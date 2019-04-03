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Игорь Ашманов: Почему для СМИ хорошая новость – не новость?

14:30. 3 апреля 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Как запускаются фейки и чем их опровергать?

Игорь Ашманов, известный IT-специалист, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», дал комментарий телеканалу «Царьград» о том, как происходит «вбрасывание» фейковых новостей. На каком этапе включаются СМИ? Нужна ли нам структура, которая будет отслеживать появление фейков и бороться с ними? Правда ли, что плохие новости пользуются большим рейтингом? Как сформировать положительную повестку дня?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, расскажет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/igor-ashmanov-pochemu-dlya-smi-horoshaya-novost-ne-novost

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