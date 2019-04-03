«Танкист, вы женщина? » Сбежав на фронт, девушка выдала себя за мужчину

С 1942 года соратники паренька Саши Ращупкина, воевавшего в танке Т-34, не подозревали, что на самом деле крутой боец — представительница прекрасного пола.

12 февраля 1945 года советские войска, ворвавшиеся в город Бунцлау, встретили ожесточённое сопротивление вермахта и частей СС. Бои шли за каждую улицу, продвигались медленно, метр за метром. Ближе к вечеру выстрелом из «Тигра» был подбит танк Т-34, который направлял опытный фронтовик, лихой механик-водитель Сашка Ращупкин. Боец с трудом выбрался наружу и обессилено лёг на землю: осколок попал в бедро, вовсю хлестала кровь. Соратник Ращупкина стащил с раненого штаны и бельё, чтобы скорее сделать перевязку, и… элементарно обалдел. «Свой парень», с которым три года подряд делили «наркомовские сто грамм» и ходили в атаку на немецкие позиции, внезапно оказался… женщиной.

Убежав на войну в 27 лет, Александра Митрофановна Ращупкина полностью повторила сюжет популярной комедии «Гусарская баллада».

«Баба, иди борщ вари»

Правда, в отличие от смешного водевиля, в судьбе родившейся 1 мая 1914 года девушки-танкиста было много трагичного. Сначала всё складывалось неплохо: окончила школу, работала трактористом в Узбекской ССР (что было весьма престижно в тридцатые годы), вышла замуж, родила двоих детей, переехала в Ташкент. Однако сказке пришёл конец. Оба ребёнка умерли во младенчестве, началась война, мужа призвали в армию. 27-летняя Александра решила, что терять ей нечего: явилась в военкомат и с порога потребовала отправить её «бить врага». Мол, трактор водить умеет и с танком тоже справится: муж воюет, она хочет ему помочь. В военкомате только посмеялись: «Баба, куда тебе под снаряды? Иди борщ вари». Александра, однако, не унялась. Выждав год, она коротко постриглась, переоделась в мужскую одежду, пришла заново и объяснила работникам военкомата: документы свои «потерял», новые вот-вот будут готовы. Зовут Саша Ращупкин, знатный тракторист. Время было горячее, разбираться некогда, дорог каждый солдат: «парня» срочно отправили учиться на двухмесячные курсы механиков-водителей в маленьком городке недалеко от Сталинграда. Тут-то её и подловили на осмотре новобранцев врачом. Доктор собрался доложить начальству, кто именно скрывается в военной части под видом «мужика», но Александра убедила его своей горячностью: поклялась, что не испугается разоблачения и обязательно сбежит на фронт. «Ты прямо Жанна д`Арк!» — искренне поразился врач и обещал молчать. До окончания учёбы оставалось всего три дня, когда к училищу танкистов прорвались немцы: шло наступление Шестой армии Фридриха Паулюса на Сталинград. Курсанты без оружия разбежались по лесу и долго, иногда ползком по грязи, пробирались к своим. Как рассказывала позже Ращупкина, от формы остались лохмотья, вся одежда стала «земляного цвета». Александра признавалась: её это ужасно волновало. Ну неужели она предстанет перед своим командиром в образе неряхи? Гимнастёрка мятая, неглаженая, волосы спутались. Пребывая в мужской одежде, она всё равно оставалась женщиной.

Спасала плоская грудь

Уже через неделю Ращупкина оказалась на фронте. Сражалась отчаянно, лезла в самое пекло, заслужив прозвище «Сашка-сорванец». Её танк участвовал в тяжёлых боях в Сталинграде, отличился во время наступления в Польше. Удивительно, но за целых три года на фронте никто из сослуживцев, включая командира танка, не догадался, что рядом с ними стойко выносит все тяготы войны молодая привлекательная женщина. Сама Александра объясняла это так: мол, сложения она была хрупкого, грудь плоская, выглядела по-мальчишески (широкие плечи, узкие бёдра), брила голову. Мужской голос имитировать привыкла быстро, говорила басом. Мылись на фронте редко: всё же война несколько иное дело, чем это показывают в кино. Когда случалось попасть в баню, Александра со всеми не ходила под предлогом стеснительности. Во время «женских дней» ссылалась на плохое самочувствие: мол, в танке укачало. Мужчины подтрунивали над её нежеланием появляться на общей «помывке»: «Ты, Сашка, словно девица!» Они и не догадывались, насколько близки к истине. Особых подозрений среди красноармейцев не проявлялось: ведь и в самом деле встречаются такие стеснительные по жизни юноши.

