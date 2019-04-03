О некоторых достижениях экономики КНДР
23:27. 3 апреля 2019 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Некоторые достижения корейской экономики в статье «Экономическая стратегия Ким Чен Ына».
И в условиях жесточайших санкций со стороны враждебных сил экономика КНДР быстро развивается. В связи с этим эксперты и СМИ разных стран мира с большим удивлением оценивают это как «чудо». Значит, экономическая стратегия Ким Чен Ына приносит удачу.
Решить все вопросы, возникающие в процессе развития экономики, на основе духа самостоятельности и творческой активности народа, силами науки и техники – таков принцип, которого он неизменно придерживается в осуществлении экономической стратегии.
Усиление самостоятельного и чучхейского характера экономики составляет главное содержание в его экономической стратегии. Согласно этому в КНДР активно идет работа по обеспечению отечественного производства сырьевых, топливных ресурсов и оборудования. Устанавливаются технологические процессы выпуска сырья и топлива, имеющих стратегическое значение, за счет отечественных ресурсов. Типичным примером является то, что в прошлом году на крупномасштабных в стране Хванхэском металлургическом объединении и Металлургическом объединении имени Ким Чака построены кислородный конвертер и доменная печь с внедрением метода кислородного нагрева, совсем не требующие кокса и металлолома. И в отрасли «большой химии» уже освоена технология производства химудобрений на базе газификации угля и сейчас принимаются активные меры для создания одноуглеродной химической промышленности и развития глауберитной промышленности и производства искусственных волокон. Для решения проблемы электроэнергии строятся крупномасштабные ГЭС, продвигается вперед работа по активному использованию разнообразных источников энергии, в частности, природной. Кроме того, идет работа по удовлетворительному решению продовольственного вопроса путем непрерывного увеличения производства зерновых. В КНДР за счет собственных сил выпускают не только машины с системой технологии CNC и металлорежущие станки разных конструкций, но и современные поезда метрополитена, троллейбусы, трамваи, автомобили, тракторы, различных видов сельхозмашины. И инновация предприятий осуществляется с помощью оборудования отечественного производства. Например, Рювонская обувная фабрика в Пхеньяне оснащена изготовленными в стране более 1 600 современными машинами 87 видов, в том числе поточной линией для производства обуви, и удельный вес оборудования отечественного производства превышает 87%.
Другой важный аспект в экономической стратегии лидера КНДР – в том, чтобы ускорять процесс модернизации, информатизации хозяйства для превращения экономики страны в экономику знаний. Сегодня в этой стране имеются много современных заводов и фабрик, где все производственные процессы полностью автоматизированы. На Синичжуской косметической фабрике на высоком уровне установлена интеграционная система производства, с помощью которой возможно вести производство и хозяйственную деятельность на научной основе. На автоматизированной, роботизированной фабрике производство поставлено на поточную линию, создана система стерилизации и пылеудаления. А большинство из нужных для этого машин и оборудования было изготовлено в стране. Осуществляется интеграция науки, техники и производства. Вузы и НИИ превращаются в базы разработки и производства сверхсовременных технологических изделий, технологии производства и технического управления на предприятиях трансформируются в процессы разработки и создания. В широком масштабе создана индустрия ИТ, нано- и биотехнологий, что стимулирует развитие экономики.
Ким Чен Ын ориентирует развитие экономики страны на создание народу зажиточной и цивилизованной жизни, что является одним из главных аспектов его экономической стратегии. В КНДР решают все вопросы, возникающие в развитии хозяйства, взяв за критерий требования народных масс и их интересы. Отдается приоритет развитию отраслей, непосредственно служащих благосостоянию населения, и в магазинах полным-полно товаров отечественного производства. Быстрыми темпами увеличивается число рыбоводческих комплексов и бассейнов марикультуры, расширяется масштаб производства грибов и тепличных овощей. Чтобы народ наслаждался цивилизованной жизнью, динамично идет работа по благоустройству уезда Самчжиён как образец культурного города в горной местности, строительство Вонсан-Кальмаского приморского туристического района и т. п.
В общем, экономическая стратегия лидера КНДР – это, можно сказать, свойственная Корее стратегия, нацеленная на осуществление на высоком уровне подведения под хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, его модернизации, информатизации, перевода на научную основу, а также на создание населению условия для зажиточной и цивилизованной жизни путем проявления духа самому выковать из себя сильного и развития науки и техники.
https://vk.com/wall-156278021_7437 – цинк
Нельзя не отметить существенный акцент на повышение уровня потребления северных корейцев, который стал возможен благодаря интенсификации экономических взаимоотношений с Китаем (расширение ассортимента товаров народного потребления, внедрение недорогой китайской техники и т.п.)
Некоторый рост экономики в условиях враждебного окружения + выход страны в космос и обретение ядерной дубинки, вполне наглядно характеризуют Ким Чен Ына как управленца. При серьезном изначальном скепсисе на его счет, он показал себя хитрым дипломатом и неплохим организатором, когда смог обеспечить серьезные изменения в экономике, не меняя сути системы и ее идеологию. У папы и деда хорошо учился и многих заставил себя уважать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4894527.html
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Знаете в чём их главное достижение? Они не едят продукты ГМО и вот скорее они выживут через 50 лет чем весь остальной мир.