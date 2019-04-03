Когда на Руси появились церковные колокола. Александр Пыжиков
Неотъемлемый атрибут или элемент чуждой культуры?
Ответ на этот вопрос, казалось бы не вызывает больших затруднений. Колокола, как неотъемлемый церковный атрибут, пришли вместе с принятием христианства, еще во времена Древней (Киевской) Руси. Об этом прямо говорится в манускриптах, освещающих тот далекий исторический период. Однако еще в конце ХIХ столетия ученые заметили, что помимо упоминаний о колоколах мы не располагаем их летописными иллюстрациями. Добавим, вплоть до сегодняшнего дня неизвестно ни одной лицевой рукописи, датируемой ранее середины ХVI века, содержащей миниатюры с колоколами! Впервые их изображения появляются на страницах текстов лишь в правление Ивана Грозного, начиная со знаменитого Лицевого летописного свода, созданного в конце 1560-1580-х годах.
Мимо этой проблемы не прошли архитекторы дореволюционной поры. К примеру, Николай Султанов в работе «Образцы древнерусского зодчества в миниатюрных изображениях» (Спб.,1881) высказал мысль, что сами «колокольни в России представляют собою явление довольно позднее, а ранее в наших церквах призыв к богослужению совершался с помощью ударов в металлическое било». Спустя некоторое время крупный реставратор Андрей Павлинов в «Истории русской архитектуры» (М.,1894.) писал: «Все наши древние храмы, если их реставрировать, т.е. привести в первоначальный вид, представляют такую конструктивную законченность, что трудно предположить, что при них имелась какая-либо пристройка в виде колокольни… Существующие башни-лестницы были лишены всяких приспособлений для звона и не играли роли колоколен».
Иначе говоря, архитекторы той поры настойчиво проводили мысль об отсутствии колоколов в наших церквах. Этот вывод дополнил известный историк Евгений Голубинский (Песков). По его утверждению, помещенному в первом томе «Истории русской церкви» (М., 1904) колокола «были заимствованы с Запада от немцев, а не от греков». Получалось, в этом деле приложили руку католики, что вызывало объяснимое негодование обер-прокурора Синода Константина Победоносцева, постоянно державшего Голубинского на подозрении. Тем не менее, выводы известного историка подтверждаются археологическим артефактами. Найденные фрагменты древних колоколов, ученые относят к отлитым в Европе, предположительно в Саксонии.
Согласимся, что приведенные мысли, высказанные известными и признанными специалистами, наводят на серьезные размышления: опять этот ХVI век, опять Запад. Надеемся, будущие исследования расставят все по местам.
Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа – в книгах:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-na-rusi-poyavilis-tserkovnye-kolokola-aleksandr-pyzhikov