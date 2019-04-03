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Анонс цирковых мероприятий

20:20. 3 апреля 2019 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал:


Анонс предвыборных дебатов.



Кстати, выборы в оккупированном ВСУ Славянске:

Бойко – 45%
Зеленский – 27%
Порошенко – 9%

Что-то жители города не оценили "освободителя". А сколько было рассказов про благодарных жителей (на самом деле нет) и любовь к Порошенко (которую в основном демонстрировали привозные титушки).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4894048.html

Метки: Видео, выборы, Зеленский, порошенко, Украина, юмор

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