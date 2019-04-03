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Алексей Савватеев про теорию игр, часть 2

14:33. 3 апреля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Канал “Математика – просто”: http://youtube.com/punkmathematics
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Паблик “Математика – просто”: https://vk.com/alexei_savvateev
Паблик “Математики шутят”: https://vk.com/bsu_mmf_jokes

Хронометраж:
0:20 – От чего зависит решение, которое ты принимаешь
4:49 – Теория игр, это не только просчет действий остальных, это еще и динамика
5:43 – Дуэль трех лиц
11:03 – Задача про трех стрелков
22:08 – “Тройное дно тройной дуэли”
26:53 – Транспортная теория игр
33:18 – Идеальный вид парадокса Браеса
37:33 – Две аксиомы

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBHe39hyKiY

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