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Путин встретился с новым президентом Казахстана

20:04. 3 апреля 2019 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал:

Российский президент в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан являются не просто партнерами, а ближайшими союзниками.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WH4_G2WobE0

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Один комментарий»

  • 1511 1327
    mary 3 апреля 2019 в 20:32 Ссылка
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    Ну совсем за дураков народ держат,все равно мы друзья ,взяли земли ,изгнали народ,заменили кирилицу на латиницу,-ну куда больше и все равно друзья.Достали эти окраинцы всякие ,ну ушли и ушли ,да поимели русских,но ведь не из-за большого ума ,а потому что одни запланировали и другие сдали.

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