Скандал с «танкист-девицей»

За три года девушка не получила ни царапины, однако 12 февраля 1945 года она пострадала серьёзно: была тяжело ранена и контужена, попав в засаду гитлеровских танков «Тигр» на улицах Бунцлау (ныне польский Бунеславец). Вовремя перевязав, её спас механик-водитель соседней «тридцатьчетвёрки» Виктор Пожарский. Пока Ращупкина лечилась от ранения в госпитале (вплоть до апреля), в танковом корпусе разразился скандал: говорят, что информация о «танкист-девице» дошла даже до маршала Георгия Жукова. Александру собирались убрать из рядов действующей армии, но девушку отстоял другой легендарный военачальник: генерал Василий Чуйков. Её восстановили в должности в качестве водителя танка, официально переоформив документы на настоящее имя: Александра Ращупкина. Воевать ей оставалось уже недолго: через месяц после выписки девушки из госпиталя нацистская Германия капитулировала, и храбрую танкистку демобилизовали. Вскоре домой с фронта вернулся её муж. Супруги переехали в Куйбышев (сейчас — Самара), прожив в любви и согласии 28 лет, пока муж героической танкистки не скончался от последствий фронтовых ранений. После его смерти Саша больше не вышла замуж, а детей иметь она уже не могла из-за того самого осколка от снаряда «Тигра», нарушившего её женское здоровье. Тем не менее, Александра Митрофановна до конца дней своих вела довольно активный образ жизни: она сначала работала в Куйбышеве водителем, после, окончив Политехнический институт, получила должность инженера, состояла в общественной организации, созданной женщинами-ветеранами, вела на 9 мая праздничные собрания и политинформацию в соседней школе № 29. Когда надевала фронтовой мундир, все соседи ахали: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, попросту несчётное количество медалей.

«Несли бережно, как хрустальную вазу»

Знаменитую танкистку раздражало, если её спрашивали о самочувствии: «Со мной-то всё в порядке, давайте лучше про войну расскажу!» Несмотря на годы, проведённые на фронте, тяжёлые ранения, Александра Ращупкина дожила до 96 (!) лет. В 2006 году в своём письме в газету «Труд» она писала: «Мне с мужчинами всегда легче было общий язык находить, чем с женщинами. Да и технику я люблю, хорошо в ней разбираюсь. Вот помните фильм „Гусарская баллада«? Так это про меня, точно! Тогда такое время было, мы все хотели умереть за Родину. А меня вдруг не пустили на фронт. Как и ту барышню. Нет, наша женщина всегда своего добьётся. Попали в наш танк прямой наводкой. Машина загорелась, меня ранило, без сознания была. Меня мои мужики спасли, и, когда горящую одежду снимали, тут конфуз и вышел. Прихожу в себя, а они глаза отводят. Но, помню, несли очень бережно, как хрустальную вазу. Небось Сашку-механика так бы не несли, черти!» Александра Митрофановна обижалась на телеканал, однажды пригласивший её на передачу, где задавали вопросы про «сексуальные отношения на фронте»: «На звонки с телевидения я больше не ответчица… Осерчала на телевизионщиков: думала, им интересно, где я воевала, что повидала… А они всякие глупости выспрашивают».

Мне сложно тут выразить иные чувства, кроме удивления и восхищения этой потрясающей женщиной. Я понимаю, тогда было другое время. Однако опять скажу весьма банальную, но в то же время точную вещь: таких сейчас больше не делают.