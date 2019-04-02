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В США рассказали, что НАТО обещал Горбачеву

07:08. 2 апреля 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:
В США рассказали, что НАТО обещал Горбачеву | Русская весна

Страны Запада в 1990 году заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву, что не будут расширять НАТО на восток, однако позже проигнорировали эти обещания, пишет американское издание National Interest.

Отмечается, что незадолго до развала Советского Союза президент США Джорж Буш — старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль и главы МИД этих государств пообещали Москве, что бывшие страны Варшавского договора не вступят в Североатлантический альянс.

Так, НАТО лишилась жизненной силы после исчезновения «советской угрозы», и в 1993 году в Соединенных Штатах прозвучали призывы либо сменить направление деятельности, либо свернуть ее в принципе. Эти лозунги возымели «мощный эффект магии вуду», которая приняла форму вторжения Североатлантического альянса под руководством Вашингтона на Балканы.

Дальнейшее «превращение НАТО в зомби», пишет издание, произошло в 1994 году, когда НАТО инициировала программу «Партнерство ради мира» для сотрудничества со странами, не являющимися членами организациями, и тогда Польша, Чехия, Венгрия и практически все в Восточной Европе выстроились в очередь на вступление в альянс, ведь США обещали им военную помощь против «российской угрозы».

Свою роль, подчеркивает журнал, сыграли и выборы президента США в 1996 году, когда и Билл Клинтон, и его соперник-республиканец Боб Доул высказывались за расширение НАТО.

Издание отмечает, что в 1990-х Россия не представляла угрозы, а также не было причин думать, что эта угроза может вернуться. Однако Клинтон и американские сенаторы были очарованы возможностью сделать верный исторический выбор и перспективой собрать больше пожертвований на кампанию. Кроме того, в расширении Североатлантического альянса были заинтересованы и производители оружия, поскольку вступление новых стран в организацию сулило им новые заказы.

Теперь, пишет журнал, в альянс намерена вступить Грузия, которая в результате превратится в военный протекторат США. «И если американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Москва воспринимала Грузию, как будущую платформу для нападения на Россию, ему следует просто сказать «нет», — заключает автор статьи.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1554175337

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 12360 10606
    Ирбис 2 апреля 2019 в 9:29 Ссылка
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    Обещать – не значит жениться… Да и мало кому, что пиндосы обещали… На вопросы нашей стороны. они всегда заявляли, мы же обещали СССР, а мол Россия тут причём???? Но в стране так и не нашлось ни одного умного человека, который на эти слова заявил, ну тогда и с СССР спрашивайте его долги…

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