Выборы в Усть-Илимске, Голланские высоты, Мюллер и Трамп
Почему Трамп признал Голанские высоты израильскими, чем закончилось долгое расследование Мюллера, и к чему привела монополия на выборах в Усть-Илимске?
Об этом — в новом выпуске видеоблога.
Хронометраж:
00:25 — Что на самом деле произошло на выборах мэра города Усть-Илимска
07:06 — Почему ООН, ЕС и Лига арабских государств не поддержали заявление Трампа о признании права Израиля на Голанские высоты
12:21 — Обвинения во вмешательстве России в Выборы президента США в 2016 году сняты, но каких обвинений ждать дальше?
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102335