Главная » Невероятное в мире

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

10:23. 3 апреля 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:



Организатор экспедиции Оскар Конюхов сообщил, что лодка получила повреждения

. Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

“После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки <…> В 22:17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра”, – сказал он.

По данным организатора экспедиции, к 02:00 мск ветер начал стихать, пока оценить повреждения сложно. “На палубу выйти невозможно из-за штормовой погоды, да и сейчас в районе глубокая ночь. Неизвестно, что творится в носовом отсеке, есть ли повреждения и поступает ли вода. Носовой люк открыть невозможно, волнение в океане пять метров, палубу заливает. Придется ждать улучшения погоды для инспекции лодки”, – добавил Конюхов.

По его словам, за 117 суток пути лодка “Акрос” ни разу не переворачивалась. “Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа”, – пояснил собеседник агентства.

23 марта путешественник справился с 12-балльным штормом, который настиг его в Тихом океане.

Маршрут экспедиции

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке. Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) – мыс Горн (Чили), мыс Горн – мыс Люин (Австралия) и мыс Люин – порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Лодка “Акрос”, на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте “Алые паруса” через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.



Источник: http://nashaplaneta.su/news/shtorm_v_juzhnom_okeane_perevernul_lodku_fedora_konjukhova/2019-04-03-65941

Метки: аварии, происшествия, чп

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА)
...штормом с восьмиметровыми волнами. Сейчас он совершает одиночный переход через Тихий океан... накрыла первая волна шторма в Южном океане. 22 марта по... в сообщении штаба. «Океан слился с небом. Горизонт... часов не позволят Южному океану успокоиться, волна 5...
Фёдор Конюхов: Ответы на ваши вопросы 05 февраля 2019
... мусор в Южном океане? Ф.К. Нет, в Южном океане я не видел... — пережить усиление ветра или шторм. Если ветер встречный, лодка ... по Москве. Если сильно штормит, то обмениваемся короткими СМС-... созидаем. Сколько миль отнимает шторм, как удерживаетесь в дрейфе?...
Идеальный генетический шторм - Синяя чума мексиканского залива - 2
... что природные микроорганизмы во всех океанах (например, бактерии) такое проделывают,..., морского геохимика из Университета Южной Флориды, взятого на борту ... нежелательные мутации. [5] - "идеальный шторм" – ситуация, когда разыгравшиеся природные стихии...
14 месяцев в океане без еды, без пресной воды и людей
...попала в шторм, и его унесло в открытый океан. Он ...где обнаружили Хосе, самый южный обитаемый остров среди Маршалловых островов... шторм прошел, мы поняли, что оказались в открытом океане и...АМЕРИКАНСКИЙ ЯХТСМЕНСтивен КаллаханПровел в океане 2,5 месяцаОтплыл 29...
14 месяцев в океане без еды, без пресной воды и людей
...попала в шторм, и его унесло в открытый океан. Он ...где обнаружили Хосе, самый южный обитаемый остров среди Маршалловых островов... шторм прошел, мы поняли, что оказались в открытом океане и...АМЕРИКАНСКИЙ ЯХТСМЕНСтивен КаллаханПровел в океане 2,5 месяцаОтплыл 29...
Магнитные полюса готовятся к инверсии. Погодные аномалии - следствие этого.
... южным, среднезападным и северо-восточным штатам, другой шторм в Тихом океане ...поблизости от Австралии разразился другой шторм. Южный континент ... Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США опубликовало ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>