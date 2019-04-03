ПОЕЗД ЖИВЫХ

Об авторе: Сергей Михайлович Птичкин - военный журналист.

Гражданская война в Таджикистане унесла жизни многих русских парней.

Фото ИТАР-ТАСС

Гражданская война в Таджикистане осенью 1992 года вступила в самую кровавую фазу. Десятки тысяч убитых и раненых, сотни тысяч беженцев, в основном русских. О драматических событиях того времени и по сей день у нас мало что известно.

Таджикистан оказался первой еще в составе СССР республикой, где к власти совершенно легально пришли партии, лидеры которых были откровенными ваххабитами. Исламский экстремизм получил важнейший для своего дальнейшего распространения плацдарм в Центральной Азии. Последствия не заставили себя ждать. Кровь полилась рекой. Самым жестоким образом убивали тех, кто придерживался учений традиционного ислама, кто вообще был атеистом, особенно доставалось инородцам: армянам, грекам, немцам, евреям, но в первую очередь – славянам.

Непредсказуемость развития ситуации не на шутку встревожила так называемые западные демократии. Но рычагов влияния на Таджикистан у них не было. Помочь могла только Москва. Но 1992-й – год полного развала Союза, период становления на его территории суверенных государств. Да и кому в тогдашней власти РФ было дело до далеких таджиков и даже «дорогих россиян», волею судеб оказавшихся на краю еще вчера великой империи?

Гражданскую войну в Таджикистане и повальный геноцид всех, кто не нравился исламистам-экстремистам, удалось прекратить только благодаря усилиям ГРУ и позиции президента Узбекистана Ислама Каримова, который видел в ваххабизме почти личную угрозу. Стоит напомнить, что одними из главных участников вооруженного отпора исламистам тогда стали офицеры 15-й бригады спецназа ГРУ во главе с полковником Владимиром Квачковым.

Воевали друг с другом все: армейские и милицейские подразделения, вооруженные бандиты и ополченцы. Спастись от вала взаимного истребления было очень трудно, и все, кто имел хоть малейшую возможность, пытались бежать из объятой гражданской войной республики.

ЗАЛОЖНИКИ НА СТАНЦИИ ДУШАНБЕ-2

В конце ноября в Душанбе был сформирован железнодорожный эшелон из 11 пассажирских вагонов, в котором разместились более 500 русских беженцев. Проехать он смог лишь пару километров. Поезд остановили недалеко от станции Душанбе-2, тепловоз отсоединили и стали использовать цепь из пассажирских вагонов со всеми находившимися в них людьми как щит. Дело в том, что эшелон находился между шоссе, идущим в город, и массивом частных домов, в которых засели ваххабиты. Любая попытка прорваться по шоссе в столицу силам, сражающимся с исламистами, блокировалась угрозой расстрелять эшелон с беженцами. Полтысячи человек, из которых большая часть были женщины, дети и старики, оказались в безвыходном положении. Покинуть вагоны им не давали боевики, державшие эшелон под прицелом.

Между тем бои на окраинах Душанбе становились все более интенсивными. В какой-то момент в тяжелое положение попал отряд ополченцев Народного фронта – тех таджиков, которые воевали против ваххабитов.

На выручку отправился сводный отряд таких же ополченцев из 41 человека, в котором находились лишь два кадровых офицера. Одним из них был майор Александр Матросов, офицер-советник, а другой – офицер спецназа ГРУ из той самой 15-й бригады. Сам же отряд состоял в основном из гражданских – бывших воинов-афганцев, живших в Таджикистане. На его вооружении имелись танк Т-62, БМП-2 и БТР-80. Техника была старой и разбитой. Командовал отрядом тоже гражданский афганец Александр Летиков.

Попавшим в окружение помогли. Бой шел всю ночь, и лишь утром отряд стал возвращаться к месту дислокации. В ходе выдвижения отряд Летикова оказался недалеко от блокированного ваххабитами эшелона. Навстречу колонне выскочил мужчина и буквально лег под гусеницы. Он-то со слезами и рассказал, что под прицелом бандитов уже 10 суток стоит эшелон, в котором около сотни русских семей. Покинуть вагоны нельзя, но и оставаться в них дальше физически невозможно.

Александр Матросов связался с руководством Народного фронта, доложил обстановку и попросил разрешения помочь беженцам хотя бы безопасно покинуть вагоны, ставшие смертельными ловушками. А по возможности – подогнать тепловоз и оттащить эшелон с линии огня. Разрешение дали.

