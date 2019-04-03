Что показывает барометр или пару слов о настроениях в отдельно взятом классе
11:53. 3 апреля 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Что показывает барометр или пару слов о настроениях в отдельно взятом классе
Во все времена молодёжь являлась той прослойкой населения, которая больше всего подвержена идеологической обработке со стороны государства. Объективные причины этой перманентной «битвы за умы молодёжи» заключаются в не раз и не два доказанной некритичности восприятия действительности подрастающим поколением; причём, некритичность эта имеет весьма широкий диапазон — от тотальной инфантильности (в силу отсутствия жизненного опыта и стремлению (увы, распространённому в наше время) родителей как можно дольше оберегать своё чадо от всех и всяческих трудностей), до полного нигилизма (т. е. отрицания большинства общественных норм и устоев, пренебрежение опытом старшего поколения, попытка юношей и девушек жить по ими одними, как им кажется, выработанными «законами» и правилами).
Вместе с тем, хотя нигилизм и инфантильность — весьма противоположные характеристики человека, именно этим можно доказать факт того, что молодёжь всегда демонстрирует гораздо в меньшей степени (чем у взрослых) такие черты, как прагматизм, корысть, двурушничество, стремление к наживе, равнодушие. Капиталистический мир, безусловно, самым уродливым образом воздействует на подростковое сознание, воспитывая в маленьком гражданине наиболее мерзопакостные свойства. Этот процесс, однако, весьма растянут во времени, а потому в рассуждениях, поступках, мыслях молодёжи можно и должно отыскивать зёрна истины, свидетельства тех настроений, которые прорастают не из жизненного опыта, а на почве искреннего восприятия действительности. Под этим стоит понимать не столько реалистичное восприятие (у взрослых оно часто сводится к суждениям такого порядка: «И так сойдёт», «Ничего не поменять», «Молчи – попадёшь в первачи»), а ту бескомпромиссность суждения, с которой молодые люди судят и оценивают мир взрослых. Исходя из этого представляется полезным для понимания неизбежно грядущих перемен продемонстрировать и порассуждать над нижеизложенным фактическим материалом, взятым автором из личной школьной практики. Обстоятельства появления суждений, с которыми мы намерены ознакомить публику, таковы…
… В одном из 9-х классов петербургской школы ученикам по итогам изучения истории Великой Отечественной войны советского народа в 1941-1945 гг. было предложено ответить письменно на вопрос: «Как Вы считаете, смогла бы современная Россия выдержать столь длительное военное напряжение?». Получены были следующие ответы, которые предоставляются нами полностью и без купюр.
Ученик К.
Если Германию никто не поддержит, то скорее всего да, но нынешнее политическая обстановка, а еще и [наше] военное положение оставляет желать лучшего.
Ученик В.
Я считаю, что современная Россия могла бы выстоять столь длительное военное напряжение, потому что патриотизма стало не меньше, я верю в свою страну и ее победу. Смотря военный парад 9 мая, мы можем увидеть непревзойденную военную мощь и мастерство. Сегодня мы готовы принять и отразить вражеский удар.
Ученик М.
Нет, столь длительного военного напряжения не может быть, сейчас другие методы ведения войны, другие времена и сравнивать нельзя.
Ученик А.
Я считаю, что Россия выдержала войну, но понесла бы большие потери среди мирных граждан, т. к. у нас очень развита армия, но при этом почти весь провиант и медикаменты ушли бы на фронт.
Ученик В.
Нынешняя Россия, наверное, не смогла бы выдержать столь длительное военное напряжение, потому что современные люди не похожи на советских людей, они не объединены одной идеей, любовью к родине.
Ученик Р.
Я считаю, что у нас сейчас были бы малы шансы выиграть. Конечно, у нас самая великая армия и опережающие военные технологии. Но я прекрасно знаю нынешнее поколение, которое бы вряд ли стало бы отстаивать город своей кровью и костями. Да и вся бы провизия ушла бы на фронт. А так как мы почти сами ничего не производим, а закупаем у других стран, то это стало бы большой проблемой.
