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Сталин как создатель новой реальности

10:22. 3 апреля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:
Красный император буквально на глазах создавал будущее. За десять лет, с 1930 по 1940 год, Советский Союз прошёл путь от аграрной России до высокоразвитой индустриальной державы, с передовой наукой и техникой, способной выстоять натиск самой передовой державы европейской цивилизации – Третьего рейха, которому отдали под контроль большую часть Европы.



За десять лет! За этот срок Россия прошла путь от сохи и лаптей до танка Т-34 и реактивной артиллерии. От безграмотного и малограмотного населения к миллионам учёных, инженеров и техников, механиков и агрономов, учителей и врачей, квалифицированных рабочих, летчиков и танкистов, моряков и радистов, геологов и строителей. За десять лет была полностью перестроена и воссоздана Россия, построены тысячи новых предприятий, сельское хозяйство из полунатурального стало крупным товарным, обеспечивающим страну, города и армию. По объему промышленной продукции Советский Союз вышел на первое место в Европе, опередив такие передовые индустриальные державы, как Германия, Великобритания и Франция, и второй место в мире.

СССР образца 1920-х годов – это тупик. Конченая страна, обречённая на новую смуту и развал, и внешнюю интервенцию, раздел России на сферы влияния и колонии ведущими мировыми державами. По всем аналитическим выкладкам выходило, что впереди СССР-Россию ждёт конец: либо в хаосе и крови новой смуты, вызванной экономической катастрофой, либо после военного поражения.

Новая экономическая политика (нэп) стабилизировала ситуацию, в которой Россия оказалась после разрушительной Первой мировой войны, Гражданской войны и интервенции. Промышленное производство в 1920 году составляло жалкие 13,8% от довоенных объемов. По данным Госплана, в 1925-1926 гг. сводный бюджет (госбюджет плюс местные бюджеты) равнялся 72,4% от довоенного (5024 млн. рублей). В 1924-1925 гг. валовая продукция промышленности составляла 63,7% и сельского хозяйства – 87,3% от довоенного (уровня 1913 года). Грузооборот железных дорог в 1924-1925 гг. составлял 63,1% от довоенного. Общий оборот внешней торговли в 1924-1925 гг. составлял всего 27% от довоенного. Достигнуть промышленного уровня 1913 года удалось только в 1926-1927 гг.

В это время передовые державы Запада и Японская империя не стояли на месте и быстро развивались. А в СССР 20-х годов не было реализовано ни одного масштабного промышленного или транспортного проекта. Часть горнодобывающей промышленности, нефтяных месторождений и т д. – была передана западным концессиям. «Официальные друзья» Советской России вроде знаменитого А. Хаммера грабили страну, вывозя исторические и культурные ценности русского народа.

Хозяйственный механизм страны представлял собой уродливый симбиоз административного планирования и спекулятивного рынка. Финансов для развития не было. Золотой запас Российской империи был разграблен и разворован совместными усилиями белых, красных комиссаров и иностранных хищников. Часть золота, финансов вывезли из страны ещё при царе. Огромное количество частного золота, серебра, драгоценных камней, других ценностей, культурных и исторических памятников было вывезено, украдено в годы гражданской войны. Займов никто не давал. Внешнюю торговлю Запад блокировал.

Не было передовых отраслей промышленности. Весь мир шёл в будущее. Наступила индустриальная эра. А в СССР не было моторостроения, автомобильной промышленности, тракторостроения, приборостроения, радиотехнической отрасли, самолетостроения и кораблестроения, развитой металлургии, химической отрасли. Стране требовалась полная электрификация промышленности. Индустриальная отсталость Советской России от развитых стран становилась чудовищной, смертельной. Ещё немного и армии западных индустриальных держав и милитаризованной Японии легко бы раздавили Красную Армию, которая осталась в прошлом – тачанки, кавалерия, совсем мало автомобилей, бронетехники и самолетов, при этом устаревших образцов, трофеев времен Первой мировой войны. Без развитого машиностроения и тяжелой индустрии Россию ждала смерть. Сильными и опасными врагами для отсталой аграрной России были даже не такие великие державы, как Германия и Япония, а Польша и Финляндия.

Советские города тонули в нищете, беспризорниках, безработице. Засилье бюрократии, которая переживала новый расцвет, падение качества управления привела к росту чиновничества. Процветал криминальный мир. Хаос двух войн (мировой и гражданской), революции привёл к криминальной революции. Нэп же создал для преступности экономическую и социальную базу. В 1920-е годы прошла целая волна воровства и мошенничества. Достаточно вспомнить знаменитый роман «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова. Происходила смычка коррупционного чиновничества, партийно-государственного, хозяйственного аппарата с криминальным миром. Похожая картина будет происходить в стране при позднем Горбачёве и начале 1990-х годов.

Сельское хозяйство было отброшено в средневековье, где вместо тракторов и механических машин использовались лошади или собственные руки. Прежние крупные хозяйства (помещичьи) были разгромлены, новые создать не удалось. Товарность резко упала. Деревня вернулась к натуральному хозяйству, большая часть крестьянских хозяйств работали, только чтобы прокормить себя.

В 1927 году начался кризис хлебозаготовок. Рушилась видимая стабильность НЭПа. Города с устаревшей, слабой промышленностью не могли удовлетворить потребности деревни. В ответ деревня отказывалась давать хлеб. Приходилось вводить продовольственные карточки. Над страной снова стал призрак новой крестьянской войны, голода. СССР в конце 20-х годов сползал к новой кровавой смуте. К новому противостоянию города и деревни, развалу на «самостийные» бантустаны, дикой резне русских на национальных окраинах.

При этом психология народа была искорежена трехвековым господством «русских европейцев», династии Романовых. Разделением народа на господ и крепостных. Кровавой Первой мировой войной, которая унесла миллионы жизней самых здоровых мужчин. Катастрофой 1917 года, братоубийственной гражданской войны – настоящего инферно (ада) на земле. Наложил свой отпечаток и страшный голод 1921-1922 гг., сравнимый по своим смертоносным последствиям со средневековой «чёрной смертью». В это страшное время была забыта этика труда и нравственности. Люди привыкли к смерти и насилию. Казалось, что насилие – это универсальное и очень эффективное средство для решения любых проблем. В стране были целые армии людей, которые привыкли к насилию: профессиональные революционеры, которые всю свою сознательную жизнь только и делали, что разрушали; интеллигенция, которая изначально воспитывалась в ненависти к России (к царской, вообще к «этой стране»), которая могла только всё критиковать, ниспровергать, развенчивать – великую державы (империю), христианскую веру и религии вообще, «устаревшую мораль», старое искусство и историю и т. д.; герои гражданской войны, ветераны Красной Армии, и потерпевшие поражение бывшие белые, зеленые, националисты, бандиты, басмачи, бывшие эсеры, анархисты и т. д. Таким образом, человеческий капитал в стране был на крайне низком уровне. Это было одичание и разложение. Люди были готовы воровать, убивать, но разучились созидать, производить, забыли про порядок и дисциплину.

При этом при новой внутренней смуте стоило ждать вторжения белых, которые ещё сохранили кадры, организацию и боеспособность в Европе и Китае, и ждали благоприятного момента для возвращения. На их плечах снова пришли бы и интервенты – японцы, поляки, финны, англичане, французы и американцы. Друзей у Советской России не было. Великие державы Запада и Япония планировали расчленить Россию, получить её богатства в своё полное распоряжение. Финляндия, Польша, Румыния и другие соседи мечтали на обломках России создать свои великие державы. Старый мир, а тогда это была практически вся планета, был враждебен к советскому, новому миру. Советскую Россию планировали уничтожить, раздробить.

При сохранении нэпа в Советской России, реализации программ левой или правой оппозиции в рамках партии или даже программы Белого проекта (потерпевшего поражение в гражданской войне) гибель была неизбежна. Детонатором распада, катастрофы становилась проигранная развитому Западу или Японии война, или схватка между городом и деревней, новая крестьянская война. Таким образом, в 1920-е годы назревала новая цивилизационная катастрофа, коллапс страны мог произойти в 1930-е годы. Гигантские жертвы в таком случае были неизбежны. Вопрос стоял в том, не будут ли они напрасны и не ведут ли к полному и окончательному уничтожению русской цивилизации. Или всё же они позволят материализовать новую реальность, новый мир-цивилизацию будущего и отразить готовящийся удар старого, хищного капиталистического мира? Создать советскую сверхдержаву и начать продвижение советского (русского) глобального проекта по созданию справедливого мира?

Сталин, русские коммунисты поставили мироустроительную задачу – создание нового мира, цивилизации будущего на основе социальной справедливости, этики совести и труда. Общества знания, созидания и служения. Это был советский (русский) проект глобализации. Западный проект по созданию глобальной рабовладельческой цивилизации, общества рабовладельцев и рабов-потребителей получил альтернативу.

Однако мало поставить цель, необходимо её материализовать. Создать ткань-инфраструктуру новой реальности: средние и высшие школы, дома творчества и культуры, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, заводы и фабрики, колхозы и машинно-тракторные станции, перестроить города под новое жилье и городской транспорт, строить трассы и железные дороги, водопроводы и нефтегазопроводы, электростанции и многое другое. Создать материальную основу нового мира. Практически ничего этого в СССР после Гражданской войны не было. То, что имелось, было разрушено, развалено, разворовано.

Сталин это отлично понимал и с блеском решил инфраструктурную задачу. В процессе выполнения первой пятилетки, 4 февраля 1931 года советский вождь сказал на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности: «Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют… Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. … Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Подводя итоги первой пятилетки 1929-1933 гг., Сталин сказал, что в СССР не было чёрной металлургии (основы индустриализации), тракторной и автомобильной промышленности – теперь есть. По производству электроэнергии, по производству нефтяных продуктов и угля мы стояли на самом последнем месте, теперь выдвинулись на первые места. Из страны слабой и неподготовленной к обороне СССР превратился в могучую военную державу.

К началу Второй мировой войны красный император смог создать вторую по экономической мощи державу планеты. Благодаря этому экономическому и военному фундаменту СССР одержал блестящую победу в Великой Отечественной войне, вернул «долги» Первой мировой войны Германии и Японии. Благодаря этому фундаменту страна в считанные годы восстановилась после самой страшной войны в истории человечества. Стала сверхдержавой, которая успешно противостояла всему Западу, то есть объединению самых развитых (в технологической, военно-экономической сфере), передовых стран на Земле. Именно тогда были построено и заложено подавляющее большинство промышленных предприятий, заложена основа развитого сельского хозяйства, создана транспортная инфраструктура, построены города и оборона страны. Мы до сих пор живём плодами той великой сталинской эпохи.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8593848.html

Метки: ссср, сталин

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