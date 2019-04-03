Его звали Иван: Как храбрый воин Донбасса громил фашистов от Крыма до Европы (ФОТО)

Капитан 1 ранга в отставке, военный журналист Валерий Иванович Громак предоставил «Русской Весне» свой очередной прекрасный материал о знаменитом Герое Донецкого края.​

Свой главный подвиг рабочий из украинской СССР Иван Филиппович Ткаченко совершил при освобождении от гитлеровцев нынешней Калининградской области.

Мой племянник, живущий в Донецке, показал мне улицу Ткаченко, а затем отвез на площадь Металлургов, где в 1980 году установлен по ходатайству рабочих Донецкого металлургического завода памятник Герою.

А свой главный подвиг рабочий из украинского Донецка совершил при освобождении от гитлеровцев той земли, где я ныне живу, и похоронен в городе Зеленоградске Калининградской области.

Родился Иван Ткаченко в семье донецкого шахтера Филиппа Ткаченко.

Отец, защищая молодую Советскую республику, погиб на гражданской войне. В 1932 году умерла мама, и они с сестрой остались круглыми сиротами.

После окончания ремесленного училища, Иван Ткаченко, до призыва в РККА, в феврале 1940 года работал слесарем на металлургическом заводе.

Войну он встретил рядовым 140-го артиллерийского полка, был тяжело ранен.

В 1943 году после окончания Подольского артиллерийского училища офицер Иван Ткаченко воевал в 22-м гвардейском артиллерийском Евпаторийском Краснознаменном полку 3-й гвардейской стрелковой Волновахской Краснознаменной дивизии.

«Любовь подчиненных к тов. Ткаченко как к командиру объяснялась тем, что его здравый находчивый ум, спокойствие, хладнокровие в трудных условиях боя воодушевляли бойцов на подвиг и вселяли уверенность в победе… Батарея, которой командовал старший лейтенант Ткаченко, была одной из лучших в полку. Характерно, что в период трудностей в бою командир никогда перед ними не останавливался, сам находил выход из создавшегося положения для выполнения приказа. Вспоминаю, что общевойсковые подразделения любили, уважали батарею. Дело доходило до серьезных претензий, если кому-либо не досталась для поддержки батарея тов. Ткаченко», — так вспоминал о своем подчиненном бывший командир полка гвардии подполковник запаса Бойко.

Воевал уроженец Донецка храбро.

Об этом свидетельствуют наградные листы, которые я обнаружил в архиве. Первый свой орден — Отечественной войны 2 степени — гвардии младший лейтенант Ткаченко получил за декабрьские бои 1943 года в районе города Херсона (орфография и пунктуация документов сохранены. — В. Г.):

«находясь на передовом наблюдательном пункте, лично обнаружил и корректируя батареи — уничтожил два арторудия, два ДЗОТа и 4 пулеметных точки противника, чем обеспечил успешное наступление нашей пехоты».

Впервые к Званию Героя Советского Союза лейтенант Ткаченко был представлен в апреле 1944 года.

Вот соответствующая запись в наградном листе:

«В бою за город Армянск 09.04.44 года пробрался вперед наступающей пехоты, корректируя огнем батареи с развально-разбитого здания, уничтожил противотанковое орудие, три пулеметных точки и 15 гитлеровцев. С возгласами «За Родину вперед!» поднял в атаку стрелковое подразделение и, идя во главе его, овладел центральным кварталом города. В бою за город Саки с разведчиками пробрался к орудию противника, ведущему огонь по нашей наступающей пехоте, и огнем автоматов расстрелял орудийные расчеты, завладел орудиями, чем обеспечил успех боя. Достоин правительственной награды — присвоения звания «Герой Советского Союза».

Но в штабе вместо звания Героя Ивана Ткаченко наградили орденом Красного Знамени, а спустя два месяца — орденом Красной Звезды «за героизм при штурме города Севастополя».

К Звезде Героя гвардии старший лейтенант Иван Ткаченко был вновь представлен весной 1945 года.

Вот выписка из наградного листа:

«В бою 2 февраля 1945 года в районе города Бартанштейн, Восточная Пруссия (ныне Бартошице, Польша. — Авт.), находясь на передовом наблюдательном пункте, во время крупных контратак противника с двумя разведчиками и радистом был окружен немцами. Находясь в окружении в течение 11 часов, установил связь с дивизионами по радио и, корректируя артиллерийским огнем, уничтожал и рассеивал подходящие резервы немцев. Обнаружив корректировщика, немцы силою до роты 8 раз бросались в атаку на пункт, но вызванным огнем на себя и огнем своих автоматов все атаки немцев были отбиты. Только огнем личного оружия Ткаченко уничтожил 16 и в рукопашной схватке 3 гитлеровцев.