Анонс цирковых мероприятий
20:20. 3 апреля 2019 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Анонс предвыборных дебатов.
Кстати, выборы в оккупированном ВСУ Славянске:
Бойко – 45%
Зеленский – 27%
Порошенко – 9%
Что-то жители города не оценили "освободителя". А сколько было рассказов про благодарных жителей (на самом деле нет) и любовь к Порошенко (которую в основном демонстрировали привозные титушки).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4894048.html
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Интересно (пока ещё), когда выдохнутся клоуны и цирк закроется ?