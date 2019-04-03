Анонс цирковых мероприятий

Анонс предвыборных дебатов.Кстати, выборы в оккупированном ВСУ Славянске:Бойко – 45%Зеленский – 27%Порошенко – 9%Что-то жители города не оценили "освободителя". А сколько было рассказов про благодарных жителей (на самом деле нет) и любовь к Порошенко (которую в основном демонстрировали привозные титушки).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4894048.html