Ученица Б.
По моему мнению нынешняя Россия не смогла бы сдержать удар, хоть у нас и технологии, которые опережают других, но менталитет людей оставляет желать лучшего. Они не готовы умирать ради других. При первой же возможности они сбегут на сильную сторону.
Ученик З.
Нет, столь длительного военного напряжения не может быть, сейчас другие методы ведения войны, другие времена и сравнивать нельзя.
Ученица Ш.
Смогла бы Россия выдержать такое сейчас? С одной стороны, может быть и да, потому что мы не сильно отстаем в технике и развитие оружия. С другой, сейчас «командный дух» России на нуле. Мы оскорбляем друг друга за интересы, вкусы, я не думаю, что люди сплотятся по щелчку пальцев, все будут думать только о себе.
Ученик Д.
По моему мнению, современная Россия не выдержала бы такое военное напряжение. Россия могла бы одержать победу в кратковременной войне за счет высочайшего уровня вооружения, а так же [по] тактическому превосходству. Но настрой жителей и воинов вряд ли поможет в долговременной войне. Большинство граждан, на мой взгляд, смогли бы сдать территорию, город, ради собственной жизни, то есть при наличии выбора- воевать или сдать город, оставшись невредимыми, граждане предпочли бы второй вариант.
Ученица К.
Россия не смогла бы выдержать военное напряжение, потому что сейчас все сидят в интернете… Стремятся в Америку и другие развитые страны. От России практически мало что осталось. Мы равняемся на другие страны.
Ученик Р.
В наше время нет такого военного давления. Вопросы решаются более «мягким» путем.
Ученица А.
С технической стороны- да у России сильное вооружение, много природных ресурсов, Со стороны населения — нет. Сейчас очень мало людей, которые готовы пожертвовать собой ради Родины, плюс — неравное разделение на богатых и бедных, не сплоченность народа, плюс закупаем медикаменты и продукцию в зарубежных странах.
Ученица Б.
С технической стороны — да, у России сильное вооружение, значительное количество природных ресурсов. Со стороны населения- маленькая рождаемость, мало людей.
Ученик Б.
Нынешняя Россия, наверное, не смогла бы выдержать столь длительное военное напряжение, потому что современные люди не обладают столь сильным героизмом и силой духа. Нынешние люди не готовы жертвовать своей жизнью ради отечества.
Ученица Г.
С одной стороны, смогла бы, потому что Россия сейчас более оснащена военной техникой, нежели тогда. А с другой стороны, народ сейчас негероичен, не сильно предан родине и не сплочён, слаб духом. Я думаю сейчас наше поколение не смогло бы пожертвовать свой жизнью ради родины.
Ученица Ц.
С технической стороны – да, со стороны народа – нет.
Ученица Ф.
Я считаю, что в наше время народ не смог бы выдержать столь длительное военное напряжение. В то время советский солдат обладал самопожертвованием, бесстрашием, воинской доблестью. А сейчас люди стали не доверять друг другу, они не хотят объединяться друг с другом.
Ученица Р.
Я считаю, что в наше время мы бы [пережили] войну, т. к. в данный момент придумано много оружия для боя, тактик и т. д. Подготовка в армии усилена, физическая нагрузка стала тяжелее.
Ученица Т.
С одной стороны, смогли бы, т. к. наша страна стала более сильной и лучше оснащена военной техникой. А с другой стороны, в наше время люди не так духовно закалены и сильны как раньше. У них отсутствует чувство героизма и патриотизма.
Ученица В.
Нынешняя Россия не смогла бы выдержать и года, т. к. наш народ обленился. Молодые мужчины, называемые «будущими защитниками родины», пытаются всеми способами откосить от армии. Сейчас народ просто сдастся или быстро проиграет, ибо мы слабы. Наша главная проблема – это лень и мысль о том, что войны больше никогда не будет. Хочется верить, что её правда не будет, но верится с трудом.
