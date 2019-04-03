“Где 7 миллиардов человек?” – заметки Федора Конюхова из Южного океана

Мы рассказывали о том, что Федор Конюхов отправился вокруг света на весельной лодке.

Сейчас путешественник борется со штормом на 49’35 южной широты, на границе так называемых «неистовых пятидесятых» широт. Однако все свое непростое путешествие он находит время поделиться своими наблюдениями и мыслями – мыслями человека, который пересекает океан в безлюдных широтах в полном одиночестве.

21 января

“В Атлантике не было ни одного дня, чтобы я не слышал в радиоэфире переговоры между проходящими судами, яхтами. Всегда кто-то рядом, нужно следить, чтобы тебя не переехал ночью какой-нибудь супертанкер, идущий на Панамский канал. В 2002 году маршрут пролегал в Пассатах, там оживленно. Здесь, в Южном океане, мертвая тишина в эфире. Я по привычке слушаю эфир на 16 канале, но VHF радио молчит. Никого. И океан пустой, нет ни китов, ни дельфинов, даже альбатросов очень редко вижу. Если убрать из моего распорядка ежедневный звонок в Москву по спутниковому телефону, можно подумать, что есть только Океан и я. Больше никого. Где 7 миллиардов человек?

Это мой шестой поход в этих широтах, и с каждым разом я наблюдаю все меньше и меньше животного мира. Мы за эти 30 лет опустошили океан, съели и истребили все живое. Мне кажется, я имею право так говорить. У меня точные наблюдения. Когда ты идёшь на яхте или на весельной лодке, ты видишь все детали, замечаешь все мелочи. С борта научно-исследовательского судна такое наблюдение не проведешь”.

28 января

“Здравствуйте, мои дорогие. Знаю, что долго не было от меня новостей, но погода была сложная, и вот только вчера выглянуло солнышко, и я смог навести порядок в каюте и на лодке.

Шторм пережил без поломок. Ветер был сильный, но северный, а это значит – теплый. Волну поднял огромную, но лодка – молодец, выдержала все удары.

После шторма ветер упал до 5 узлов, а волна осталась 5-6 метров. Пришлось еще сутки ждать, чтобы океан успокоился и можно было начать обследовать лодку.

Сегодня опять обратил внимание, корпус обрастает травой и ракушками, и уже подходят мелкие рыбки и объедают днище. Больших млекопитающих не вижу (китов, дельфинов), так хоть мелкая рыбка радует.

Приближаюсь к отметке «середина пути». По моим расчетам, должен пересечь линию «половина пути» – в датах 6-7 февраля. Это будет означать – два месяца в Южном океане.

Со 130 градуса западной долготы перехожу в сектор контроля чилийской морской администрации. До мыса Горн – 2 600 морских миль”

29 января

“Сегодня весь день встречный ветер, я попал в центр зарождающегося циклона, ветер крутит по часовой стрелке, невозможно даже удержаться на месте. Поднялась большая встречная волна, и лодку сбрасывает. Пришлось развернуть лодку и лечь на обратный курс 230-250 градусов. Буду ждать смены ветра.

Не пускает меня Океан на 140 градус западной долготы…

Идет дождь. У меня день, но темно так, как будто вечер. Есть время. Читаю Евангелие от Иоанна. Посматриваю на приборы.

Из хороших новостей – ко мне подходили дельфины. Первый раз за 50 дней. Большая стая. Очень меня порадовали и повеселили. Долго крутились под лодкой, изучали. Наверное, недоумевали, что здесь делает человек. Всем поклон”.

Мы будем продолжать наблюдать за знаменитым путешественником и расскажем вам о его дальнейших приключениях.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/gde_7_milliardov_chelovek_zametki_fedora_konjukhova_iz_juzhnogo_okeana/2019-04-03-66009