Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2019
- 06:44 Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО).
- 01:30 «Тяжёлая весть с фронта»: Порошенко скорбит о гибели соратницы — «Ведьмы».
- 01:24 “Ведьма” отлеталась.
- Вчера 23:05 Донбасс: ВСУ понесли потери в боестолкновениях под Мариуполем и Донецком.
Оккупанты на Донбассе закрывают один из пропускных пунктов (ФОТО)
Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донбассе закроют на реконструкцию с 5 по 7 апреля.
Об этом сообщает пресс-центр «ООС».
Одноимённый посёлок Гнутово находится недалеко от часто мелькающих в сводках Талаковки и Сартаны — это КПП на южном направлении, его пересекают те, кто едет в Мариуполь или западнее.
«Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.
На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.
Всё указывает на то, что оккупанты обосновываются всерьёз и надолго, обеспечивая себе максимально комфортные условия. «Служба» на таком контрольно-пропскном пунтке — весьма прибыльное дело. А где-то далеко, в родном селе Тернопольщины или даже не очень далёком райцентре Черкасской области — нет работы, есть требующие денег жена и дети.
Как сообщала «Русская Весна», с 28 марта этого года все пропуска, оформленные для въезда на Украину, становятся бессрочными.
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«Тяжёлая весть с фронта»: Порошенко скорбит о гибели соратницы — «Ведьмы»
Как ранее сообщала «Русская Весна», на Донбассе была уничтожена пулемётчица карательного батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная с позывным «Ведьма», которая была ярой сторонницей Петра Порошенко.
Украинский президент заявил, что ее смерть стала «тяжелой вестью» для него.
«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 ОМБр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери.
Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины», — написал он в Facebook.
«Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…» — добавил Порошенко.
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“Ведьма” отлеталась
Военные Луганской Народной Республики удачно накрыли один из опорных пунктов 54-й омбр.
120-мм минометная мина (в Фейсубке также гуляет версия, что это был удачный ПТУР) прилетела прямиком в блиндаж, где находилась Яна Червоная (позывной "Ведьма") – достаточно известная участница батальона "Донбасс-Украина", неоднократно отмечавшаяся в украинских СМИ.
Фигурировала и с символикой "Айдара".
В 2015 году пыталась идти в депутаты.
На Донбассе она занималась и волонтерством и участием в боевых действиях с 2016 года. Вместе с ней у 54-й омбр еще 1 200-й.
До последнего агитировала за Порошенко, так что ее конец немного ироничен – подогреваемая Порошенко война на Донбассе в итоге унесла и одного из агитаторов за самого богатого украинского олигарха.
Гибель Червоной наверняка будет использована Порошенко против Зеленского, дабы показать, что "идет война и гибнут лучшие, пока вы говорите о переговорах и мире". Не случайно, он с таким придыханием сообщил о нежданной мине в своем твиттере. Так что и после смерти "Ведьма" немного послужит своему кумиру в виде заготовки для предвыборного пиара – примерно также использовали убитую активистку в Херсоне, чтобы набросить на Тимошенко.
Безотносительно растопки кровью предвыборных рейтингов Порошенко, с учетом постоянных обстрелов и провокаций в полосе действий 54-й омбр, можно говорить о небольшом возмездии за обстрелы и погибших.
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Донбасс: ВСУ понесли потери в боестолкновениях под Мариуполем и Донецком
Украинские оккупационные силы снова несут потери на Донбассе и в Приазовье.
Об этом сообщает штаб «ООС».
«Двое военнослужащих Объединённых сил погибли и двое получили ранения», — говорится в опубликованной сводке.
По данным оккупантов, боевые действия велись на Мариупольском и Донецком направлениях: возле Широкино, Гнутово, Авдеевки и Верхнеторецкого.
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