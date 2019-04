Поскоблите демократа, и вы найдете нациста

Неудобная правда: Запад поддерживал фашизм как противовес коммунизму, а теперь на востоке Европы история повторяется

Внезапно годная хорватская статья о расцвете фашизма в Восточной Европе.Бенито Муссолини стал итальянским премьером, когда в 1922 году он вошел маршем в Рим с 30 тысячами своих чернорубашечников. Уже в 1925 году он провозгласил себя пожизненным лидером Италии. Это было начало фашистского террора, который вскоре повлиял и на Германию, где вариация на тему нацизма пришла к власти, а все остальное — уже история. Сегодня, с высоты прошедших лет все дежурно осуждают фашизм и нацизм, хотя так было не всегда.Западные СМИ, в особенности американские, зачастую очень позитивно отзывались о Муссолини. Газета «Сэтедей ивнинг пост» (The Saturday Evening Post) публиковала по частям его биографию, а другие называли фашизм «несколько грубым», но в целом полезным движением в Европе. Многие писали, что фашисты «спасли Италию от ультралевых». Газета «Нью-Йорк трибьюн» (The New York Tribune) отмечала: «Фашизм — это противоядие от социалистического интернационализма».«Хотя фашизм — это новый эксперимент, заслуга Муссолини в том, что он возвращает нестабильную Италию к нормальной жизни», — писала газета «Нью-Йорк таймс» (The New York Times). Влиятельное издание «Чикаго трибьюн» (Chicago Tribune) отмечало: «Фашизм — самая яркая и успешная попытка среднего класса сдержать поток революционного социализма».В 1925 году газета «Таймс» (The Times) прямо поддерживала «корпоративное государство» Муссолини (спайка государства с корпоративной властью), когда писала: «Эта концепция во многом перекликается с позицией тех людей, кто заложил основу и для нашей американской Конституции. Это такие люди, как Джон Адамс, Гамильтон, Вашингтон… Волю народа уравновешивают опытные и мудрые фигуры».В чем тут причина? В простой неосведомленности? Нет, западные СМИ поддерживали фашистов и нацистов на протяжении многих лет, точнее до тех пор, пока они не захотели полакомиться и не попытались военной силой захватить этот самый Запад. Возможно, дальше всех пошло новостное агентство, которое сегодня считается одним из самых авторитетных и передовых — «Ассошиэйтед пресс» (The Associated Press, AP). Как пишет британский «Гардиан» (The Guardian), выяснилось, что в 30-е годы The Associated Press наладило прямое сотрудничество с режимом Гитлера. Агентство обязалось передавать американским газетам материалы, подготовленные и отобранные непосредственно нацистским Министерством пропаганды, то есть, иными словами, напрямую самим Йозефом Геббельсом.Известные писатели, такие как Эрнест Хемингуэй и Марк Твен предсказали приход фашизма и сотрудничество западных «демократических структур» с ним. Однако в то время к ним никто особенно не прислушивался. «Поскоблите демократа, и вы найдете нациста», — написал как-то Хемингуэй. Также он написал: «В вашей стране мало фашистов? Их полным-полно, только о них не знают, а узнают, когда придет время».Капиталистический класс восхищался фашизмом и нацизмом. Это была подходящая для капиталистов идеология, движение, защищавшее от наступающих социалистических революций, оборона от рабочего народа, пролетарского класса.Влиятельных банкиров из США фашизм настолько воодушевил, что они даже рассматривали возможность устроить фашистский государственный переворот против президента Франклина Д. Рузвельта, так как презирали его «новый курс».В те времена с наци-фашизмом не только заигрывали, но и откровенно его поддерживали в основном из-за страха перед распространением социалистической революции, которая произошла в России в 1917 году.История закончилась тем, что началась Вторая мировая война, нацисты и фашисты потерпели поражение, и теперь интерпретацию тех событий люди в основном черпают из голливудских фильмов, не зная почти ничего о периоде, когда западные правящие структуры превозносили эти геноцидные режимы.Можно ли сказать, что они извлекли урок, и сегодня толерантность к фашизму равна нулю? Да, никто не потерпит наци-фашистов, которые опять маршировали бы на Париж и создавали концлагеря. А вот к тем фашистам, которых все еще, как и в 20-е и 30-е годы, считают полезными в борьбе с врагом, Запад относится толерантно. Кстати, врагом снова является Москва, хотя теперь в совершенно другом качестве.Страны Восточной Европы, которые состоят в самом лояльном союзе с западными силами, также наиболее лояльны к фашизму. Это такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина. Случайность? Отнюдь. Все снова «на своих местах»: они маршируют с факелами, провозглашают фашистские идеи, укрепляют иконографию, пропагандируют ненависть к России… И все это остается без всякого осуждения, а чаще всего и без внимания.Те же газеты, которые в 20-е годы превозносили Муссолини, сегодня не станут откровенно радоваться подъему фашистов в этих странах, так как все же это не принято, но поступают так, как могут, то есть занимают нейтральную позицию.Фашисты в этих странах, к счастью, не стоят у власти, однако уровень толерантности к ним кое о чем нам говорит: их приберегают до того момента, когда они понадобятся.В каком-то смысле фашизм на востоке Европы — это такая же мрачная сила, как и исламистский терроризм на Ближнем Востоке. Это смертоносная сила, которой могут воспользоваться и направить в нужное русло при необходимости. Мы уже наблюдали это в Сирии, где так и не случилось «последнего удара» по «Исламскому государству» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) ни в Ракке, ни позднее в Багузе. В обоих случаях были проведены сомнительные операции, в ходе которых часть террористов спасали и выхаживали на всякий случай в будущем.Почему же все это по-прежнему возможно даже по прошествии ста лет после появления фашизма? Потому что была проделана большая работа для того, чтобы поддержка, оказываемая Западом фашизму до Второй мировой войны, забылась. Капиталистические интересы не остановятся ни перед чем в попытке заполучить единственное, что капиталистам нужно — прибыль. В погоне за нею, они пойдут на все и сделают все что угодно, забыв обо всех нравственных принципах. Например, когда против нацистской Германии после начала Второй мировой войны ввели торговое эмбарго, американская «Кока-Кола», отчаянно желавшая сохранить этот рынок, придумала новый бренд, который производился из местного сырья. Это «Фанта». Миллионы гибли, а «Фанту» продолжали пить…Западные корпорации боялись нового влияния с Востока, и сегодня все повторяется (я имею в виду усиление влияния России и Китая). Поэтому мы и видим, как снова маршируют чернорубашечники с факелами, и если понадобится, без всякого стеснения ими снова воспользуются. А потом, опять-таки при надобности, их уничтожат. В подобном конфликте опять погибли бы миллионы, Европа была бы разрушена, но прибыли отдельных крупных игроков, например оборонной промышленности, взлетели бы до небес. Зачем же отказываться от проверенных «хороших бизнес-стратегий»? https://inosmi.ru/politic/20190403/244873312.html – цинк https://www.advance.hr/tekst/neugodna-istina-zapad-je-podrzavao-fasizam-kao-protutezu-komunizmu-sada-se-na-istoku-europe-prica-ponavlja/ – оригинал на хорватском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4893854.html