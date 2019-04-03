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Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2019

09:47. 3 апреля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО)

Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донбассе закроют на реконструкцию с 5 по 7 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр «ООС».

Одноимённый посёлок Гнутово находится недалеко от часто мелькающих в сводках Талаковки и Сартаны — это КПП на южном направлении, его пересекают те, кто едет в Мариуполь или западнее.

«Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.

Всё указывает на то, что оккупанты обосновываются всерьёз и надолго, обеспечивая себе максимально комфортные условия. «Служба» на таком контрольно-пропскном пунтке — весьма прибыльное дело. А где-то далеко, в родном селе Тернопольщины или даже не очень далёком райцентре Черкасской области — нет работы, есть требующие денег жена и дети.

Как сообщала «Русская Весна», с 28 марта этого года все пропуска, оформленные для въезда на Украину, становятся бессрочными.

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Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна
Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна
Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна
Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна
Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Тяжёлая весть с фронта»: Порошенко скорбит о гибели соратницы — «Ведьмы»

«Тяжёлая весть с фронта»: Порошенко скорбит о гибели соратницы — «Ведьмы» | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», на Донбассе была уничтожена пулемётчица карательного батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная с позывным «Ведьма», которая была ярой сторонницей Петра Порошенко.

Украинский президент заявил, что ее смерть стала «тяжелой вестью» для него.

«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 ОМБр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери.

Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины», — написал он в Facebook.

«Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…» — добавил Порошенко.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“Ведьма” отлеталась



Военные Луганской Народной Республики удачно накрыли один из опорных пунктов 54-й омбр.
120-мм минометная мина (в Фейсубке также гуляет версия, что это был удачный ПТУР) прилетела прямиком в блиндаж, где находилась Яна Червоная (позывной "Ведьма") – достаточно известная участница батальона "Донбасс-Украина", неоднократно отмечавшаяся в украинских СМИ.


Фигурировала и с символикой "Айдара".


В 2015 году пыталась идти в депутаты.



На Донбассе она занималась и волонтерством и участием в боевых действиях с 2016 года. Вместе с ней у 54-й омбр еще 1 200-й.



До последнего агитировала за Порошенко, так что ее конец немного ироничен – подогреваемая Порошенко война на Донбассе в итоге унесла и одного из агитаторов за самого богатого украинского олигарха.
Гибель Червоной наверняка будет использована Порошенко против Зеленского, дабы показать, что "идет война и гибнут лучшие, пока вы говорите о переговорах и мире". Не случайно, он с таким придыханием сообщил о нежданной мине в своем твиттере. Так что и после смерти "Ведьма" немного послужит своему кумиру в виде заготовки для предвыборного пиара – примерно также использовали убитую активистку в Херсоне, чтобы набросить на Тимошенко.

Безотносительно растопки кровью предвыборных рейтингов Порошенко, с учетом постоянных обстрелов и провокаций в полосе действий 54-й омбр, можно говорить о небольшом возмездии за обстрелы и погибших.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Донбасс: ВСУ понесли потери в боестолкновениях под Мариуполем и Донецком

Донбасс: ВСУ понесли потери в боестолкновениях под Мариуполем и Донецком | Русская весна

Украинские оккупационные силы снова несут потери на Донбассе и в Приазовье.

Об этом сообщает штаб «ООС».

«Двое военнослужащих Объединённых сил погибли и двое получили ранения», — говорится в опубликованной сводке.

По данным оккупантов, боевые действия велись на Мариупольском и Донецком направлениях: возле Широкино, Гнутово, Авдеевки и Верхнеторецкого.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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