БОЙ С ВАХХАБИТАМИ

Бойцы сводного отряда цепочкой прошли вдоль вагонов и заняли позиции между эшелоном и сортировочной станцией Душанбе-2. И тут начался настоящий ад. Ваххабиты с хорошо защищенных позиций открыли шквальный огонь из стрелкового оружия и гранатометов при поддержке двух БМП-2 и одного БТР-70.

Огнем попавших в ловушку бойцов смог поддержать только танк, да и то лишь старым пулеметом ДШК, так как пушку заклинило, и БМП-2 с ограниченным количеством боезапаса. БТР-80 перевернулся, пытаясь заехать на железнодорожную насыпь. В критический момент на помощь пришла резервная группа отряда на одном БТР, которая ударом с фланга смогла подавить часть огневых точек противника и не дать ваххабитам окружить отряд.

Бой, начавшийся в 10 утра, не прекращался ни на минуту до полуночи. То есть воины Летикова не спали две ночи подряд, но продолжали сражаться. Боевики-ваххабиты настолько увлеклись войной, что забыли про эшелон. Можно утверждать, что ополченцы Народного фронта не только проявили личное мужество, но и показали настоящее воинское мастерство, хотя большей частью были они людьми гражданскими. У них получилось отвлечь на себя практически все огневые силы и все внимание боевиков.

Между тем руководству Народного фронта удалось связаться с узбекскими железнодорожниками и убедить их прислать тепловоз для того, чтобы вытащить обреченный эшелон из-под огня. Когда окончательно стемнело, с территории соседней республики подошел тепловоз с группой путевых рабочих. И пока ваххабиты всеми силами пытались уничтожить отряд ополченцев, железнодорожники из Узбекистана проверили пути, тихо подогнали тепловоз, подцепили к нему эшелон и глубокой ночью буквально угнали вагоны с заложниками из-под носа у ваххабитов. Воспользовавшись темнотой, отошли в безопасное место и ополченцы сводного отряда.

НАГРАДОЙ БУДЕТ ПАМЯТЬ

В истории ХХ века не было случаев, когда удалось бы без потерь спасти целый эшелон заложников – более 500 человек, проведя спонтанную, но как оказалось, очень эффективную спецоперацию. Причем развивалась она очень динамично и была многоуровневой. Пока таджикские ополченцы, ввязавшись в бой, отвлекали силы ваххабитов, другие люди, используя свои афганские связи и упирая на еще сохранившиеся чувства интернационализма, смогли мобилизовать узбекских железнодорожников, которые и обеспечили окончательный успех спасательной операции. Участвовали в ней люди разных национальностей: русские, белорусы, украинцы, узбеки, таджики.

По логике, руководство новой России должно было наградить высшими государственными наградами тех, кто спас от неминуемой гибели сотни соотечественников. Но какая государственная логика была в 1992 году?

Интересно, как сложилась судьба беженцев, находившихся в том эшелоне, и знают ли они все обстоятельства своего спасения? Увы, мы не можем поименно назвать тех, кто отводил русский эшелон от станции Душанбе-2 сначала в Узбекистан, а потом отправлял в Россию. Двадцать лет назад в воюющем Таджикистане ситуация развивалась так быстро, что, бывало, боевые отряды Народного фронта полностью меняли личный состав в течение нескольких дней, штабными документами никто не занимался.

Известно лишь то, что командир отряда Александр Летиков после окончания войны в Таджикистане некоторое время служил в Вооруженных силах Узбекистана, потом уволился, сейчас живет в России, в Старом Осколе. Александр Матросов тоже уволился из Вооруженных сил Узбекистана, но остался жить там же. В 2005 году отставной офицер-герой пропал без вести. Никто, из знавших его, не сомневается – Матросова убили. Офицер-спецназовец, имени которого по понятной причине не называю, после гражданской войны в Таджикистане участвовал в первой чеченской кампании, в настоящее время служит в рядах Вооруженных сил РФ.

Часть русских ополченцев из отряда Летикова продолжили службу в российских силовых структурах – МВД, МЧС, ФСБ. Кто-то остался в Таджикистане и Узбекистане. Собрать их вместе вряд ли сейчас возможно. Но то, что 20 лет назад они совершили подвиг, это вне всяких сомнений. Об этом будут помнить спасенные ими люди и рассказывать о подвиге своим детям и внукам.

Источник: http://nvo.ng.ru/wars/2012-12-28/14_train.html