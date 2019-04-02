Выборы в Усть-Илимске, Голланские высоты, Мюллер и Трамп

Почему Трамп признал Голанские высоты израильскими, чем закончилось долгое расследование Мюллера, и к чему привела монополия на выборах в Усть-Илимске?

Об этом — в новом выпуске видеоблога.

Хронометраж:

00:25 — Что на самом деле произошло на выборах мэра города Усть-Илимска

07:06 — Почему ООН, ЕС и Лига арабских государств не поддержали заявление Трампа о признании права Израиля на Голанские высоты

12:21 — Обвинения во вмешательстве России в Выборы президента США в 2016 году сняты, но каких обвинений ждать дальше?

Скачать аудио

Видео ВК

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/102335