Его звали Иван: Как храбрый воин Донбасса громил фашистов от Крыма до Европы (ФОТО)
Капитан 1 ранга в отставке, военный журналист Валерий Иванович Громак предоставил «Русской Весне» свой очередной прекрасный материал о знаменитом Герое Донецкого края.
Свой главный подвиг рабочий из украинской СССР Иван Филиппович Ткаченко совершил при освобождении от гитлеровцев нынешней Калининградской области.
Мой племянник, живущий в Донецке, показал мне улицу Ткаченко, а затем отвез на площадь Металлургов, где в 1980 году установлен по ходатайству рабочих Донецкого металлургического завода памятник Герою.
А свой главный подвиг рабочий из украинского Донецка совершил при освобождении от гитлеровцев той земли, где я ныне живу, и похоронен в городе Зеленоградске Калининградской области.
Родился Иван Ткаченко в семье донецкого шахтера Филиппа Ткаченко.
Отец, защищая молодую Советскую республику, погиб на гражданской войне. В 1932 году умерла мама, и они с сестрой остались круглыми сиротами.
После окончания ремесленного училища, Иван Ткаченко, до призыва в РККА, в феврале 1940 года работал слесарем на металлургическом заводе.
Войну он встретил рядовым 140-го артиллерийского полка, был тяжело ранен.
В 1943 году после окончания Подольского артиллерийского училища офицер Иван Ткаченко воевал в 22-м гвардейском артиллерийском Евпаторийском Краснознаменном полку 3-й гвардейской стрелковой Волновахской Краснознаменной дивизии.
«Любовь подчиненных к тов. Ткаченко как к командиру объяснялась тем, что его здравый находчивый ум, спокойствие, хладнокровие в трудных условиях боя воодушевляли бойцов на подвиг и вселяли уверенность в победе… Батарея, которой командовал старший лейтенант Ткаченко, была одной из лучших в полку. Характерно, что в период трудностей в бою командир никогда перед ними не останавливался, сам находил выход из создавшегося положения для выполнения приказа. Вспоминаю, что общевойсковые подразделения любили, уважали батарею. Дело доходило до серьезных претензий, если кому-либо не досталась для поддержки батарея тов. Ткаченко», — так вспоминал о своем подчиненном бывший командир полка гвардии подполковник запаса Бойко.
Воевал уроженец Донецка храбро.
Об этом свидетельствуют наградные листы, которые я обнаружил в архиве. Первый свой орден — Отечественной войны 2 степени — гвардии младший лейтенант Ткаченко получил за декабрьские бои 1943 года в районе города Херсона (орфография и пунктуация документов сохранены. — В. Г.):
«находясь на передовом наблюдательном пункте, лично обнаружил и корректируя батареи — уничтожил два арторудия, два ДЗОТа и 4 пулеметных точки противника, чем обеспечил успешное наступление нашей пехоты».
Впервые к Званию Героя Советского Союза лейтенант Ткаченко был представлен в апреле 1944 года.
Вот соответствующая запись в наградном листе:
«В бою за город Армянск 09.04.44 года пробрался вперед наступающей пехоты, корректируя огнем батареи с развально-разбитого здания, уничтожил противотанковое орудие, три пулеметных точки и 15 гитлеровцев. С возгласами «За Родину вперед!» поднял в атаку стрелковое подразделение и, идя во главе его, овладел центральным кварталом города. В бою за город Саки с разведчиками пробрался к орудию противника, ведущему огонь по нашей наступающей пехоте, и огнем автоматов расстрелял орудийные расчеты, завладел орудиями, чем обеспечил успех боя. Достоин правительственной награды — присвоения звания «Герой Советского Союза».
Но в штабе вместо звания Героя Ивана Ткаченко наградили орденом Красного Знамени, а спустя два месяца — орденом Красной Звезды «за героизм при штурме города Севастополя».
К Звезде Героя гвардии старший лейтенант Иван Ткаченко был вновь представлен весной 1945 года.
Вот выписка из наградного листа:
«В бою 2 февраля 1945 года в районе города Бартанштейн, Восточная Пруссия (ныне Бартошице, Польша. — Авт.), находясь на передовом наблюдательном пункте, во время крупных контратак противника с двумя разведчиками и радистом был окружен немцами. Находясь в окружении в течение 11 часов, установил связь с дивизионами по радио и, корректируя артиллерийским огнем, уничтожал и рассеивал подходящие резервы немцев. Обнаружив корректировщика, немцы силою до роты 8 раз бросались в атаку на пункт, но вызванным огнем на себя и огнем своих автоматов все атаки немцев были отбиты. Только огнем личного оружия Ткаченко уничтожил 16 и в рукопашной схватке 3 гитлеровцев.
В течение 7 часов немцы вели непрекращающийся огонь по наблюдательному пункту, но умело маневрируя своим артиллерийским огнем Ткаченко подавил две арт. батареи и две мин. батареи противника. Кроме того за день боя уничтожил 8 пулеметных точек и более роты гитлеровцев, сорвал попытку немцев овладеть опорным пунктом Бургесс, с наступлением сумерек, корректируя арт. огнем — рассеял контратакующую немецкую пехоту и обеспечил успех атаки нашей пехоты…
В бою за город Норденбург, Восточная Пруссия, 24.01.45 года, двигаясь непосредственно в боевых порядках пехоты, при оказанном немцами сопротивлении с криком «За Родину! За Сталина! За мной!» первым ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил двух гитлеровцев. Сопротивление немцев было сломлено, в результате чего наша пехота овладела городом Норденбург…»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Ткаченко Ивану Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Но ему не суждено было испытать радость заслуженной награды: 18 апреля в бою в районе города Фишгаузен (ныне Приморск Калининградской области) Ткаченко погиб.
20 апреля 1945 года командование представило гвардии старшего лейтенанта Ивана Ткаченко к награждению орденом Ленина (посмертно).
21 мая 1945 года Иван Ткаченко был (также посмертно) награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
Подвиг своего земляка помнят дончане.
В честь 100-летия Ивана Филипповича Ткаченко была выпущена почтовая марка (см. фото ниже). На ней изображен сам Иван Ткаченко, памятник в его честь и Звезда Героя Советского Союза, которой он был удостоен еще при жизни.
Свято чтут память бывшего слесаря Донецкого металлургического завода и в Калининградской области.
К братской могиле в Зеленоградске, где покоится Герой Советского Союза Иван Ткаченко и его боевые побратимы, постоянно приходят люди, чтобы поклониться тем, кто не пожалел жизни для освобождения этой земли от фашистов.
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Валерий Громак, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1554234173