Ученица Г.
Сложно утверждать, выиграли мы бы или нет, потому что нам известна информация только о наших вооруженных силах, это во-первых. Во-вторых, неизвестно какие отношения и внешняя политика складывались бы с другими странами, сколько у нас будет союзников и сколько союзников у Германии. В-третьих, не уверена в моральной выдержке населения (возможно это связано и с неуважением президента) в короткой войне мы бы выиграли, а в длительной проиграли.
Ученица Е.
Россия не смогла бы выдержать столь длительное военное напряжение, т. к. раньше был невероятный патриотический подъем, без которого невозможно движение вперед. Сейчас многие стремятся в другие страны, считая, что там лучше, чем у нас. Люди так же стремятся быть похожими на другие страны презирая нынешнюю России. Помимо этого, в наше время люди живут для себя, забывая о взаимопомощи, отзывчивости и доброте.
Подобная выборка, скажут некоторые, вряд ли может быть достаточно репрезентативной, не может отражать мнение большинства. Но важна для нас в данном материале тональность этих ответов. А она говорит сама за себя. Из 23-х мнений наблюдается лишь один пример явного патриотизма. Ещё двое учеников ушло от положительной или отрицательной оценки. Остальные же 19 человек практически единодушны в своих оценках, и, если делать выводы в целом, то можно констатировать следующее:
1) почти в каждом случае есть указание на высокую степень развития Вооружённых Сил Российской Федерации — это прямая зависимость с тем контентом, который вот уже несколько лет (примерно с начала участия российского государства в сирийском и украинском конфликтах) господствует в СМИ.
2) вместе с тем — и это гораздо важнее — практически каждый ученик обращает внимание на отсутствие коллективизма в современной России. Да, не обозначены причины этого явления, однако очерчены формы, в которых это выражается – равнодушие к судьбам Родины, неверие в положительные изменения, общественная апатия и индифферентность. Причём здесь просматривается не просто констатация атомизации (страшнейшей атомизации!) сверхпотребительского социума; этот факт почти во всех представленных мнениях идёт следом за рассуждениями о мощи и величии армии; тем самым обозначенные положительные характеристики настоящего социально-экономического строя нивелируется (по схеме: «Кума, да не та; хорош Федот, да не тот»). И ничего удивительного в этом нет. Да, громкие фразы и сладкие речи главы государства (о мелких чинушах не говорим; они-то давно потеряли всякое подобие стыда) до поры, до времени могут создать иллюзию благополучия и стабильности. Но жизнь в нашей стране, сопряженная с ежедневном риском быть обманутым товарищем по школе (ибо личная выгода — превыше всего), уволенным с работы (ибо получение прибыли за счёт чрезмерной эксплуатации пролетария — превыше всего), выброшенным на улицу (ибо уплата квитанций по завышенным тарифам ЖКХ — превыше всего), наконец — быть убитым или изнасилованным (ибо безнаказанность преступников и безответственность сотрудников правоохранительных органов — вполне обычное дело) снова и снова показывает, что под благополучием скрывается богатство одних и бедность других, а под стабильностью — стагнация и утрата в погоне за наживой подлинно человеческих норм общежития, таких как – товарищество, взаимовыручка, интернационализм, способность жертвовать собой ради других людей.
Идеология квасного патриотизма идёт в разрез с делами нынешних российских господ. И подрастающее поколение интуитивно осознаёт это, а очень скоро ему придётся усвоить это в ходе взросления. Отсюда — тот пессимизм, который показывает «барометр» нашего общества, пессимизм, который принесёт очень печальные и горькие плоды. Ведь, как сказал поэт:
Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибает оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
https://prometej.info/chto-pokazyvaet-barometr/ – цинк
Не меняя окружающую действительность, откуда черпаются подобные настроения, трудно рассчитывать на успехи в битве за умы молодежи лишь путем усиления патриотической пропаганды в школах.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4892883.html