Путин встретился с новым президентом Казахстана

Российский президент в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан являются не просто партнерами, а ближайшими союзниками.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WH4_G2WobE0