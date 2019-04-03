Что показывает барометр или пару слов о настроениях в отдельно взятом классе

Во все времена молодёжь являлась той прослойкой населения, которая больше всего подвержена идеологической обработке со стороны государства. Объективные причины этой перманентной «битвы за умы молодёжи» заключаются в не раз и не два доказанной некритичности восприятия действительности подрастающим поколением; причём, некритичность эта имеет весьма широкий диапазон — от тотальной инфантильности (в силу отсутствия жизненного опыта и стремлению (увы, распространённому в наше время) родителей как можно дольше оберегать своё чадо от всех и всяческих трудностей), до полного нигилизма (т. е. отрицания большинства общественных норм и устоев, пренебрежение опытом старшего поколения, попытка юношей и девушек жить по ими одними, как им кажется, выработанными «законами» и правилами).Вместе с тем, хотя нигилизм и инфантильность — весьма противоположные характеристики человека, именно этим можно доказать факт того, что молодёжь всегда демонстрирует гораздо в меньшей степени (чем у взрослых) такие черты, как прагматизм, корысть, двурушничество, стремление к наживе, равнодушие. Капиталистический мир, безусловно, самым уродливым образом воздействует на подростковое сознание, воспитывая в маленьком гражданине наиболее мерзопакостные свойства. Этот процесс, однако, весьма растянут во времени, а потому в рассуждениях, поступках, мыслях молодёжи можно и должно отыскивать зёрна истины, свидетельства тех настроений, которые прорастают не из жизненного опыта, а на почве искреннего восприятия действительности. Под этим стоит понимать не столько реалистичное восприятие (у взрослых оно часто сводится к суждениям такого порядка: «И так сойдёт», «Ничего не поменять», «Молчи – попадёшь в первачи»), а ту бескомпромиссность суждения, с которой молодые люди судят и оценивают мир взрослых. Исходя из этого представляется полезным для понимания неизбежно грядущих перемен продемонстрировать и порассуждать над нижеизложенным фактическим материалом, взятым автором из личной школьной практики. Обстоятельства появления суждений, с которыми мы намерены ознакомить публику, таковы…… В одном из 9-х классов петербургской школы ученикам по итогам изучения истории Великой Отечественной войны советского народа в 1941-1945 гг. было предложено ответить письменно на вопрос: «Как Вы считаете, смогла бы современная Россия выдержать столь длительное военное напряжение?». Получены были следующие ответы, которые предоставляются нами полностью и без купюр.Подобная выборка, скажут некоторые, вряд ли может быть достаточно репрезентативной, не может отражать мнение большинства. Но важна для нас в данном материале тональность этих ответов. А она говорит сама за себя. Из 23-х мнений наблюдается лишь один пример явного патриотизма. Ещё двое учеников ушло от положительной или отрицательной оценки. Остальные же 19 человек практически единодушны в своих оценках, и, если делать выводы в целом, то можно констатировать следующее:1) почти в каждом случае есть указание на высокую степень развития Вооружённых Сил Российской Федерации — это прямая зависимость с тем контентом, который вот уже несколько лет (примерно с начала участия российского государства в сирийском и украинском конфликтах) господствует в СМИ.2) вместе с тем — и это гораздо важнее — практически каждый ученик обращает внимание на отсутствие коллективизма в современной России. Да, не обозначены причины этого явления, однако очерчены формы, в которых это выражается – равнодушие к судьбам Родины, неверие в положительные изменения, общественная апатия и индифферентность. Причём здесь просматривается не просто констатация атомизации (страшнейшей атомизации!) сверхпотребительского социума; этот факт почти во всех представленных мнениях идёт следом за рассуждениями о мощи и величии армии; тем самым обозначенные положительные характеристики настоящего социально-экономического строя нивелируется (по схеме: «Кума, да не та; хорош Федот, да не тот»). И ничего удивительного в этом нет. Да, громкие фразы и сладкие речи главы государства (о мелких чинушах не говорим; они-то давно потеряли всякое подобие стыда) до поры, до времени могут создать иллюзию благополучия и стабильности. Но жизнь в нашей стране, сопряженная с ежедневном риском быть обманутым товарищем по школе (ибо личная выгода — превыше всего), уволенным с работы (ибо получение прибыли за счёт чрезмерной эксплуатации пролетария — превыше всего), выброшенным на улицу (ибо уплата квитанций по завышенным тарифам ЖКХ — превыше всего), наконец — быть убитым или изнасилованным (ибо безнаказанность преступников и безответственность сотрудников правоохранительных органов — вполне обычное дело) снова и снова показывает, что под благополучием скрывается богатство одних и бедность других, а под стабильностью — стагнация и утрата в погоне за наживой подлинно человеческих норм общежития, таких как – товарищество, взаимовыручка, интернационализм, способность жертвовать собой ради других людей.Идеология квасного патриотизма идёт в разрез с делами нынешних российских господ. И подрастающее поколение интуитивно осознаёт это, а очень скоро ему придётся усвоить это в ходе взросления. Отсюда — тот пессимизм, который показывает «барометр» нашего общества, пессимизм, который принесёт очень печальные и горькие плоды. Ведь, как сказал поэт: https://prometej.info/chto-pokazyvaet-barometr/ – цинкНе меняя окружающую действительность, откуда черпаются подобные настроения, трудно рассчитывать на успехи в битве за умы молодежи лишь путем усиления патриотической пропаганды в школах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4892883.html