Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2019

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донбассе закроют на реконструкцию с 5 по 7 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр «ООС».

Одноимённый посёлок Гнутово находится недалеко от часто мелькающих в сводках Талаковки и Сартаны — это КПП на южном направлении, его пересекают те, кто едет в Мариуполь или западнее.

«Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.

Всё указывает на то, что оккупанты обосновываются всерьёз и надолго, обеспечивая себе максимально комфортные условия. «Служба» на таком контрольно-пропскном пунтке — весьма прибыльное дело. А где-то далеко, в родном селе Тернопольщины или даже не очень далёком райцентре Черкасской области — нет работы, есть требующие денег жена и дети.

Как сообщала «Русская Весна», с 28 марта этого года все пропуска, оформленные для въезда на Украину, становятся бессрочными.

Читайте также: Донбасс: ВСУ понесли потери в боестолкновениях под Мариуполем и Донецком