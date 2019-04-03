Новый транспортник Ил-112: самолёт, который не должен был взлететь (ФОТО)

Руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов — о том, как удалось спасти похороненный конструкторами проект самолёта Ил-112.

Испытательный полёт транспортника Ил-112, безусловно, знаковое событие для отечественного авиастроения. И я говорю это без тени иронии. Наконец-то Россия близка к тому, чтобы оснастить армию собственными и новейшими транспортниками — взамен морально и технически устаревших Ан-26.

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И дело не только в том, что авиапарк Министерства обороны (мы не берём сейчас в расчёт боевую авиацию Воздушно-космических сил) фактически ещё с сердюковских времён работает в режиме, что называется, на износ.

В свете событий на Украине, связанных с госпереворотом, последующим возвращением Крыма в состав России и развязанной Киевом войной в Донбассе, КБ Антонова перестало быть дружественной для официальной Москвы организацией.

При этом не секрет, что львиная доля транспортных самолётов Минобороны в аналогичном с Ил-112 классе была поставлена именно украинцами и обслуживалась там же — в Незалежной.



Фото: Армен Гаспарян / ТАСС

Понятно, что ситуацию необходимо было срочно менять. Президенту докладывали, что новейший российский транспортник, разработанный прославленным и на сто процентов отечественным КБ Ильюшина (ныне — Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина), должен подняться в небо летом 2017 года. Однако довольно быстро выяснилось, что доклады наверх серьёзно расходятся с реальностью.

Ни летом, ни осенью, ни даже зимой 2017-го самолёт Ил-112 к первому полёту был не просто не готов, а скорее представлял собой конструкцию, в принципе не предназначенную к перемещению в воздушном пространстве.

Если верить моим источникам в АК им. Ильюшина, генеральный директор Алексей Рогозин только в конце 2017-го выяснил, что Ил-112 спроектирован с перегрузом в три тонны, что, по сути дела, даже конструкторской погрешностью не назовёшь, — это почти что катастрофические для проекта воздушного судна ошибки. Несмотря на это, ещё летом 2017-го разработчики продолжали докладывать наверх, что «всё идёт по плану».

К слову, перегруз был не единственной болезнью и «скелетом в шкафу» новейшего российского транспортника — параллельно вскрылись проблемы с центровкой.

То есть в 2017-м стало понятно, что Ил-112 не только не способен взлететь — его нужно проектировать заново.

На определённом этапе даже звучали мнения о том, что Ил-112 настолько бесперспективен в текущем его состоянии, что проще закрыть проект полностью, чем пытаться довести его до ума. К нему выработалось отношение как к самолёту, который не взлетит никогда.



Фото: Артур Саркисян / ТАСС

Машина так и осталась бы очередным отработанным продуктом бюджетного распила или неэффективного расходования средств, если бы руководство АК им. Ильюшина не пошло на принцип и не взялось за устранение масштабных косяков, допущенных предшественниками. Избавиться полностью от старой команды по древней русской традиции не получилось.

Мастодонты конструкторской мысли, которые шаг за шагом хоронили проект Ил-112, воспользовались заступничеством «на верхах» за пределами АК им. Ильюшина и работать остались, но новая команда во главе с директором программы Быковым исповедовала иные управленческие принципы.

В наследство ей, правда, досталось такое количество недоработок, что они вылезали вплоть до самой выкатки воздушного судна на взлётно-посадочную полосу, которая предшествует первому испытательному полёту.

Мало того, по информации моих источников в АК им. Ильюшина, буквально за пару недель до дня Х, когда Ил-112 должен был подняться в небо, у машины вылетели втулки винтов — проблему опять же пришлось устранять экстренно.

То, что новейший российский транспортник всё-таки был доведён до взлёта, это, конечно, по большому счёту, чудо и победа тех, кому удалось реанимировать проект из абсолютно провального состояния.

Огромную роль сыграло, конечно, и личное мужество лётчиков-испытателей, которые сидели за штурвалом Ил-112 во время первого испытательного полёта. Командиром экипажа был ни много ни мало Герой России Николай Куимов, которого после приземления буквально носили на руках.



Фото: Евгений Срибный / ТАСС

Всего Ил-112 провёл в небе порядка тридцати минут, взлёт и посадка прошли в штатном режиме. Однако до финальной части испытаний ещё далеко, да и в конструкцию самого воздушного судна ещё будут вноситься изменения. На данный момент разработчикам удалось устранить порядка тридцати процентов «перегруза», который изначально оценивался в три тонны. Над сокращением этого параметра конструкторы продолжат работать и дальше.

Всего же, по моим инсайдерским данным, в конструкцию новейшего российского транспортника планируется внести около семидесяти изменений.

Однако главный психологический барьер уже пройден. Теперь, как бы ни сложилась судьба сегодняшней команды АК им. Ильюшина, абсолютно ясно, что проект Ил-112 похоронить не получится.

Из статуса самолёта, который не должен был взлететь никогда, он превратился в первый после распада СССР отечественный транспортник, не просто поднявшийся в небо, но и собранный исключительно из российских комплектующих.

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Семён Пегов, РенТВ