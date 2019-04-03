Алексей Савватеев про теорию игр, часть 2

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Хронометраж:

0:20 – От чего зависит решение, которое ты принимаешь

4:49 – Теория игр, это не только просчет действий остальных, это еще и динамика

5:43 – Дуэль трех лиц

11:03 – Задача про трех стрелков

22:08 – “Тройное дно тройной дуэли”

26:53 – Транспортная теория игр

33:18 – Идеальный вид парадокса Браеса

37:33 – Две аксиомы



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBHe39hyKiY