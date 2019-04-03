Главная » Политика, Творчество, Экономика

О землепользовании в России

20:02. 3 апреля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8597220.html

Метки: земля, карта, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Штрихи к социальному портрету России: кто шел в революцию
....А.Тарасюка Поземельная собственность пореформенной России (М., Наука, 1981). Вот ... реформы.Об отношении общины к землепользованию и к реформе написано море... нетипичным эпилогом.Подавляющее большинство населения России подошло к революции, соединенное в...
Пространственное развитие России: устойчиво, комплексно и эффективно-2
...которую вписана данная оптимальная структура землепользования, разработанная Доксиадисом.На основе...«настоящих хозяев».Поэтому если Россия намеревается существовать как суверенное ... под названием «Народное хозяйство России» может успешно развиваться только...
Атлас Азиатской России [1914] DjVu
..., с показом землевладения и землепользования переселенцев. К картам даются ...резкий взлет сельскохозяйственного производства, превративший Россию в крупнейшего экспортера хлеба, ..., культурологические особенности азиатской части России. Издание атласа и трех ...
Первая за четверть века земельная реформа перекроит ландшафт России
... важный ресурс который имеется у России – ее гигантские земельные угодья, на... понимания грядущих изменений в системе землепользования давайте разберемся в реформе по...
Великий кукурузник и хитрый геноцид русов.
...уничтожить приусадебные хозяйства, как форму землепользования (т.н. «Второе раскулачивание»).... полном соответствии с их парадигмой «Россия – лишь вязанка хвороста», – ...оружия. 4) За счёт России осуществлялось абсолютно необоснованное привилегированное ...
П.А. Столыпин - реформатор-разрушитель
... касающихся крестьянского землевладения и землепользования», принятом по его инициативе... хозяйства в формах общинного землепользования, трансформировавшиеся в кооперативы, ... традиционного для России и эффективного общинного землепользования и значительного ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>