Алексей Савватеев про теорию игр, часть 2
Канал “Математика – просто”: http://youtube.com/punkmathematics
Канал “Савватеев без границ”: https://www.youtube.com/channel/UCWk8…
Паблик “Математика – просто”: https://vk.com/alexei_savvateev
Паблик “Математики шутят”: https://vk.com/bsu_mmf_jokes
Хронометраж:
0:20 – От чего зависит решение, которое ты принимаешь
4:49 – Теория игр, это не только просчет действий остальных, это еще и динамика
5:43 – Дуэль трех лиц
11:03 – Задача про трех стрелков
22:08 – “Тройное дно тройной дуэли”
26:53 – Транспортная теория игр
33:18 – Идеальный вид парадокса Браеса
37:33 – Две аксиомы
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru