет о сохранении в качестве господ нового мира традиционного... и политолог В.Э. Багдасарян, который пришел к выводам,... мире, нельзя объяснить одним лишь политическим прагматизмом.Речь идет ...показать, одно – речь идет о действии агрессивных антисистем....
Большевики как реставраторы Империи
... «большак», обозначавшего руководителя общинным миром. «Красная» семантика также оказалось...Н. Потресов предупреждал что «идет просачивание в большевизм черносотенства». ...большевизма. Париж, 1980.Вардан Эрнестович Багдасарян — д.и.н., проф.***Окончание...
Технологии разрушения: центры психологических и религиозных войн
...Центры психологической войны Сегодня идет невидимая война: ведь ... человека новый — виртуальный мир. Игры способны полностью забрать...творцом в этом нереальном мире, стремясь посредством техники получать... монографии Якунин В. И., Багдасарян В. Э., Сулакшин С....
Демографическое состояние современной России
... показатель среди развитых государств мира. В пересчете на 100..., что почти во всем мире наблюдается тенденция снижения рождаемости,...квалификацией. Подчеркнем, что речь идет об общей характеристике. Нет ....С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др. Под общей редакцией...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>