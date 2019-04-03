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О российской и китайской угрозе в Африке

13:08. 3 апреля 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:


О российской и китайской угрозе. Для США. В Африке.

Россия и Китай наращивают свое экономическое и политическое влияние на экономическое и политическое развитие Африки за счет интересов Соединенных Штатов, с этим заявлением генерал Таунсенд обратился к сенатскому комитету по обороне во вторник.
Жестокие террористы представляют собой наиболее существенную непосредственную угрозу США, но генерал армии Стивен Таунсенд сказал: «Ситуация в Африке будет формироваться за счет увеличения присутствия иностранных участников… России и Китая».
По его оценке, работа телекоммуникационной инфраструктуры Пекина на континенте является самой значительной долгосрочной угрозой безопасности – благодаря ее технологическим возможностям в области телекоммуникаций. Россия тем временем распространяет свою военную мощь к югу от Сахары
«Цели Пекина и Москвы [в Африке от военной помощи до инвестиций в инфраструктуру] наносят нам ущерб», – сказал он.

Ссылаясь на Huawei, гигантскую китайскую телекоммуникационную фирму, обещающую поставить сети 5G по всей длине и ширине континента, Таунсенд сказал, что для любого регионального командующего «обязательно» «защитить наши сети», задача, которая становится все труднее, если иностранная держава может контролировать поток информации.

«Большая часть наших данных и коммуникаций проходит через ту инфраструктуру, что там есть сейчас», и все большая часть этой инфраструктуры будет производиться и контролироваться компанией Huawei. «Они прокладывают свою телекоммуникационную инфраструктуру по всей Африке» для связи и обеспечения потока данных, который существует сейчас и будет только расти в будущем. В этом случае, заявил Таунсенд, военные США и кто-либо еще «не могут быть уверены в своей безопасности».

«Китай предпочитает конкурировать в Африке и это активная конкуренция», – сказал Таунсенд.
Китай использует экономические стимулы в рамках своей инициативы по инвестированию в инфраструктуру «Один пояс – один путь» и дипломатических усилий по вытеснению влияния США из африканских стран. Китай также создал постоянную военно-морскую базу в Джибути на Африканском Роге.
Таунсенд сказал, что в Африке конкуренция Великих держав уже не сводится только к военным методам.

Тем не менее, «Россия стремится использовать весь комплекс подходов», включая отправку военизированных формирований для обучения сил в Центральноафриканской Республике, сказал он. Русские берут на себя роль советника по национальной безопасности местного президента и запускают предприятия по добыче золота и полезных ископаемых внутри границ ЦАР.

Идея Кремля в том, чтобы оттуда распространять свое влияние – Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания – русские идут туда с новыми договорами об обучении местных войск и продажей оружия. The New York Times сообщает о заинтересованности Кремля в восстановлении своего военно-морского присутствия в ливийских портах и ​​расширении существующих соглашений о безопасности с Суданом, Анголой и Мозамбиком. Эти четыре страны часто работали с Советским Союзом в сфере военной подготовки, продажи оружия и материально-технического обеспечения до его распада в начале 1990-х годов.

Четыре солдата американских ССО были убиты в засаде в Нигере в 2017 году, что вызвало призывы Конгресса и администрации Трампа свернуть контртеррористическую деятельность в Африке.
Однако после засады в Нигере, российское военное присутствие стало более заметным и публично объявленным, например, в связи с предстоящей встречей на высшем уровне в Москве между президентом России Владимиром Путиным и главами африканских государств.

Таунсенд обеспокоен поведением России в Центральноафриканской Республике. На вопрос, связаны ли российские военизированные формирования в стране с Кремлем, Таунсенд сказал, что они тренируются «вместе с российскими военными».
Когда его спросили, не грозит ли африканским странам опасность "долгового колониализма" из-за хищнической практики кредитования Пекина или Москвы и потери контроля над инфраструктурными проектами, Таунсенд сказал, что "у них, вероятно, глаза открыты", где смущает оговорка "вероятно".
Китай, и особенно Россия «предлагают большую военную помощь, большую экономическую помощь», но «с множеством приложенных условий», что может быть не сразу заметно для получателей и заемщиков, сказал Таунсенд.

Таунсенд предупредил комитет, что «это не бинарный выбор» продолжать финансировать коалиционную кампанию против террористов и инвестировать в программы по противодействию действиям России и Китая по агрессивной конкуренции с США в Африке.
«Мы не можем отпускать педаль газа в [противодействии] этим экстремистским усилиям», чтобы «сохранить их локальную угрозу или региональную угрозу в худшем случае» и не позволить Африке стать базой для атак на  США.

https://news.usni.org/2019/04/02/africom-nominee-russia-china-making-major-strategic-inroads-africa – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4893142.html

Метки: Африка, Китай, Россия, США, таунсенд

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Один комментарий»

  • 12461 10707
    Ирбис 3 апреля 2019 в 14:57 Ссылка
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    Вот за что я люблю пиндосов, так за их откровенность, ну не называют они нас своими партнёрами. а говорят враги. Чётки и недвусмысленно. Ну а это чистый шедевр!!!! ” грозит ли африканским странам опасность “долгового колониализма” из-за хищнической практики кредитования Пекина или Москвы”… Таки правда что всё политбюро ЦК КПСС переехало на местожительство в Вашингтон и учит эту пиндоскую бестолочь как бороться с колониализмом!

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